ล่าสุด! คนร้ายก่อเหตุ บุกโรงเรียน จับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย
เกิดเหตุคนร้ายใช้ปืนยิงภายใน รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา พร้อมทั้งจับครู-นักเรียน เป็นตัวประกัน ล่าสุดมีรายงานผู้บาดเจ็บ 1 ราย
จากกรณีที่มีการรายงานคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงภายในพื้นที่ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยก่อเหตุในช่วงเวลาใกล้เลิกเรียน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถยืนยันจำนวนที่แน่ชัดได้
คนร้ายได้ควบคุมครูและนักเรียนบางส่วนไว้เป็นตัวประกัน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ พร้อมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ และหน่วยกู้ภัย ได้เข้าปิดล้อมพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อควบคุมสถานการณ์ และเร่งอพยพผู้ที่อยู่ในจุดปลอดภัยออกจากพื้นที่
ล่าสุด โดยข้อมูลจาก กู้ชีพ – กู้ภัยแม่ทับทิมยะลา – ตุ๋ยบ้วยเต็งเหนี่ยง รายงานว่า “#เหตุเกิด โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คนร้ายพร้อมปืนยาวบุกเข้าไปในโรงเรียน ยืนยันครูถูกยิง 1 ราย ช่วงนี้ทีมกู้ชีพ กำลังนำส่งรพ. เจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังระงับเหตุ” ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
