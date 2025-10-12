บันเทิง

อดีตนักร้อง Lostprophets ผู้ก่อคดีใคร่เด็ก ดับอนาถคาคุก เปิดปมสลดก่อนลาโลกวัย 48 ปี

เผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 14:57 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2568 15:02 น.
เอียน วัตกินส์ Ian Watkins เสียชีวิต ถูกนักโทษด้วยกันทำร้าย
ภาพ @South Wales Police

บทอวสานในแดนสนธยา เอียน วัตกินส์ อดีตนักร้องดังที่เป็น “เปโด” หรือโรคใคร่เด็ก ผู้ก่อคดีสะเทือนขวัญสุดอื้อฉาวที่สุดบนเกาะอังกฤษ ปิดฉากชีวิตด้วยความตายในเรือนจำ จับมือสังหารแล้ว 2 ราย

เอียน วัตกินส์ อดีตนักร้องนำ “ลอสท์โพรเฟ็ทส์” (Lostprophets) วงร็อกชื่อดังจากเวลส์ ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยยืนอยู่บนจุดสูงสุดของวงการดนตรี ก่อนเจอคดีสุดฉาว ที่เจ้าตัวกลายสภาพมาเป็น “อาชญากรทางเพศต่อเด็กที่น่ารังเกียจที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษ” ได้ปิดฉากชีวิตลงแล้วในวัย 48 ปี ภายหลังถูกเพื่อนนักโทษในเรือนจำทำร้ายจนเสียชีวิต

สื่ออังกฤษหลายสำนักรายงานตรงกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา “วัตกินส์” ซึ่งกำลังรับโทษจำคุก 35 ปี จากความผิดในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กหลายกระทง ได้เสียชีวิตลงภายใน เรือนจำเวกฟิลด์ เรือนจำความมั่นคงสูงทางตอนเหนือของอังกฤษ

แถลงการณ์ของตำรวจเวสต์ยอร์กเชียร์ระบุ เมื่อเวลา 9.39 น. ของเช้าวันเสาร์ที่ 11 ต.ค.ตามเวลาท้องถิ่น ตร.ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เรือนจำเวกฟิลด์ว่า เกิดเหตุทำร้ายร่างกายนักโทษรายหนึ่ง หน่วยบริการฉุกเฉินได้เข้าไปยังที่เกิดเหตุ และได้มีการยืนยันการเสียชีวิตของชายคนดังกล่าวในเวลาต่อมา

แม้แถลงการณ์จะไม่ได้ระบุชื่อของวัตกินส์โดยตรง แต่แหล่งข่าวหลายแห่งก็ได้ยืนยันตัวตนของเขาในเวลาต่อมา

ทั้งนี้ เรื่องราวของวัตกินส์ได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกในปี 2013 เมื่อเขายอมรับสารภาพผิดใน 13 ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอย่างน่าสยดสยอง ซึ่งรวมถึงข้อหา “พยายามข่มขืนทารก”

  • การพยายามข่มขืน 2 กระทง
  • การล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี
  • การสมรู้ร่วมคิดในการข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
  • การครอบครอง-ผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กอีกหลายกระทง

บทสรุปของเอียน วัตกินส์ คือเครื่องตอกย้ำอันน่าเศร้าถึงสัจธรรมที่ว่า ไม่ว่าแสงสปอตไลต์จะเคยสาดส่องเจิดจ้าเพียงใด แต่เงาแห่งอาชญากรรมที่ได้ก่อไว้ จะยังคงติดตามตัวไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และในท้ายที่สุดแล้ว ชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยเสียงปรบมือกึกก้องก็ต้องจบลงด้วยรายงานของตำรวจเพียงไม่กี่บรรทัดจากหลังกำแพงสูงของเรือนจำ

อัปเดตล่าสุดจาก “เดอะการ์เดี้ยน” ระบุ ชาย 2 คน อายุ 25 และ 43 ปี ถูกจับกุมในข้อหาต้องสงสัยว่าก่อเหตุฆาตกรรม และขณะนี้อยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจ โดยแหล่งข่าวได้ยืนยันกับสำนักข่าวพีเอ (PA) ว่า วัตคินส์ถูกนักโทษอีกคนทำร้ายด้วยมีดในช่วงเช้าวันเสาร์ (11 ต.ค.)

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่วัตคินส์ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีภายในเรือนจำแห่งนี้ ย้อนกลับไปในปี 2023 เจ้าตัวเคยถูกแทงได้รับบาดเจ็บมาแล้วครั้งหนึ่ง ในเหตุการณ์ที่ถูกนักโทษอีก 3 คนจับเป็นตัวประกัน ก่อนที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะเข้าช่วยเหลือได้สำเร็จในอีก 6 ชั่วโมงต่อมา

ความวิปริตที่ถึงขีดสุด

ในระหว่างการพิจารณาคดีที่ศาลคาร์ดิฟฟ์คราวน์ ผู้พิพากษากล่าวถึงอาชญากรรมของวัตคินส์ว่า มันได้ดิ่งลงสู่ห้วงลึกใหม่ของความวิปริต และดูเหมือนว่าชะตากรรมของเขาจะจบลงด้วยน้ำมือของบุคคลประเภทเดียวกับที่ตัวเองเคยกล่าวถึงไว้เองเมื่อครั้งถูกจับได้ว่ามีมือถือไว้ครอบครองทั้งที่อยู่ในเรือนจำ ตอนปี 2019

หนนั้น วัตกินส์ อ้างว่านักโทษ 2 คน บังคับให้เขาแอบเก็บโทรศัพท์ไว้ เพื่อจะได้ติดต่อกับรรดาผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนคลับจำนวนมากที่มักส่งจดหมายมาให้ โดยเบื้องหลังคือจุประสงค์ร้ายแอบแฝงที่กลุ่มนักโทษนำไปใช้เป็นแหล่งรายได้

เมื่อ 6 ปีก่อน วัตคินส์ได้กล่าวต่อศาลในขณะนั้นว่า เขาถูกคุมขังอยู่กับฆาตกร, พวกสังหารหมู่, นักข่มขืน, กลุ่มใคร่เด็ก, ฆาตกรต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่สุดของที่สุดแห่งความเลวร้าย.

