สลด แม่พาลูกสาววัย 11 ไปแข่งเชียร์ลีดเดอร์ จู่ๆ ยิงลูกดับแล้วปลิดชีพตามคาโรงแรม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 22:39 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 10:03 น.
สลด แม่พาลูกสาววัย 11 ไปแข่งเชียร์ลีดเดอร์ที่ลาสเวกัส ก่อนก่อเหตุยิงลูกดับแล้วปลิดชีพตามคาโรงแรม

เกิดโศกนาฏกรรมสะเทือนใจขึ้นในสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ตำรวจลาสเวกัสพบศพแม่และลูกสาววัย 11 ปี เสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักของโรงแรม Rio Hotel & Casino ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นเหตุฆาตกรรมและฆ่าตัวตายตาม

แม้ทางการจะยังไม่ยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ แต่สื่อท้องถิ่นในรัฐยูทาห์ ทั้ง KUTV และ Fox 13 ได้รายงานตรงกันว่า ผู้เสียชีวิตคือ ทอว์เนีย แมคกีฮาน วัย 38 ปี และ แอดดี สมิธ ลูกสาววัย 11 ปี ซึ่งเป็นนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ตัวน้อย

ทั้งสองแม่ลูกเดินทางจากรัฐยูทาห์มายังลาสเวกัสเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเต้นและเชียร์ลีดเดอร์ ก่อนที่ญาติจะเข้าแจ้งความว่าทั้งคู่หายตัวไปตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์

เช้าวันอาทิตย์ ตำรวจได้รับแจ้งให้เข้าไปตรวจสอบสวัสดิภาพ ที่ห้องพักในโรงแรมดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้เคาะประตูและส่งเสียงเรียกอยู่นานประมาณ 15 นาที แต่เมื่อไม่มีเสียงตอบรับจึงเดินทางกลับ

ช่วงสายวันเดียวกัน ญาติที่กำลังร้อนใจได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมให้ช่วยเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อ รปภ. เคาะประตูแล้วไม่มีเสียงตอบรับ จึงตัดสินใจเปิดประตูเข้าไป ต้องตกตะลึงเมื่อพบร่างของทั้งคู่เสียชีวิตแล้ว

จากการตรวจสอบเบื้องต้น ตำรวจระบุว่าผู้เป็นแม่ได้ใช้อาวุธปืนยิงลูกสาววัย 11 ปีจนเสียชีวิต ก่อนจะหันกระบอกปืนลั่นไกปลิดชีพตัวเองตาม นอกจากนี้ยังพบ “จดหมายลาตาย” ทิ้งไว้ในห้องพัก ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ขอเปิดเผยเนื้อหาเนื่องจากคดียังอยู่ในระหว่างการสืบสวน ที่น่าแปลกใจคือ ทางโรงแรมไม่ได้รับรายงานจากแขกห้องข้างเคียงหรือพนักงานเลยว่า มีใครได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในคืนเกิดเหตุ

การจากไปอย่างกะทันหันของ แอดดี สร้างความสะเทือนใจอย่างหนักให้กับเพื่อนๆ และคนในวงการ ต้นสังกัดอย่างทีม Utah Xtreme Cheer (UXC) ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยว่า “ด้วยหัวใจที่แหลกสลาย เราขอแจ้งข่าวร้ายเกี่ยวกับการจากไปของแอดดี นักกีฬาที่แสนน่ารักของเรา พวกเราใจสลายอย่างที่สุด ไม่มีคำพูดใดจะอธิบายความสูญเสียครั้งนี้ได้ เธอเป็นที่รักของทุกคนและจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว UXC ตลอดไป”

ด้าน Utah Fusion All-Stars อดีตทีมต้นสังกัดของน้อง ก็ได้ร่วมโพสต์แสดงความอาลัย ว่าน้องแอดดีจะเป็นที่จดจำจากรอยยิ้มอันแสนหวานและแสงสว่างที่เธอมอบให้กับทีมเสมอมา พร้อมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้

