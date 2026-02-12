ดูดวง

ดวงความรัก 5 ราศี รักออนไลน์พารุ่ง เจอคู่ต่างชาติ-ต่างภาษา พาดวงอินเตอร์

เผยแพร่: 13 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 17:52 น.
51
ดูดวงวันนี้ 13 2 69

เช็กด่วน 5 ราศี กามเทพแผลงศรผ่าน Wifi เตรียมฝึกภาษาให้เป๊ะ เพราะดวงจะได้แฟนสายฝอ-สายเกา พาชีวิตโกอินเตอร์แบบไม่ทันตั้งตัว

ขอเอาใจคนโสดที่อยากมีแฟนต่างชาติ หรือคนที่กำลังซุ่มคุยกับหนุ่มสาวแดนไกล ช่วงนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของคุณจะนำพา “เนื้อคู่” มาให้ครับ

ไม่ใช่แค่คุยแก้เหงา แต่เป็นการคุยที่นำไปสู่การ “เปลี่ยนชีวิต” ย้ายประเทศ หรือได้คู่ครองที่มีฐานะมั่นคง เข้ามาซัพพอร์ตให้คุณเฉิดฉาย ใครที่เล่นแอปฯ หาคู่ หรือชอบเข้าสังคมออนไลน์ต่างประเทศ เตรียมตัวให้ดี 5 ราศี นี้มีเกณฑ์สละโสดข้ามทวีปสูงมาก!

1. ราศีธนู

ราศีแห่งนักเดินทางและการต่างประเทศโดยตรง! ช่วงนี้ชาวธนูเสน่ห์แรงมากในสายตาชาวต่างชาติ โดยเฉพาะโซนยุโรปหรืออเมริกา การปัดขวาของคุณในช่วงนี้มีโอกาส “แมตช์” กับคนที่มีโปรไฟล์ดี การศึกษาดี หรือเป็นระดับผู้บริหาร เขาจะชอบในความสดใสและทัศนคติที่เปิดกว้างของคุณ คุยกันไม่นานเขาจะบินมาหา หรือชวนคุณไปเที่ยวบ้านเขา เป็นคู่ที่ส่งเสริมกันให้ชีวิตก้าวหน้าสุดๆ

2. ราศีกุมภ์

ชาวกุมภ์คือเจ้าแห่งโลกออนไลน์ ช่วงนี้ AI หรืออัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียจะทำงานดีเป็นพิเศษ จะเหวี่ยงคนที่ “ศีลเสมอกัน” จากอีกซีกโลกมาให้คุณ อาจจะเริ่มจากการคอมเมนต์แซวกันใน TikTok, IG หรือเจอกันในเกมออนไลน์ ความสัมพันธ์จะเริ่มจากความเป็นเพื่อนที่คุยถูกคอ (แม้ภาษาจะงูๆ ปลาๆ แต่ใจสื่อถึงกัน) เขาคนนี้จะเข้ามาเปิดโลกใบใหม่ และอาจชวนคุณไปทำธุรกิจร่วมกันด้วย

3. ราศีเมถุน

ชาวเมถุนผู้มีทักษะการสื่อสารเป็นเลิศ ช่วงนี้ดวงดาวส่งผลให้คุณ “พูดถูกหู” คนต่างภาษา ใครที่กำลังฝึกภาษาผ่านแอปฯ หรือคุยกับเพื่อนต่างชาติ จะมีคนหนึ่งที่คิดกับคุณเกินเพื่อน เขาจะหลงใหลในน้ำเสียงและวิธีการคุยของคุณมาก คู่นี้อาจจะเป็นรักต่างวัย หรือต่างวัฒนธรรมสุดขั้ว แต่คุยกันแล้วคลิกมาก เขาพร้อมเปย์ค่าตั๋วเครื่องบินให้คุณไปเดตกันถึงที่!

4. ราศีตุลย์

ชาวตุลย์โดดเด่นเรื่องภาพลักษณ์ ช่วงนี้ “รูปโปรไฟล์” ของคุณจะทำงานหนักมาก จะไปเตะตาชาวต่างชาติโซนเอเชีย (เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน) หรือลูกครึ่งหน้าตาดี เขาจะทักมาเพราะความประทับใจแรกเห็น (First Impression) แต่พอได้วิดีโอคอลกัน เขาจะยิ่งหลงรักในจริตและความน่ารักของคุณ คู่รักคู่นี้จะเน้นความโรแมนติก หวานเจี๊ยบจนคนรอบข้างอิจฉา และมีเกณฑ์ได้ของขวัญแบรนด์เนมส่งมาเซอร์ไพรส์ถึงหน้าบ้าน

5. ราศีสิงห์

ชาวสิงห์ต้องเล่นใหญ่เท่านั้น! คู่ของคุณมีเกณฑ์เป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต หรือเป็นคนมีชื่อเสียงในประเทศของเขา การเจอกันอาจจะดูเป็นทางการหน่อย เช่น ผ่าน LinkedIn หรือการติดต่อเรื่องงาน แต่คุยไปคุยมากลายเป็นเรื่องรัก เขาจะเข้ามาช่วยผลักดันให้คุณได้ทำงานในระดับสากล หรือสนับสนุนเงินทุนให้คุณทำธุรกิจ เป็นคู่สร้างคู่สมที่พากันรวยของจริง

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

