คลิปนาทีหนีตาย ชายวัย 18 ถือปืนยาวบุก รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่
เพจดังเผยคลิปวินาทีหนีตาย ชายคลั่งวัย 18 ปี ถือปืนยาวบุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา ท่ามกลางความโกลาหลของเด็กนักเรียน ล่าสุด ตร. ปิดล้อมพื้นที่เร่งเจรจาช่วยตัวประกันหลังมีรายงานผู้บาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 69 เพจ Army Military Force เผยแพร่ภาพนาทีชีวิต ขณะชายวัยรุ่นอายุประมาณ 18 ปี สวมชุดมิดชิดพร้อมอาวุธปืนยาว บุกเข้าไปภายในพื้นที่ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท่ามกลางความแตกตื่นของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มเป็นกระแสข่าวเมื่อเวลาประมาณ 17.10 น. หลังเพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ รายงานเหตุอุกอาจระบุว่ามีคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงภายในโรงเรียน ส่งผลให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ต้องพากันวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเอาชีวิตรอดอย่างโกลาหล
ข้อมูลเบื้องต้นจากคลิปและพยานในที่เกิดเหตุชี้ว่า คนร้ายได้บุกเข้ามาในช่วงเวลาใกล้เลิกเรียน และทำการควบคุมตัวครูและนักเรียนบางส่วนไว้เป็นตัวประกันภายในอาคารเรียน ขณะที่ยังมีนักเรียนอีกจำนวนมากติดค้างอยู่ในพื้นที่และไม่สามารถออกมาด้านนอกได้
ด้านสำนักข่าว ข่าวสด รายงานยืนยันว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกอาวุธปืนยิง แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนที่แน่ชัดได้ในขณะนี้
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ พร้อมด้วยกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วยกู้ภัย ได้เข้าปิดล้อมพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างตึงเครียด โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งอพยพผู้ที่อยู่ในจุดปลอดภัยออกจากพื้นที่เป็นลำดับแรก และได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าร่วมเจรจากับคนร้ายเพื่อหาทางออกและช่วยเหลือตัวประกัน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ
