วาเลนไทน์สีส้ม! หลุดภาพคล้าย “พิธา” ควงสาวแลนดิ้งต่างประเทศ
โซเชียลระเบิดรับวันแห่งความรัก! หลัง TikTok แฉภาพอ้างเจอ “พ่อทิม” เดินเคียงข้างสาวปริศนาที่สนามบิน ตอกย้ำคำรับสารภาพ “ใจไม่โสดแล้ว” แฟนคลับลุ้นตัวโก่งรอเจ้าตัวคอนเฟิร์ม ใช่ดาราสาวชื่อดังตามกระแสข่าวลือหรือไม่
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ร้อนแรงกว่าการเมืองในสภา เมื่อสถานะ “หัวใจสีชมพู” ของนักการเมืองหนุ่มเนื้อหอมอย่าง ทิม-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ถูกเปิดโปงผ่านเลนส์กล้องของชาวเน็ต รับอรุณวันวาเลนไทน์แบบพอดิบพอดี
กระแสความสงสัยเริ่มปะทุขึ้นเมื่อบัญชี TikTok: junnnnjiiiii ได้เผยแพร่ภาพและข้อความที่อ้างว่าพบคุณพ่อลูกหนึ่งดีกรีนักการเมืองดัง เดินควงคู่ไปกับสาวสวยที่สนามบินระหว่างเตรียมแลนดิ้งสู่ต่างประเทศ โดยระบุข้อความชวนสงสัยว่า “เจอคุณทิม พิธา เสื้อสีเหลือง มากับสาวข้างกาย ใส่เสื้อสีขาว หมวกดำ แต่ไม่บอกหรอกว่าใคร 555”
ความชัดเจนเริ่มทวีคูณเมื่อมีการแชร์ภาพต่อเนื่องที่ปรากฏใบหน้าคล้ายนักแสดงสาวอารมณ์ดี ก้อย-อรัชพร โภคินภากร ยืนอยู่ในเฟรมใกล้เคียงกัน จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า หรือนี่จะเป็น “บิ๊กดีล” ทางความรักที่ทุกคนเฝ้ารอคอย
ก่อนหน้านี้ไม่นาน ทิม พิธา เพิ่งสร้างความฮือฮาด้วยการออกมายอมรับกับสื่อมวลชนตรงๆ ว่าสถานะหัวใจตอนนี้ “ไม่ว่าง” และมีคนดูแลเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงปิดเงียบถึงตัวตนของเจ้าของหัวใจที่แท้จริง ทิ้งให้ด้อมส้มและแฟนคลับต้องสวมวิญญาณนักสืบโซเชียลคาดเดากันไปต่างๆ นานา ตั้งแต่นางเอกดังยันเซเลบริตี้สาว
อย่างไรก็ตาม แม้ภาพที่หลุดออกมาจะดูมีความเป็นไปได้สูง แต่แฟนคลับบางส่วนยังคงตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพียงภาพตัดต่อหรือเทคโนโลยี AI หรือไม่ หรืออาจจะเป็นเพียงการพบกันโดยบังเอิญในฐานะเพื่อนร่วมวงการ เนื่องจากทั้งคู่ต่างก็มีกำหนดการเดินทางไปทำงานและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแห่งความรัก.
โอ๊ะ โอวววว เป็นบุณตามากค่า 😁 นี่อาจเป็นรูปเอไอก็ได้ อย่าเพิ่งเชื่อไปแก 🤣🤣🤣 เงียบไว้ รอเค้าเปิดตัวก่อน 😉 ขออนุญาตเจ้าของรูปนะคะ 🙏🙏 #แฟนพิธา #ก้อยอรัชพร #พิธา
