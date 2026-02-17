ตัวคุ่นกัด พิษถึงตายได้ไหม หลังชาย 68 ดับเพราะติดเชื้อในกระแสเลือด
โรงพยาบาลวังเหนือแจงชัด ชาย 68 ปีเสียชีวิตหลังถูก ตัวคุ่นกัด แท้จริงเกิดจาก “ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด”
จากกรณีที่มีกระแสข่าวสร้างความตื่นตระหนก ว่ามีผู้ป่วยชายอายุ 68 ปี เสียชีวิตจากการถูก ตัวคุ่นหรือริ้นดำกัด ล่าสุดทางโรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อลดความเข้าใจผิดของประชาชนแล้ว
ลำดับเหตุการณ์อาการป่วย
-
8 ก.พ. 69 ผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยอาการปวดน่อง เบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบ แต่ในช่วงเย็นวันเดียวกัน อาการกลับทรุดหนัก ปวดน่องจนเดินไม่ได้ ขาชา และที่สำคัญคือ ผิวหนังบริเวณใบหน้าและติ่งหูเปลี่ยนเป็นสีม่วง (ญาติให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสงสัยถูกตัวคุ่นกัด)
-
การประเมินซ้ำ: แพทย์ตรวจพบว่าผู้ป่วยมี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง (Sepsis) ร่วมกับน้ำตาลในเลือดต่ำ จึงเร่งให้ยาและส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.ลำปาง ทันที
-
15 ก.พ. 69 ผู้ป่วยเสียชีวิตลงด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและระบบหายใจล้มเหลว
โรงพยาบาลวังเหนือยืนยันชัดเจนว่า การเสียชีวิตแท้จริง ไม่ได้เกิดจากพิษของแมลงโดยตรง ปกติแล้วพิษของตัวคุ่นจะทำให้เกิดแค่อาการคัน แดง หรือเป็นตุ่มเลือดเล็กน้อยเท่านั้น
แต่สาเหตุการเสียชีวิตในเคสนี้ มาจาก ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเกิดจากการเกาแผลจนผิวหนังถลอก แล้วมีเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเข้าสู่กระแสเลือด ประกอบกับปัจจัยทางสุขภาพเฉพาะบุคคลของผู้ป่วยเอง
คำแนะนำจากแพทย์เมื่อถูกแมลงกัด
-
ล้างทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสบู่ และประคบเย็นเพื่อลดบวม
-
หลีกเลี่ยงการเกาเด็ดขาด เพื่อป้องกันแผลเปิดและติดเชื้อซ้ำซ้อน
-
หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น มีไข้ หายใจหอบเหนื่อย ผื่นลุกลาม หรือสีผิวหนังเปลี่ยนสี ควรรีบพบแพทย์ทันที!
-
การป้องกัน: ควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่ป่าเขา หรือบริเวณที่ชื้นแฉะ
รู้จักตคัวคุ่น เด็กรุ่นใหม่อาจไม่เคยเห็น
ตัวคุ่น หรือที่บางพื้นที่เรียกว่า ริ้นดำ คือแมลงขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายแมลงวันแต่ตัวเล็กกว่ามาก มักพบได้บ่อยตามพื้นที่สูง ป่าเขา หรือดอยที่มีอากาศเย็นและมีความชื้นสูงครับ
รูปร่างสังเกตจากตัวอ้วนสั้น ปีกกว้าง ใส ดูคล้ายแมลงวันจิ๋ว ขนาดประมาณ 1–5 มิลลิเมตร ชอบอยู่ใกล้แหล่งน้ำสะอาดที่ไหลเชี่ยว เนื่องจากตัวอ่อนจะอาศัยและเจริญเติบโตในน้ำที่มีออกซิเจนสูง
พฤติกรรม เฉพาะ “ตัวเมีย” เท่านั้นที่กัดกินเลือดคนและสัตว์เพื่อนำโปรตีนไปใช้ในการวางไข่ ส่วนตัวผู้จะกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นหลัก
อาการเมื่อโดนตัวคุ่นกัด
การกัดของตัวคุ่นจะต่างจากยุง เพราะมันไม่ได้ใช้ปากเจาะ แต่จะใช้ปากเฉือน ผิวหนังให้เป็นแผลจนเลือดซิบแล้วจึงดูดเลือดเข้าไป
แผลกัดจะเห็นเป็นจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ บนผิวหนัง อาการเริ่มแรกอาจไม่รู้สึกเจ็บ แต่หลังจากนั้นจะมีอาการคันอย่างรุนแรง บวมแดง และอักเสบ อาการคันและรอยแดงอาจคงอยู่ได้นานหลายวัน หรือเป็นสัปดาห์ในบางรายที่แพ้มาก
วิธีการป้องกันและดูแล
-
หากไปเที่ยวป่าหรือดอย ควรใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และถุงเท้าให้มิดชิด
-
ใช้โลชั่นกันยุงที่มีส่วนผสมของ DEET หรือน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ เช่น ตะไคร้หอม
-
เมื่อโดนกัด ล้างแผลให้สะอาดด้วยสบู่เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ห้ามเกาเพราะจะทำให้แผลลุกลาม หากมีอาการแพ้รุนแรงควรพบแพทย์ครับ
