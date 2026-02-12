สังเวยราย 2 สาวอัดคลิป กินปูปีศาจ ชักจนตาย พิษร้ายแรงต้มสุกก็ไม่หาย
อุทาหรณ์สายกิน! ฟู้ดบล็อกเกอร์สาววัย 51 ดับสลด หลังเปิปพิสดาร “ปูปีศาจ” อัดคลิปโซเชียล พิษร้ายแรงต้มสุกก็ไม่หาย
เอ็มมา อามิต ฟู้ดบล็อกเกอร์หญิงวัย 51 ปี เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันที่บ้านพักริมทะเลในจังหวัดปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์ สาเหตุเกิดจากการรับประทาน “ปูใบ้” หรือปูที่มีพิษร้ายแรงเข้าไป เพื่อถ่ายทำวิดีโอลงโซเชียลมีเดีย
4 กุมภาพันธ์ เอ็มมาและกลุ่มเพื่อนได้พากันไปจับสัตว์น้ำในป่าชายเลนใกล้บ้าน ในเมืองปูเอร์โตปรินเซซา ได้บันทึกภาพขณะที่เธอกำลังปรุงอาหารทะเลในหม้อต้มกะทิใบใหญ่และกินอย่างเอร็ดอร่อย แต่ทว่าในวันรุ่งขึ้น ร่างกายเริ่มแสดงอาการผิดปกติอย่างรุนแรงจากพิษทำลายระบบประสาท มีอาการชักเกร็ง จนต้องรีบนำตัวส่งสถานพยาบาลท้องถิ่น
อาการของเอ็มมาทรุดหนักลงอย่างรวดเร็ว แพทย์ต้องเร่งส่งตัวเธอไปยังโรงพยาบาลใหญ่ ในสภาพหมดสติ ริมฝีปากเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินคล้ำ แม้ทีมแพทย์จะพยายามยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ แต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตลงอย่างเวทนาในวันที่ 6 กุมภาพันธ์
ด้านเจ้าหน้าที่หมู่บ้าน นำโดยนายแลดดี้ เจมัง ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบซากเปลือกปูที่มีสีสันสดใสจำนวนประมาณ 8 ตัวถูกทิ้งอยู่ในขยะ ซึ่งคาดว่าเป็นปูพิษ นายแลดดี้แสดงความมึนงงต่อเหตุการณ์นี้ เนื่องจากเอ็มมาและสามีเป็นชาวประมงท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ อาศัยอยู่กับทะเลมานาน จึงน่าจะทราบดีว่าปูชนิดนี้อันตราย ไม่ควรนำมารับประทาน
สำหรับ “ปูใบ้” หรือ Devil Crab (Toxic Reef Crab) เป็นปูที่พบได้ตามแนวปะการังในแถบอินโด-แปซิฟิก มีลักษณะเด่นคือกระดองสีน้ำตาลแดงหรือครีม พร้อมลวดลายจุดสีแดงเข้ม อันตรายของมันอยู่ที่สารพิษทำลายระบบประสาทอย่าง เตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) และ แซกซิท็อกซิน (Saxitoxin) ซึ่งมีความรุนแรงและที่สำคัญคือ “ความร้อนจากการปรุงอาหารไม่สามารถทำลายพิษนี้ได้”
นี่ถือเป็นรายที่ 2 ในรอบไม่กี่เดือนของเมืองปูเอร์โตปรินเซซา เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ก็มีชาวประมงวัย 54 ปี เสียชีวิตจากการกินปูปีศาจเช่นกัน ทางการจึงออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ และหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่แน่ใจ
