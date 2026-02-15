ข่าว

พุนพินสยอง! 10 ล้อตู้ทึบพุ่งดิ่งสะพานพุมดวง ดับ 1 ศพ เจ็บระนาว

เผยแพร่: 15 ก.พ. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 15 ก.พ. 2569 14:29 น.
86
รถร่วงสะพาน

เปิดนาทีระทึก! รถบรรทุกขนส่งพัสดุดิ่งกระแทกพื้นพังยับเยินที่สุราษฎร์ธานี ดับคาที่ 1 ศพ บาดเจ็บอีก 6 ราย พยานเผยจุดเกิดเหตุมีแรงงานต่างด้าวคู่อริพิกัดใต้สะพาน ตำรวจเร่งคลี่ปมเป็นอุบัติเหตุหรือมีการลักลอบขนคน

เมื่อเวลา 17.20 น. ของวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก 10 ล้อตู้ทึบ เกิดเสียหลักพุ่งชนราวสะพานก่อนดิ่งลงสู่พื้นเบื้องล่างในสภาพพังยับเยิน บริเวณสะพานพุมดวง หมู่ที่ 2 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

พนักงานสอบสวน สภ.พุนพิน รับแจ้งเหตุร้ายจึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่ ปภ.เขต 11 และหน่วยกู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจสอบพิกัดเกิดเหตุทันที ในจุดเกิดเหตุพบภาพสุดสลด รถบรรทุก 10 ล้อตู้ทึบ ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานคร สภาพพลิกตะแคงอยู่กึ่งกลางราวสะพาน ส่วนหัวรถกระแทกพื้นจนฉีกขาดเสียหายหนัก

ตรวจสอบเบื้องต้นภายในตู้ทึบพบกระสอบสีขาวบรรจุกล่องพัสดุจำนวนมาก คาดว่าเป็นรถขนส่งพัสดุของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าลงภาคใต้ แต่กลับมาประสบเหตุร้ายเสียก่อน

ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก 6 คน จากเหตุรถบรรทุกตู้ทึบตกสะพานคลองพุมดวง ขาล่องใต้ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเย็น 13 ก.พ.69 โดยทั้งหมด 7 คนมากับรถคันดังกล่าว คนเสียชีวิต เป็นล่ามคนไทย 1 คน คนบาเเจ็บเล็กน้อย 5 คนเป็นแรงงานต่างด้าว (ไม่มีใบอนุญาต) ไม่สามารถให้ปากคำได้ว่าขึ้นรถมาจากจุดใดแต่รู้ว่าปลายทางไปหาดใหญ่ จ.สงขลา

ส่วนคนขับรถขนส่งพัสดุของบริษัทเอกชน บาดเจ็บสาหัส ยังไม่สามารถให้การข้อเท็จจริงได้ รอการสอบสวนของ ตร.สภ.พุนพิน

ประเด็นที่น่าจับตาคือกลุ่มผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็น แรงงานต่างด้าว ซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ใต้สะพานเล่าว่า ได้ยินเสียงโครมสนั่นก่อนเห็นรถร่วงลงมา เมื่อเข้าไปช่วยพบชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งสื่อสารภาษาไทยไม่ได้ ต้องใช้โปรแกรมแปลภาษาช่วยสื่อสาร จนได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าพวกเขานั่งตกปลาอยู่ใต้สะพานและถูกรถพุ่งลงมาใส่ แต่ข้อมูลยังมีความสับสนว่า แท้จริงแล้วกลุ่มแรงงานเหล่านี้โดยสารมาในรถตู้ทึบด้วยหรือไม่

ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งร่องรอยการเบรกและกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงจะมีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บอย่างละเอียดหลังจากอาการพ้นขีดอันตราย เพื่อพิสูจน์ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความประมาท การหลับใน หรือมีประเด็นเรื่องการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายแฝงมากับรถพัสดุต่อไป.

