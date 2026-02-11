ข่าว

คลิปนาทีหนีตาย ชายวัย 18 ถือปืนยาวบุก รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 17:58 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 18:08 น.
74
เพจดังเผยคลิปวินาทีหนีตาย ชายคลั่งวัย 18 ปี
ภาพและข้อมูลจาก : FB/Army Military Force

เพจดังเผยคลิปวินาทีหนีตาย ชายคลั่งวัย 18 ปี ถือปืนยาวบุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา ท่ามกลางความโกลาหลของเด็กนักเรียน ล่าสุด ตร. ปิดล้อมพื้นที่เร่งเจรจาช่วยตัวประกันหลังมีรายงานผู้บาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 69 เพจ Army Military Force เผยแพร่ภาพนาทีชีวิต ขณะชายวัยรุ่นอายุประมาณ 18 ปี สวมชุดมิดชิดพร้อมอาวุธปืนยาว บุกเข้าไปภายในพื้นที่ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท่ามกลางความแตกตื่นของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มเป็นกระแสข่าวเมื่อเวลาประมาณ 17.10 น. หลังเพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ รายงานเหตุอุกอาจระบุว่ามีคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงภายในโรงเรียน ส่งผลให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ต้องพากันวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเอาชีวิตรอดอย่างโกลาหล

ข้อมูลเบื้องต้นจากคลิปและพยานในที่เกิดเหตุชี้ว่า คนร้ายได้บุกเข้ามาในช่วงเวลาใกล้เลิกเรียน และทำการควบคุมตัวครูและนักเรียนบางส่วนไว้เป็นตัวประกันภายในอาคารเรียน ขณะที่ยังมีนักเรียนอีกจำนวนมากติดค้างอยู่ในพื้นที่และไม่สามารถออกมาด้านนอกได้

ชายคลั่งวัย 18 ปี ถือปืนยาวบุกโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา
ภาพและข้อมูลจาก : FB/Army Military Force

ด้านสำนักข่าว ข่าวสด รายงานยืนยันว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกอาวุธปืนยิง แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนที่แน่ชัดได้ในขณะนี้

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ พร้อมด้วยกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วยกู้ภัย ได้เข้าปิดล้อมพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างตึงเครียด โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งอพยพผู้ที่อยู่ในจุดปลอดภัยออกจากพื้นที่เป็นลำดับแรก และได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าร่วมเจรจากับคนร้ายเพื่อหาทางออกและช่วยเหลือตัวประกัน

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บช.สอท. ออกประกาศเตือนสื่อและประชาชนในพื้นที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ข่าว

ตำรวจไซเบอร์ ประกาศ งดไลฟ์-งดแชร์พิกัด เหตุกราดยิงสงขลา หวั่นคนร้ายรู้ทัน

6 วินาที ที่แล้ว
เพจดังเผยคลิปวินาทีหนีตาย ชายคลั่งวัย 18 ปี ข่าว

คลิปนาทีหนีตาย ชายวัย 18 ถือปืนยาวบุก รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่

13 นาที ที่แล้ว
ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย ข่าว

ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย

14 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 11 ก.พ. 69 เช็กสถิติ 121 งวด พบเลข 41 ครองแชมป์ออกบ่อย

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้ 3 นายทหาร พ้นจากหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

36 นาที ที่แล้ว
โรงเรียนพะตงประธาน สงขลา มีการกราดยิง ข่าว

ด่วน! เกิดเหตุยิงครู-นร. เจ็บ ใน รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ จับ ม.5 เป็นตัวประกัน ตร.ปิดล้อมจับผู้ก่อเหตุ

46 นาที ที่แล้ว
กกต. ชี้แจง หลังโซเชียลแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายว่อนเน็ต ถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้ ข่าวการเมือง

กกต. ชี้แจง หลังโซเชียลแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายว่อนเน็ต ถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้

50 นาที ที่แล้ว
กกต. ชี้แจงคลิปพัดลมติดแต่ไฟดับเกิดที่นนทบุรีไม่ใช่ชลบุรี ข่าวการเมือง

กกต. แจง คลิปพัดลมติดแต่ไฟมืด ยันเหตุเกิดที่นนทบุรีไม่ใช่ชลบุรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ยอมรับรู้จัก แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แต่ต้องทำหน้าที่ ข่าวการเมือง

พี่เต้ ยอมรับรู้จัก แหวง ไม่ได้เกลียดกัน แต่ต้องทำหน้าที่ ไล่บี้ กกต. ลาออกใน 7 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านไม่ทน! เจ้าหน้าที่เถียงสู้ ขานบัตรเสียมั่วซั่ว พาดูป้ายเป็นบัตรดี สุดท้ายเงิบ ข่าวการเมือง

ชาวบ้านไม่ทน! เจ้าหน้าที่เถียงสู้ ขานบัตรเสียแบบค้านสายตา พาดูป้ายเป็นบัตรดี สุดท้ายเงิบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. ปัดตกหลักฐานจากชลบุรี อ้างข้อมูลมาจากสื่อไม่ได้ถ่ายเอง ข่าวการเมือง

สะพัด กกต. ปัดตกหลักฐาน เลือกตั้งชลบุรี อ้าง ข้อมูลมาจากสื่อไม่ได้ถ่ายเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค Fastwork ตาสว่างชม เต้ มงคลกิตติ์ หลังบุกชลบุรีซัด กกต. ข่าว

ซีเค ตาสว่างชม พี่เต้ โคตรมีเสน่ห์ ลืมภาพจำคนเพี้ยน หลังบุกชลบุรีซัด กกต.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไอติม ชี้พิรุธลือกตั้ง “ยอดผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกัน” นับหมื่นใบ ส.ส.เขต-บัญชีรายชื่อ ห่างกันผิดปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า! อาลัย &quot;หมอน้ำตาล&quot; ทีมแพทย์ รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ ข่าว

สุดเศร้า! “หมอน้ำตาล” รพ.อุทัยธานี เหยื่อรถตู้พุ่งชนรถหกล้อ กว่าจะเรียนจบไม่ง่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สรปุก” เปิดเผยสาเหตุสาวแว่น พุ่งเปิดหีบลงเสียงชลบุรีเขต 1 ย้ำทำไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นแถลงขอโทษประชาชน ปมบัตรเลือกตั้งตกค้าง ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ขอโทษประชาชน เจอบัตรเลือกตั้งตกค้าง 1 ใบ น้อมรับความผิด เร่งหาสาเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุบาทว์! รวบแม่ชาวอเมริกัน ฉีดอุจจาระเข้าสายน้ำเกลือลูก ขณะนอนโรงพยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนๆ ช็อก! จองอึนอู นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป บันเทิงเกาหลี

แฟนๆ ช็อก! นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. บรรจุทายาท 2 วีรบุรุษชายแดนไทย-กัมพูชา รับราชการ สานต่อปณิธาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์สาเหตุที่พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทยจากคลิปเสียงหลุด ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่น ชี้ สาเหตุ พรรคประชาชนแพ้ภูมิใจไทย เพราะคลิปเสียง “อังเคิล”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการออกกำลังกายแล้วปวดเข่า สุขภาพและการแพทย์

ออกกำลังกายแล้วปวดเข่า สัญญาณเตือนบอกโรคที่ควรรู้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบสวนกลาง ร่วมมือ อย.บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำกระท่อมกรอกมือ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน ข่าว

บุกทลายโกดัง ยาแก้ไอปลอม-น้ำท่อมกรอกมือ ส่งขายภาคใต้ ยึดของกลางรวม 2.7 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตขุดภาพ รถเมล์ 99 คัน จอดทิ้งตากแดดตากลม ท่าเรือแหลมฉบัง เกือบ 10 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนกร” วอนหยุดยุยงปลุกปั่นให้บ้านเมืองวุ่นวาย ยกสาเหตุ “อนุทิน” ชนะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกเลิก ช้อปดีมีคืน 2569 ช็อกคนลดหย่อนภาษี รัฐอ้างได้ไม่คุ้มเสีย เศรษฐกิจ

ยกเลิก ช้อปดีมีคืน 2569 ช็อกคนลดหย่อนภาษี รัฐอ้างได้ไม่คุ้มเสีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 17:58 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 18:08 น.
74
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาววันนี้ 11 ก.พ. 69 เช็กสถิติ 121 งวด พบเลข 41 ครองแชมป์ออกบ่อย

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. ชี้แจง หลังโซเชียลแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายว่อนเน็ต ถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้

กกต. ชี้แจง หลังโซเชียลแชร์ หีบบัตรเลือกตั้ง โผล่ขายว่อนเน็ต ถึงซื้อมาก็ใช้จริงไม่ได้

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. ชี้แจงคลิปพัดลมติดแต่ไฟดับเกิดที่นนทบุรีไม่ใช่ชลบุรี

กกต. แจง คลิปพัดลมติดแต่ไฟมืด ยันเหตุเกิดที่นนทบุรีไม่ใช่ชลบุรี

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
เต้ มงคลกิตติ์ ยอมรับรู้จัก แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แต่ต้องทำหน้าที่

พี่เต้ ยอมรับรู้จัก แหวง ไม่ได้เกลียดกัน แต่ต้องทำหน้าที่ ไล่บี้ กกต. ลาออกใน 7 วัน

เผยแพร่: 11 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button