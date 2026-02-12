อินฟลูฟิลิปปินส์ดับ ถ่ายคลิปลงโซเชียล โชว์กิน “ปูปีศาจ” สัตว์มีพิษ
อินฟลูฟิลิปปินส์เสียชีวิต หลังถ่ายคลิปลงโซเชียล โชว์รับประทาน ปูปีศาจ สัตว์มีพิษรุนแรง ทั้งเปลือก ทั้งเนื้อ มีพิษต่อระบบประสาท
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ Dexerto รายงานว่า เอมมี อามิต อินฟลูเอนเซอร์ชาวฟิลิปปินส์วัย 51 ปี เสียชีวิต หลังจากที่เธอรับประทาน “ปูปีศาจ” สัตว์มีพิษ เพื่อถ่ายคลิปลงสื่อสังคมออนไลน์
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ โดยเธอกับเพื่อนได้ถ่ายคลิปขณะจับปูและหอย ก่อนที่เธอจะนำไปปรุงและรับประทานปูปีศาจโชว์
อย่างไรก็ตามไม่กี่วันต่อมาเธอกก็อาการป่วยรุนแรง ปากเขียว และอาการทรุด จึงรีบตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในที่สุด
ขณะที่ทางการได้ออกมาเตือนประชาชนให้เลือกทานอาหารอย่างระมัดระวัง พร้อมแสดงความสับสนว่าเพราะเหตุใด นางอามิตจึงเลือกทานสัตว์ชนิดนี้ เพราะเธอเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเล
สำหรับ Zosimus aeneus หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ปูปีศาจ” เป็นปูทะเลที่มีพิษร้ายแรง โดยทั้งเปลือกและเนื้อของมันมีสารพิษต่อระบบประสาทในระดับสูง ได้แก่ เทโทรโดท็อกซิน (tetrodotoxin) และแซกซิท็อกซิน (saxitoxin)
เทโทรโดท็อกซิน เป็นสารพิษชนิดเดียวกับที่พบในปลาปักเป้า ขณะที่ แซกซิท็อกซิน เป็นสารพิษสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะ อาหารเป็นพิษจากหอยเป็นอัมพาต (Paralytic Shellfish Poisoning – PSP) ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต
สารพิษทั้งสองชนิดสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินอาหาร และออกฤทธิ์โดยรบกวนช่องทางโซเดียมในเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท ส่งผลให้การส่งสัญญาณประสาทล้มเหลว ทำให้เกิดอาการอัมพาต และอาจนำไปสู่การหยุดหายใจและเสียชีวิตได้
