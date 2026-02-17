3 ราศี ศัตรูในคราบมิตร จ้องเล่นงานลับหลัง ระวังไว้ใจคนผิด ชีวิตพังไม่รู้ตัว

ดูดวง

เตือน 3 ราศีระวัง “คนแทงข้างหลัง” เพื่อนร่วมงานปากหวานก้นเปรี้ยว จ้องขัดขา เช็กเลยใครบ้างที่ต้องระวังตัว พร้อมวิธีแก้เคล็ด

สัปดาห์นี้ ดวงดาวแห่งความขัดแย้งโคจรมาทำมุมเล็งกับดวงชะตา ส่งผลให้บรรยากาศในที่ทำงานดู “มาคุ” ชอบกล แม้เบื้องหน้าจะดูสงบเงียบ แต่คลื่นใต้น้ำกลับรุนแรง โดยเฉพาะเรื่องของ “คน” ที่ไว้ใจยากที่สุด จากการตรวจดวงชะตาล่าสุด พบว่ามี 3 ราศี ที่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ เพราะมีเกณฑ์จะถูก “แทงข้างหลัง” จากคนที่คุณคาดไม่ถึง คนที่เคยยิ้มแย้มช่วยเหลือ อาจกลายเป็นผู้หวังผลประโยชน์หรือนำเรื่องของคุณไปพูดต่อให้เสียหาย

1. ราศีสิงห์

“ยิ่งสูงยิ่งหนาว” คือคำนิยามของคุณในช่วงนี้ ความโดดเด่นหรือผลงานที่เข้าตาเจ้านาย กลับกลายเป็นเป้าล่อกระสุนให้คนรอบข้างเกิดความอิจฉา ระวังเพื่อนร่วมงานที่เข้ามาตีสนิทแบบปุบปับ หรือคนที่ชอบเยินยอคุณเกินจริง คนกลุ่มนี้อาจกำลังรอจังหวะที่คุณพลาดเพื่อซ้ำเติม หรือขโมยเครดิตผลงานหน้าตาเฉย

คำแนะนำ : ทำงานให้เงียบที่สุด (Low Profile) อย่าเพิ่งโชว์ออฟหรือพูดถึงโปรเจกต์ใหญ่ที่ยังไม่สำเร็จให้ใครฟัง

2. ราศีพิจิก

เซนส์ของคุณแม่นยำเสมอ ชาวพิจิกช่วงนี้จะรู้สึกตะหงิดใจกับพฤติกรรมของคนใกล้ตัว บางคนทำตัวดีผิดปกติ หรือพยายามล้วงความลับเรื่องส่วนตัวของคุณ “ความลับไม่มีในโลก” โดยเฉพาะเรื่องที่คุณบ่นเจ้านาย หรือบ่นเรื่องระบบงาน ระวังคำพูดเหล่านี้จะถูกอัดเสียงหรือแคปหน้าจอไปฟ้องผู้ใหญ่ ทำให้คุณเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัว

คำแนะนำ : สงบปากสงบคำให้มากที่สุด ใครชวนนินทาให้เดินหนี หรือเปลี่ยนเรื่องคุยทันที

3. ราศีเมถุน

เป็นช่วงที่การสื่อสารจะนำภัยมาสู่ตัว ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวเดินไม่ปกติ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย และมีคนคอย “ใส่สีตีไข่” ข้อมูลของคุณ ระวัง “นกสองหัว” คนที่ทำตัวเป็นกลาง เข้าได้กับทั้งคุณและฝ่ายตรงข้าม คน ๆ นี้อาจจะเป็นตัวกลางในการนำข้อมูลฝั่งคุณไปขายให้อีกฝั่ง เพื่อสร้างความดีความชอบให้ตัวเอง

คำแนะนำ : เอกสารสัญญา หรือหลักฐานการทำงานต้องรัดกุม ตรวจสอบทุกอย่างด้วยตัวเอง อย่าฝากใครทำแทนเด็ดขาด

คำแนะนำส่งท้าย

ใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือรู้สึกว่าบรรยากาศในที่ทำงานไม่น่าไว้วางใจ ขอแนะนำให้ “แก้เคล็ด” เพื่อเสริมบารมีและปัดเป่าศัตรู ดังนี้

ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง : ก่อนเริ่มงานให้ไหว้เจ้าที่ประจำออฟฟิศ หรือศาลพระภูมิ เพื่อขอขมาและขอให้ท่านช่วยคุ้มครอง เปิดทางให้การงานราบรื่น

วางต้นกระบองเพชร : หาต้นกระบองเพชรเล็ก ๆ มาวางไว้ที่โต๊ะทำงาน (ฝั่งซ้ายมือ) เชื่อกันว่าหนามแหลมจะช่วยทิ่มแทงศัตรูและปัดเป่าเรื่องร้าย ๆ ออกไป

