สยองข้ามโลก! หนุ่มมะกันสะสม “กะโหลก-ชิ้นส่วนมนุษย์นับ 100 ชิ้น” ซุกห้องใต้ดิน
จับคาหนังคาเขา หนุ่มเพนซิลเวเนียหิ้วกระสอบบรรจุศพเด็กออกจากสุสานเมาท์ โมริอาห์ สารภาพสิ้นขุดหลุมศพเก่าสะสมชิ้นส่วนมนุษย์ แฉพฤติกรรมสุดวิปริตจัดเรียงกะโหลกโชว์ในบ้านกว่า 100 ชิ้น
คดีนี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วรัฐเพนซิลเวเนีย โดยรายงานล่าสุดจากสื่อต่างประเทศระบุ เร็วๆ นี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ค้นพบกะโหลกศีรษะและชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมาก ได้ถูกวางทิ้งไว้บริเวณเบาะหลังรถยนต์ใกล้กับสุสานร้าง ชานเมืองฟิลาเดลเฟีย การค้นพบดังกล่าว นำไปสู่การเปิดโปงห้องใต้ดินสุดสยองที่เต็มไปด้วยชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ ซึ่งชายผู้ต้องหาทำการขโมยและสะสมไว้กว่า 100 รายการ
เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุม นายโจนาธาน คริสต์ เกอร์แลช (Jonathan Christ Gerlach) อายุ 34 ปี เมื่อคืนวันอังคารที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นการปิดฉากการสืบสวนที่กินเวลานานหลายเดือน กรณีมีผู้บุกรุกงัดแงะอาคารเก็บศพและห้องเก็บศพใต้ดินอย่างน้อย 26 แห่ง ในสุสานเมาท์ โมริอาห์ (Mount Moriah Cemetery) มาตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย.
ทีมสืบสวนนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักและห้องเก็บของของผู้ต้องหา ในเมืองเอฟราตา เขตปกครองย่อยในเทศมณฑลแลงแคสเตอร์ รัฐเพนซิลเวเนีย และต้องพบกับภาพที่ชวนขนหัวลุก เมื่อพบของกลางเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์มากกว่า 100 หัว กระดูกท่อนยาว มือและเท้าสภาพมัมมี่
รวมถึงลำตัวมนุษย์ที่กำลังเน่าเปื่อยอีก 2 ร่าง และชิ้นส่วนโครงกระดูกอื่นๆ อีกจำนวนมาก
นายแทนเนอร์ รูส อัยการเขตเดลาแวร์ แถลงต่อสื่อมวลชนถึงสภาพภายในบ้านถึงชิ้นส่วนเหล่านี้อยู่ในสภาพที่หลากหลาย บางชิ้นถูกแขวนห้อยลงมา บางชิ้นถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกัน ขณะที่บางชิ้นเป็นเพียงหัวกะโหลกที่วางเรียงรายอยู่บนชั้นวางของ
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้ต้องหาเก็บซ่อนชิ้นส่วนต่างๆ ส่วนใหญ่ไว้ในห้องใต้ดิน นอกจากนี้ยังตรวจพบเครื่องประดับที่เชื่อว่า ขโมยมาจากหลุมศพและในกรณีหนึ่งพบเครื่องกระตุ้นหัวใจยังคงติดอยู่กับชิ้นส่วนศพ
เป้าหมายของนายเจอร์แลช คือ “เมาท์โมริอาห์” สุสานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1855 เป็นสุสานร้างขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มีพื้นที่กว่า 160 เอเคอร์ในเมืองเยดอน (Yeadon) และเป็นที่ฝังศพกว่า 150,000 หลุม
ตำรวจแกะรอยคนร้ายจากเหตุงัดแงะต่อเนื่อง โดยตรวจสอบทะเบียนรถของผู้ก่อเหตุและพบว่า เขาขับรถวนเวียนใกล้เมืองเยดอนบ่อยครั้งในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ โจรรายนี้มุ่งเป้าไปที่ห้องเก็บศพที่ปิดผนึกแน่นหนา ซึ่งบรรจุศพเก่าแก่ โดยใช้วิธีทุบทำลายหินปิดปากหลุมเพื่อล้วงเอาชิ้นส่วนด้านในออกมา
เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมตัวได้แบบคาหนังคาเขา ขณะกำลังเดินกลับไปที่รถพร้อมชะแลงและกระสอบผ้ากระสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในกระสอบ พบร่างมัมมี่ของเด็กเล็ก 2 ร่าง กะโหลกศีรษะ 3 หัว และกระดูกชิ้นอื่นๆ
จากการสอบสวน นายเจอร์แลชยอมรับสารภาพว่า ขโมยชิ้นส่วนมนุษย์มาประมาณ 30 ชุด และได้พาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดหลุมศพที่เขาลงมือขุด
อัยการกล่าวทิ้งท้ายว่า เมื่อพิจารณาจากขนาดความเสียหายมหาศาลและการขาดคำอธิบายที่สมเหตุสมผล ยากที่จะระบุได้ในขณะนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เรากำลังพยายามไขปริศนานี้
เบื้องต้น ตำรวจตั้งข้อหาอย่างหนักประกอบด้วยข้อหาทารุณกรรมศพและรับของโจรอย่างละ 100 กระทง รวมถึงข้อหาทำลายอนุสาวรีย์สาธารณะ ทำลายวัตถุบูชา ทำลายสถานที่ฝังศพทางประวัติศาสตร์ บุกรุก และลักทรัพย์ โดยปัจจุบัน นายเจอร์แลชถูกคุมขังโดยมีวงเงินประกันตัวสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 30 ล้านบาท) และยังไม่มีรายชื่อทนายความปรากฏในบันทึกศาล.
