ตัวคุ่นกัด พิษถึงตายได้ไหม หลังชาย 68 ดับเพราะติดเชื้อในกระแสเลือด

โรงพยาบาลวังเหนือแจงชัด ชาย 68 ปีเสียชีวิตหลังถูก ตัวคุ่นกัด แท้จริงเกิดจาก “ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด”

จากกรณีที่มีกระแสข่าวสร้างความตื่นตระหนก ว่ามีผู้ป่วยชายอายุ 68 ปี เสียชีวิตจากการถูก ตัวคุ่นหรือริ้นดำกัด ล่าสุดทางโรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อลดความเข้าใจผิดของประชาชนแล้ว

ลำดับเหตุการณ์อาการป่วย

  • 8 ก.พ. 69 ผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยอาการปวดน่อง เบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบ แต่ในช่วงเย็นวันเดียวกัน อาการกลับทรุดหนัก ปวดน่องจนเดินไม่ได้ ขาชา และที่สำคัญคือ ผิวหนังบริเวณใบหน้าและติ่งหูเปลี่ยนเป็นสีม่วง (ญาติให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสงสัยถูกตัวคุ่นกัด)

  • การประเมินซ้ำ: แพทย์ตรวจพบว่าผู้ป่วยมี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง (Sepsis) ร่วมกับน้ำตาลในเลือดต่ำ จึงเร่งให้ยาและส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.ลำปาง ทันที

  • 15 ก.พ. 69 ผู้ป่วยเสียชีวิตลงด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและระบบหายใจล้มเหลว

โรงพยาบาลวังเหนือยืนยันชัดเจนว่า การเสียชีวิตแท้จริง ไม่ได้เกิดจากพิษของแมลงโดยตรง ปกติแล้วพิษของตัวคุ่นจะทำให้เกิดแค่อาการคัน แดง หรือเป็นตุ่มเลือดเล็กน้อยเท่านั้น

แต่สาเหตุการเสียชีวิตในเคสนี้ มาจาก ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเกิดจากการเกาแผลจนผิวหนังถลอก แล้วมีเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเข้าสู่กระแสเลือด ประกอบกับปัจจัยทางสุขภาพเฉพาะบุคคลของผู้ป่วยเอง

คำแนะนำจากแพทย์เมื่อถูกแมลงกัด

  1. ล้างทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสบู่ และประคบเย็นเพื่อลดบวม

  2. หลีกเลี่ยงการเกาเด็ดขาด เพื่อป้องกันแผลเปิดและติดเชื้อซ้ำซ้อน

  3. หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น มีไข้ หายใจหอบเหนื่อย ผื่นลุกลาม หรือสีผิวหนังเปลี่ยนสี ควรรีบพบแพทย์ทันที!

  4. การป้องกัน: ควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่ป่าเขา หรือบริเวณที่ชื้นแฉะ

รู้จักตคัวคุ่น เด็กรุ่นใหม่อาจไม่เคยเห็น

ตัวคุ่น หรือที่บางพื้นที่เรียกว่า ริ้นดำ คือแมลงขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายแมลงวันแต่ตัวเล็กกว่ามาก มักพบได้บ่อยตามพื้นที่สูง ป่าเขา หรือดอยที่มีอากาศเย็นและมีความชื้นสูงครับ

รูปร่างสังเกตจากตัวอ้วนสั้น ปีกกว้าง ใส ดูคล้ายแมลงวันจิ๋ว ขนาดประมาณ 1–5 มิลลิเมตร ชอบอยู่ใกล้แหล่งน้ำสะอาดที่ไหลเชี่ยว เนื่องจากตัวอ่อนจะอาศัยและเจริญเติบโตในน้ำที่มีออกซิเจนสูง

พฤติกรรม เฉพาะ “ตัวเมีย” เท่านั้นที่กัดกินเลือดคนและสัตว์เพื่อนำโปรตีนไปใช้ในการวางไข่ ส่วนตัวผู้จะกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นหลัก

อาการเมื่อโดนตัวคุ่นกัด

การกัดของตัวคุ่นจะต่างจากยุง เพราะมันไม่ได้ใช้ปากเจาะ แต่จะใช้ปากเฉือน ผิวหนังให้เป็นแผลจนเลือดซิบแล้วจึงดูดเลือดเข้าไป

แผลกัดจะเห็นเป็นจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ บนผิวหนัง อาการเริ่มแรกอาจไม่รู้สึกเจ็บ แต่หลังจากนั้นจะมีอาการคันอย่างรุนแรง บวมแดง และอักเสบ อาการคันและรอยแดงอาจคงอยู่ได้นานหลายวัน หรือเป็นสัปดาห์ในบางรายที่แพ้มาก

วิธีการป้องกันและดูแล

  1. หากไปเที่ยวป่าหรือดอย ควรใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และถุงเท้าให้มิดชิด

  2. ใช้โลชั่นกันยุงที่มีส่วนผสมของ DEET หรือน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ เช่น ตะไคร้หอม

  3. เมื่อโดนกัด ล้างแผลให้สะอาดด้วยสบู่เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ห้ามเกาเพราะจะทำให้แผลลุกลาม หากมีอาการแพ้รุนแรงควรพบแพทย์ครับ

