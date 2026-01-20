อาลัย น้องเนย ฮีโร่ช่วยเหยื่อกราดยิงโคราช ประสบอุบัติเหตุ จากไปกะทันหัน วัยเพียง 32
สิ้นพลเมืองดี น้องเนย จิรัฐิติกาล ฮีโร่บิ๊กไบค์เหตุกราดยิงปี 63 ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้ววัยเพียง 32 ปี โซเชียลร่วงมแสดงความเสียใจ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 มีรายงานว่า นายจิรัฐิติกาล นอบไทย หรือ น้อยเนย วัย 32 ปี ฮีโร่บิ๊กไบค์ช่วยเหยื่อกราดยิงโคราช ประสบอุบัติเหตุขณะขับขี่รถบิ๊กไบค์คู่ใจชนกับรถกระบะในพื้นที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เสียชีวิตแล้ว ทางครอบครัวได้แจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดหนองจะบก เพื่อร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2569
- เวลา 17.30 น. : พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 18.00 น.: พิธีสวดพระอภิธรรม
วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569
- เวลา 18.00 น. : พิธีสวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 21 มกราคม 2569
- เวลา 17.00 น. : พิธีฌาปนกิจ
ทันทีที่ทราบข่าว ชาวเน็ตและผู้คนในสังคมออนไลน์ต่างเข้ามาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง โดยหลายข้อความระลึกถึงความดีและความกล้าหาญของน้องเนยที่เคยฝากไว้ อาทิ
“ไปอยู่ในอ้อมกอดพระเจ้าอย่างมีความสุขนะน้องเนย คนดีฮีโร่เหตุกราดยิงเทอมินอล เข้าไปช่วยคนอื่นจนตัวเองถูกยิงบาดเจ็บต้องรักษาตัวอยู่หลายปี แล้ววันนึงเราจะได้พบกันเมื่อถึงเวลา ใจหายมาก ตื่นมารู้ข่าวแฟนน้องสาว เมื่อวานยังกดไลค์คลิปที่น้องเนยกำลังขึ้นคร่อมบิ้กไบค์คันโปรดเตรียมออกเดินทางอยู่เลย เดี๋ยวพี่ไปหาไปส่ง”
“เดินทางสู่ภพภูมิที่ดีนะครับเนย…. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับ”
“หลับให้สบายนะครับ เสียใจด้วยนะครับ”
“หลับให้สบายสู่ภพภูมิที่ดีนะเนย”
ก่อนหน้านี้ น้องเนย จิรัฐิติกาล เป็นที่รู้จักในฐานะพลเมืองดีจากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช เขาพยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้คนในเหตุการณ์จนตัวเองตกเป็นเป้ากระสุนได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานานกว่า 5 เดือน และผ่านการผ่าตัดหลายครั้ง
จากนั้นใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายต่อเนื่องที่บ้านอีกเกือบ 1 ปี จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและขับขี่รถบิ๊กไบค์ที่เขารักได้ตามปกติ ก่อนจะมาประสบเหตุสลดในครั้งนี้
