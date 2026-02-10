ฆาตกรอังกฤษร้องไห้ หลังฆ่าแฟนสาว ไม่ได้สำนึก กลัวอดเล่นเกม
ฆาตกรอังกฤษร้องไห้ หลังลงมือฆ่าแฟนสาวเสียชีวิต ไม่ได้สำนึก กลัวอดเล่นเกม GTA 6 สุดท้ายศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ Dexerto ได้รายงานถึงคลิปวินาทีจับกุมของนาย ริชาร์ด ริเชน หลังจากที่เขาก่อเหตุฆ่าแฟนสาว ที่ออกซฟอร์ดเชอร์ ประเทศอังกฤษ โดยเขาจับกุมเมื่อวันที่ 30 พฤศภาคม 2568 แต่เพิ่งถูกพิพากษาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา
โดยสาเหตุที่เขากลายเป็นไวรัล เนื่องจากกล้องตำรวจสามารถบันทึกวินาทีที่นายริเชนร้องไห้ แต่ไม่ได้สำนักผิดจากที่สิ่งที่เขาทำลงไป แต่เพราะว่าเขากลัวอดเล่น Grand Theft Auto 6 หรือ GTA 6 เกมดังที่คอเกมหลายคนตั้งตารอ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่า นายริเชน กล่าวว่า “ผมจะไม่ได้เล่น GTA 6 ใช่ไหม” ซึ่งทางตำรวจก็กล่าวว่า “เกมยังไม่ออกอีกนาน” ขณะที่ผู้ก่อเหตุกล่าวต่อว่า “เขาจะไม่ได้เล่น GTA เพราะเขาจะติดคุกตลอดชีวิต”
A man in the UK was arrested for murder, and his only concern was that he’d miss GTA VI as he’d likely get life in prison.
The police officer replies “You’ve got ages for that” 💀 pic.twitter.com/by2KVdbLkn
— ben (@videotechuk_) February 8, 2026
ก่อนที่ศาลจะพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต หลังจากที่เขาลงมือฆ่าแฟนสาว ราเชล วอฮัน วัย 40 ปี โดยศาลมองว่าผู้ก่อเหตุทำร้ายผู้ตายอย่างรุนแรง และไม่มีความพยายามจะขอความช่วยเหลือให้กับแฟนสาว จึงเป็นเหตุให้เขาถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในที่สุด
อย่างไรก็ตามนายริเชน จะสามารถได้รับทัณฑ์บนครั้งแรกได้ในอีก 16 ปี หลังได้รับโทษ ซึ่งในช่วงเวลานั้น GTA 6 จะวางจำหน่ายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 หากไม่เลื่อนซ้ำ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- Rockstar ประกาศข่าวร้าย เลื่อนวางจำหน่าย GTA 6 ขยับไป พ.ย. 69
- ตัวอย่างใหม่ GTA 6 ยอดวิวทะลุ 43 ล้าน – เนื้อเรื่องหลักเป็นสไตล์ Bonnie and Clyde
- GTA 6 ถูกปล่อยคลิปหลุดเกมว่อนเน็ต อาจเป็นฝีมือลูกชายของพนักงาน Rockstar
ติดตาม The Thaiger บน Google News: