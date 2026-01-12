ข่าวต่างประเทศ

สยองข้ามโลก! หนุ่มมะกันสะสม “กะโหลก-ชิ้นส่วนมนุษย์นับ 100 ชิ้น” ซุกห้องใต้ดิน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 22:29 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 17:55 น.
63
สะสมกะโหลกมนุษย์ 100 ชิ้น เพนซิลวาเนีย
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

จับคาหนังคาเขา หนุ่มเพนซิลเวเนียหิ้วกระสอบบรรจุศพเด็กออกจากสุสานเมาท์ โมริอาห์ สารภาพสิ้นขุดหลุมศพเก่าสะสมชิ้นส่วนมนุษย์ แฉพฤติกรรมสุดวิปริตจัดเรียงกะโหลกโชว์ในบ้านกว่า 100 ชิ้น

คดีนี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วรัฐเพนซิลเวเนีย โดยรายงานล่าสุดจากสื่อต่างประเทศระบุ เร็วๆ นี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ค้นพบกะโหลกศีรษะและชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมาก ได้ถูกวางทิ้งไว้บริเวณเบาะหลังรถยนต์ใกล้กับสุสานร้าง ชานเมืองฟิลาเดลเฟีย การค้นพบดังกล่าว นำไปสู่การเปิดโปงห้องใต้ดินสุดสยองที่เต็มไปด้วยชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ ซึ่งชายผู้ต้องหาทำการขโมยและสะสมไว้กว่า 100 รายการ

เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุม นายโจนาธาน คริสต์ เกอร์แลช (Jonathan Christ Gerlach) อายุ 34 ปี เมื่อคืนวันอังคารที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นการปิดฉากการสืบสวนที่กินเวลานานหลายเดือน กรณีมีผู้บุกรุกงัดแงะอาคารเก็บศพและห้องเก็บศพใต้ดินอย่างน้อย 26 แห่ง ในสุสานเมาท์ โมริอาห์ (Mount Moriah Cemetery) มาตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย.

ทีมสืบสวนนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักและห้องเก็บของของผู้ต้องหา ในเมืองเอฟราตา เขตปกครองย่อยในเทศมณฑลแลงแคสเตอร์ รัฐเพนซิลเวเนีย และต้องพบกับภาพที่ชวนขนหัวลุก เมื่อพบของกลางเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์มากกว่า 100 หัว กระดูกท่อนยาว มือและเท้าสภาพมัมมี่

รวมถึงลำตัวมนุษย์ที่กำลังเน่าเปื่อยอีก 2 ร่าง และชิ้นส่วนโครงกระดูกอื่นๆ อีกจำนวนมาก

ภาพถ่ายของ นายโจนาธาน เจอร์แลค ผู้ต้องหา ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานอัยการเขตเดลาแวร์ โดยไม่ระบุวันที่บันทึกภาพ (แฟ้มภาพ @AP)

นายแทนเนอร์ รูส อัยการเขตเดลาแวร์ แถลงต่อสื่อมวลชนถึงสภาพภายในบ้านถึงชิ้นส่วนเหล่านี้อยู่ในสภาพที่หลากหลาย บางชิ้นถูกแขวนห้อยลงมา บางชิ้นถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกัน ขณะที่บางชิ้นเป็นเพียงหัวกะโหลกที่วางเรียงรายอยู่บนชั้นวางของ

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้ต้องหาเก็บซ่อนชิ้นส่วนต่างๆ ส่วนใหญ่ไว้ในห้องใต้ดิน นอกจากนี้ยังตรวจพบเครื่องประดับที่เชื่อว่า ขโมยมาจากหลุมศพและในกรณีหนึ่งพบเครื่องกระตุ้นหัวใจยังคงติดอยู่กับชิ้นส่วนศพ

เป้าหมายของนายเจอร์แลช คือ “เมาท์โมริอาห์” สุสานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1855 เป็นสุสานร้างขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มีพื้นที่กว่า 160 เอเคอร์ในเมืองเยดอน (Yeadon) และเป็นที่ฝังศพกว่า 150,000 หลุม

ตำรวจแกะรอยคนร้ายจากเหตุงัดแงะต่อเนื่อง โดยตรวจสอบทะเบียนรถของผู้ก่อเหตุและพบว่า เขาขับรถวนเวียนใกล้เมืองเยดอนบ่อยครั้งในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ โจรรายนี้มุ่งเป้าไปที่ห้องเก็บศพที่ปิดผนึกแน่นหนา ซึ่งบรรจุศพเก่าแก่ โดยใช้วิธีทุบทำลายหินปิดปากหลุมเพื่อล้วงเอาชิ้นส่วนด้านในออกมา

เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมตัวได้แบบคาหนังคาเขา ขณะกำลังเดินกลับไปที่รถพร้อมชะแลงและกระสอบผ้ากระสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในกระสอบ พบร่างมัมมี่ของเด็กเล็ก 2 ร่าง กะโหลกศีรษะ 3 หัว และกระดูกชิ้นอื่นๆ

จากการสอบสวน นายเจอร์แลชยอมรับสารภาพว่า ขโมยชิ้นส่วนมนุษย์มาประมาณ 30 ชุด และได้พาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดหลุมศพที่เขาลงมือขุด

อัยการกล่าวทิ้งท้ายว่า เมื่อพิจารณาจากขนาดความเสียหายมหาศาลและการขาดคำอธิบายที่สมเหตุสมผล ยากที่จะระบุได้ในขณะนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เรากำลังพยายามไขปริศนานี้

เบื้องต้น ตำรวจตั้งข้อหาอย่างหนักประกอบด้วยข้อหาทารุณกรรมศพและรับของโจรอย่างละ 100 กระทง รวมถึงข้อหาทำลายอนุสาวรีย์สาธารณะ ทำลายวัตถุบูชา ทำลายสถานที่ฝังศพทางประวัติศาสตร์ บุกรุก และลักทรัพย์ โดยปัจจุบัน นายเจอร์แลชถูกคุมขังโดยมีวงเงินประกันตัวสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 30 ล้านบาท) และยังไม่มีรายชื่อทนายความปรากฏในบันทึกศาล.

ป้ายหลุมศพที่สุสานเมานต์โมเรียห์ในฟิลาเดลเฟีย เมื่อ 8 ม.ค.2026 (AP Photo/Matt Rourke)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สั่งพักงานพยาบาลสาวจีน หลังโพสต์คลิปอวดแฟนหนุ่มช่วยจัดยา-เขียนรายงาน ช่วงอยู่เวรดึก

5 นาที ที่แล้ว
สะสมกะโหลกมนุษย์ 100 ชิ้น เพนซิลวาเนีย ข่าวต่างประเทศ

สยองข้ามโลก! หนุ่มมะกันสะสม “กะโหลก-ชิ้นส่วนมนุษย์นับ 100 ชิ้น” ซุกห้องใต้ดิน

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โลกวิกฤต! ภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใส สัญญาณสุดท้ายก่อนละลายหายไปถาวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนคลับใจหาย “เหอเจียจิ้ง” ตำนานจั่นเจาโพสต์คลิปนอนโรงพยาบาล เจ้าตัวรีบไลฟ์ชี้แจง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเลย์-อินโดฯ ประเดิม สั่งบล็อก Grok ที่แรกของโลก เหตุสร้างภาพลามกเกลื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตแห่ดูคลิป เก้งจิ๋วใจเด็ด พุ่งปะทะกับ “แรดยักษ์” หนัก 1.7 ตัน ไร้ความหวาดกลัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลทหารในคลิปซ้อมประจวบถูกลงโทษนอกระเบียบและไม่เป็นธรรม ข่าว

แฉคลิป ซ้อมพลทหารประจวบฯ มือ-เท้าจัดเต็ม กลางวงล้อม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอร์ ภัณฑิลา วัย 11 ขวบ แชะภาพคู่ ทาทา ยัง บันเทิง

ใครกัน? หนูน้อยขุดภาพคู่ ‘ทาทา ยัง’ โตขึ้นเป็นดาราหน้าเด็ก ขึ้นแท่นคุณแม่คนสวย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกีฬาร่มบิน เสาไฟฟ้าเกาะล้าน ข่าวภูมิภาค

ระทึกทั้งเกาะ! “นทท.เล่นร่มบินพลาด” ห้อยต่องแต่งคาเสาไฟแรงสูง 10 เมตร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด! ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว ข่าว

ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ้านพักใหม่ของทหารกัมพูชาในจังหวัดพระตะบองที่สร้างโดยตระกูลฮุน ข่าว

คลิป ทหารเขมร อวด บ้านพักใหม่ ตระกูลฮุนสร้างให้ โซเชียลห่วงลมพัดปลิว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Flash Express ประกาศยุติกิจการ ในมาเลเซีย 31 ม.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้มงคลกิตติ์วิดพื้น ข่าวการเมือง

เอาแล้ว! เต้ มงคลกิตติ์ เจอแฟนคลับวัย 19 ท้าวิดพื้น ลั่นตระเวนทั่วเจอที่ไหนท้าได้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก โต้กลับคนแซะแก้ม.112 ข่าวการเมือง

ไอซ์ สวนคนแซะ แก้แต่ ม.112 มั่นใจไม่มีพรรคไหนทำงานหนักเท่านี้ ท้าเช็กผลงาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของคุณเจนที่กำลังค้นหาความจริงเกี่ยวกับสามีในดราม่า เอ๋เอ๋ ข่าว

สรุปดราม่า “เอ๋เอ๋” ชู้รักนักสับราง คบซ้อน 4 ชาย นายพัน-ผู้การ-คู่หมั้น-จ่าจาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา แจงดราม่าปมยกสมบัติให้ชาติ บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เคลียร์ดราม่ายกสมบัติให้ชาติ ตอบชัดลูก ๆ ได้รับมรดกไหม?

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;รชพร ชูช่วย&quot; สถาปนิกหญิงระดับโลก แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ประวัติ “รชพร ชูช่วย” สถาปนิกหญิงระดับโลก แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

หวาดเสียว! อุทาหรณ์แท็กซี่ขับดึกๆ ไม่ชินทาง เปิดคลิปนาทีระทึกกู้ภัยรุดช่วย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธชูวิทย์ ปิดสวิตซ์พรรคส้ม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ เปิดหน้าตอบสรยุทธ รณรงค์ปิดสวิตช์พรรคส้มจริงไหม ซัดเดือดปม “ทหารเช็ดขี้เยี่ยว”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธียกฉัตร ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตาญี่ปุ่นจ่อยุบสภา เลือกตั้งใหม่ หลังคะแนนนิยม “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” พุ่งสูงกว่า 75%

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โมนิก้า&quot; เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย ข่าว

“โมนิก้า” เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 22:29 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 17:55 น.
63
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แฟนคลับใจหาย “เหอเจียจิ้ง” ตำนานจั่นเจาโพสต์คลิปนอนโรงพยาบาล เจ้าตัวรีบไลฟ์ชี้แจง

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
พลทหารในคลิปซ้อมประจวบถูกลงโทษนอกระเบียบและไม่เป็นธรรม

แฉคลิป ซ้อมพลทหารประจวบฯ มือ-เท้าจัดเต็ม กลางวงล้อม

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
แอร์ ภัณฑิลา วัย 11 ขวบ แชะภาพคู่ ทาทา ยัง

ใครกัน? หนูน้อยขุดภาพคู่ ‘ทาทา ยัง’ โตขึ้นเป็นดาราหน้าเด็ก ขึ้นแท่นคุณแม่คนสวย

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
นักกีฬาร่มบิน เสาไฟฟ้าเกาะล้าน

ระทึกทั้งเกาะ! “นทท.เล่นร่มบินพลาด” ห้อยต่องแต่งคาเสาไฟแรงสูง 10 เมตร

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
Back to top button