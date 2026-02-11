ข่าว

ด่วน! คุมสถานการณ์ได้แล้ว มือปืนจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกัน ที่หาดใหญ่

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 18:47 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 18:55 น.
ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่คุมสถานการณ์ได้แล้ว มือปืนจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกัน ที่หาดใหญ่ ในบริเวณโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

จากกรณีที่มีการรายงานคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและจับนักเรียนกับครูเป็นตัวปรักันภายในพื้นที่ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยก่อเหตุในช่วงเวลาใกล้เลิกเรียน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ

ล่าสุดเพจ ตำรวจสอบสวนกลาง ได้โพสต์ข้อความอัปเดตความคืบหน้าเหตุการณ์ดังกล่าวว่า “ด่วน เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ยิงคนร้ายเหตุกราดยิง หาดใหญ่” ก่อนจะยืนยันว่า “ขณะนี้เจ้าหน้าที่ ควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยครับ” ตัวประกันทั้งหมดปลอดภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

หากมีรายงานรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 18:47 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 18:55 น.
