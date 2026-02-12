ซื้อบ้านหรือคอนโด กู้ร่วมกับใครได้บ้าง แต่ละแบบต่างกันอย่างไร

การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ หลายคนเลือกใช้วิธีการกู้ร่วมเพื่อเพิ่มวงเงินสินเชื่อและโอกาสในการอนุมัติที่สูงขึ้น ซึ่งเราสามารถยื่นกู้ร่วมกับใครได้บ้างนั้น และมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอะไรบ้างที่ต้องรู้ ไปดูกัน
ซื้อบ้านหรือคอนโด กู้ร่วมกับใครได้บ้าง
การพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตที่หลากหลาย การที่เรารู้ว่าเงื่อนไขการกู้ร่วมกับใครได้บ้างจะช่วยให้เราจัดสรรรายได้และภาระหนี้ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญที่แบ่งตามความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้กู้ดังนี้
มีนามสกุลเดียวกัน
บุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันถือเป็นกลุ่มที่มีความชัดเจนที่สุดในทางกฎหมายและเอกสาร เช่น พ่อแม่กู้ร่วมกับลูก หรือการกู้ร่วมกันระหว่างเครือญาติที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ธนาคารมองว่าคนในครอบครัวมีความผูกพันและมีวัตถุประสงค์ในการอยู่อาศัยร่วมกันจริง ๆ การใช้ผู้กู้ร่วมที่มีนามสกุลเดียวกันจึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลและการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อบ้านตามเป้าหมายที่เราวางไว้
พี่น้องที่มีพ่อแม่คนเดียวกัน
สำหรับกรณีพี่น้องที่มีความประสงค์จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน เราสามารถทำเรื่องกู้ร่วมได้แม้จะมีการเปลี่ยนนามสกุลไปแล้วในภายหลัง โดยต้องแสดงหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์อย่างชัดเจน เช่น ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรที่ระบุชื่อบิดามารดาคนเดียวกัน เพื่อยืนยันสถานะความเป็นพี่น้องแท้ ๆ ตามกฎหมาย การมีหลักฐานเหล่านี้จะช่วยให้ธนาคารตรวจสอบความเชื่อมโยงได้ทันทีและมองเห็นถึงความมั่นคงในการรับผิดชอบหนี้สินร่วมกันของคนในครอบครัวในระยะยาว
สามี ภรรยา
ในการขอกู้ร่วมระหว่างคู่สมรส G H Bank อธิบายว่าผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยเราสามารถเลือกคำนวณระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขสำคัญคือเมื่อนำอายุของผู้ขอกู้มารวมกับระยะเวลาที่ต้องการผ่อนชำระสินเชื่อแล้ว ผลรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 70 ปี ซึ่งเกณฑ์นี้ช่วยให้คู่รักสามารถวางแผนการเงินและยอดผ่อนต่อเดือนให้สอดคล้องกับศักยภาพในการหารายได้ของแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสมที่สุด
คู่รักที่ไม่ได้รับจดทะเบียนสมรสร่วมกัน
หากเราเป็นคู่รักที่ใช้ชีวิตร่วมกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส G H Bank อธิบายว่ายังสามารถยื่นกู้ร่วมได้โดยต้องใช้หลักฐานอื่นเพื่อยืนยันสถานะความเป็นอยู่ร่วมกัน เช่น ภาพถ่ายในพิธีแต่งงาน หรือในกรณีที่มีบุตรร่วมกันก็สามารถใช้หนังสือรับรองบุตรหรือสูติบัตรของบุตรเป็นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์แทนได้ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยพิสูจน์ให้ธนาคารเห็นว่าเรามีภาระผูกพันและมีความตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
คู่รัก LGBTQ+
ในปัจจุบันโอกาสในการเป็นเจ้าของบ้านเปิดกว้างสำหรับทุกคน รวมถึงกลุ่มคู่รัก LGBTQ+ ที่ต้องการสร้างอนาคตร่วมกัน เราสามารถยื่นขอสินเชื่อกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้านหรือคอนโดได้เช่นเดียวกับคู่รักชายหญิงทั่วไป โดยธนาคารจะพิจารณาจากหลักฐานการอยู่กินร่วมกัน เช่น บัญชีธนาคารที่เปิดร่วมกัน หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ที่ระบุชื่อทั้งสองคน การสนับสนุนนี้ช่วยให้ความฝันในการมีบ้านของทุกความสัมพันธ์เป็นจริงได้ภายใต้เงื่อนไขสินเชื่อที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
สรุป
การทำความเข้าใจว่าเราสามารถกู้ร่วมกับใครได้บ้าง เป็นเรื่องสำคัญของการเตรียมตัวเป็นเจ้าของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัว คู่สมรส หรือคู่รักทุกรูปแบบ การเตรียมเอกสารที่ครบถ้วนจะช่วยให้การยื่นขอสินเชื่อผ่านไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ ธอส. พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในฐานะสถาบันการเงินที่เข้าใจทุกความต้องการเรื่องที่อยู่อาศัย หากเราต้องการที่ปรึกษาที่เป็นมืออาชีพและมีนโยบายสนับสนุนที่ครอบคลุม ธอส. คือคำตอบที่จะช่วยให้การมีบ้านเป็นเรื่องง่ายและมั่นคงสำหรับทุกคน
