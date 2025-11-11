ข่าว
“กัน จอมพลัง” บริจาค 5 หมื่นให้พลทหารขาขาด ถามขาที่ 7 แล้ว เมื่อไหร่จะจบ?
กัน จอมพลัง บริจาค 5 หมื่นให้พลทหารขาขาด เผยยังเป็นห่วงทหารแนวหน้าเสมอ ถามขาที่ 7 แล้ว ต้องใช้ขาผู้น้อยอีกกี่ ขาถึงจะจบ
จากกรณีที่ จ่าสิบเอกเทิดศักดิ์ สมาพงษ์ สังกัดร้อย ร.1611 เหยียบทุ่นระเบิดจนข้อเท้าขาด บริเวณห้วยตามาเรียระหว่างภูมะเขือกับเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมขอเป็นกำลังใจให้ จ ส อ เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ หลังเหยียบทุ่นบึ้มจนขาหลุดตอนนี้ผมให้ทีมงานประสานเพื่อมอบเงินส่วนตัวผม 50000 ให้เค้า ตอนนี้ขาที่ 7 แล้วต้องใช้ขาผู้น้อยอีกกี่ขาถึงจะจบ”
ก่อนจะเขียนต่ออีกว่า “ผมยังคงเป็นห่วงทุกคนที่หน้าแนวเสมอครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมส่งกำลังใจ จ่าสิบเอกเทิดศักดิ์ สมาพงษ์ สังกัดร้อย ร.1611 เหยียบทุ่นระเบิดจนข้อเท้าขาด
- กัมพูชา ออกแถลงยืนยันไม่วางทุ่นระเบิดใหม่ เป็นของเหลือจากสงครามกลางเมือง
- กองทัพบก ยืนยัน ระเบิดห้วยตามาเรีย เป็นการลักลอบวางทุ่นระเบิดใหม่
