ไทยตกต่ำรอบ 14 ปี ผลคะแนนทุจริตภาครัฐ ร่วง 116 ของโลก ชนะแค่เขมร พม่า

รธน.60 ไม่ช่วยปราบโกง คะแนนทุจริตภาครัฐไทย ตกต่ำรอบ 14 ปี แพ้เพื่อนบ้านหมด ชนะแค่ เขมร เมียนมา
วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2569) มีการประกาศ ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ประจำปี 2568 โดย Transparency International ระบุว่า ประเทศไทยได้ 33 จาก 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 116 ของโลก ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 42 คะแนน และถือเป็น อันดับแย่ที่สุดของไทยในรอบ 14 ปี
เมื่อเทียบกับปี 2567 คะแนนของไทย ลดลง 1 คะแนน และอันดับโลก แย่ลงถึง 9 อันดับ สะท้อนว่าสถานการณ์คอร์รัปชันของไทยถดถอยมากกว่าภาพรวมโลก โดยคะแนนที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากดัชนีที่สะท้อน มุมมองนักลงทุนและภาคเอกชน โดยเฉพาะด้านการแข่งขันจาก IMD World Competitiveness Yearbook ที่ลดลงถึง 10 คะแนนจากปีก่อน
ในอาเซียน ไทยหล่นมาอยู่อันดับ 7 จากเดิมอันดับ 5 ตามหลัง สิงคโปร์ (84), บรูไน (63), มาเลเซีย (52), เวียดนาม (41), อินโดนีเซีย (34) และ ลาว (34) โดยไทยยังดีกว่าเพียง เมียนมา (16) และ กัมพูชา (20)
สำหรับทิศทางปี 2569 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเน้น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
- ความเป็นอิสระและเข้าถึงได้ของกระบวนการยุติธรรม
- การจัดการอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมทางการเมือง
- การเยียวยาผู้เสียหายจากการทุจริต
- การคุ้มครองภาคประชาชน สื่อ และผู้แจ้งเบาะแส
