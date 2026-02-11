ถ่านไฟเก่าคุ! 4 ราศี แฟนเก่าทักมาขอคืนดี มีลุ้นรีเทิร์นรักครั้งเก่าที่ยังฝังใจ
เช็ก 4 ราศี คนโปรดในอดีตจะวนกลับมาขอโอกาส บทสนทนาเดิมๆ จะกลับมามีความหมาย ใครที่มูฟออนเป็นวงกลม เตรียมตัวโดนง้อหนักมาก
วันนี้พามาเช็กสัญญาณเตือนภัยหัวใจระดับสีชมพูเข้ม! เพราะช่วงนี้พลังงานดวงดาวดึงดูด “คนไกลให้กลับมาใกล้ ใครที่ปากบอกว่าลืมได้แล้ว แต่ใจยังแอบส่องสตอรี่เขาอยู่ หรือใครที่จบกันไปแบบยังค้างคาใจ เตรียมตั้งรับแรงกระแทกให้ดี เพราะ 4 ราศี ต่อไปนี้ มีเกณฑ์สูงมากที่หน้าจอโทรศัพท์จะเด้งชื่อ “คนนั้น” ขึ้นมา พร้อมข้อความที่ทำเอามือไม้สั่นไปหมด!
1. ราศีกรกฎ
ชาวกรกฎเป็นราศีที่ Move on ยากที่สุดในจักรวาลอยู่แล้ว ช่วงนี้แฟนเก่าคนที่คุณเคยรักมาก หรือคนที่ผูกพันกันเหมือนครอบครัว จะทักกลับมาด้วยความรู้สึกผิด เขาไปเจอโลกกว้างแล้วค้นพบว่า “ไม่มีใครดีเท่าคุณ” การกลับมาครั้งนี้เขาจะมาแบบนุ่มนวล ชวนคุยเรื่องเก่าๆ ร้านเดิมที่เคยไป เพลงเดิมที่เคยฟัง ทำเอาคุณใจอ่อนยวบยาบ
2. ราศีพิจิก
ความรักของชาวพิจิกมักฝังลึกระดับจิตวิญญาณ คนรักเก่าที่จะกลับมาคือคนที่เคยจบกันไปแบบดราม่า หรือจบทั้งที่ยังรักกันมาก (Right person, wrong time) ช่วงนี้จังหวะเวลาเป็นใจ โลกจะเหวี่ยงให้คุณและเขามาเจอกันโดยบังเอิญ หรือมีเหตุการณ์ให้ต้องกลับมาคุยกัน พลังดึงดูดทางเพศและทางใจระหว่างคุณกับเขายังรุนแรงเหมือนเดิม แค่สบตาก็รู้ว่าถ่านไฟเก่ายังร้อนฉ่าพร้อมลุกไหม้
3. ราศีตุลย์
ชาวตุลย์ช่วงนี้เสน่ห์แรงจนแฟนเก่าทนไม่ไหว คนที่เคยทิ้งคุณไป หรือคนที่เคยขอห่างกันสักพัก จะเริ่มเห็นคุณค่าของคุณเมื่อคุณเริ่มสวยขึ้น ดูดีขึ้น เขาจะกลับมาพร้อมคำขอโทษและข้อเสนอใหม่ที่ดีกว่าเดิม เขาอยากกลับมาแก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดพลาด และพร้อมจะปรับปรุงตัวจริงๆ ไม่ใช่แค่พูดลอยๆ อยู่ที่คุณแล้วว่าจะใจแข็งพอไหม
4. ราศีมีน
ชาวมีนผู้ช่างฝัน คุณอาจจะเคยอธิษฐานขอให้เขากลับมา และดูเหมือนคำขอนั้นกำลังจะเป็นจริง แฟนเก่าคนนี้จะกลับมาในช่วงที่คุณกำลังเหงาพอดี บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความโรแมนติก เหมือนฉากในหนังรัก เขาจะกลับมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย และทำให้คุณรู้สึกว่า “คู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกัน” การรีเทิร์นครั้งนี้มีโอกาสไปได้ไกลถึงขั้นแต่งงาน เพราะต่างฝ่ายต่างโตขึ้น
