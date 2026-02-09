การเงินเศรษฐกิจ

พักหนี้ 3 ปี ภูมิใจไทย เริ่มเร็วสุดวันไหน? หลัง “อนุทิน” จัดตั้งรัฐบาลใหม่ 2569

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 11:40 น.
การประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังเลือกตั้ง 2569 เพื่อหารือเรื่องพักหนี้ 3 ปี

เปิดไทม์ไลน์นโยบายพักหนี้ 3 ปี “หยุดต้น-ปลอดดอก” หลังเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 ตั้งแต่ขั้นตอนรับรองผล สส. เปิดสภา จนถึงโหวตนายกฯ และตั้ง ครม. ชุดใหม่ เพื่อคลอดกติกาลงทะเบียนและวันเริ่มสิทธิที่ชัดเจน

ภายหลังจากพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนนำในการเลือกตั้ง 2569 และเตรียมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล นโยบายเศรษฐกิจที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดคือ “พักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอกเบี้ย” ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่เคยหาเสียงไว้ ซึ่งมาตรการนี้ไม่ใช่เพียงการประกาศแล้วจะมีผลทันที แต่ต้องรอขั้นตอนการจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน ประชาชนจึงจะเริ่มใช้สิทธิได้ตามกฎหมาย

ไทม์ไลน์หลังเลือกตั้ง 2569 สิทธิพักหนี้จะเริ่มได้เมื่อไหร่

นโยบายนี้มุ่งเน้นการช่วยเหลือลูกหนี้ในระบบที่มีสัญญาถูกต้องกับสถาบันการเงิน ธนาคาร สหกรณ์ กยศ. หรือแม้แต่บัตรเครดิตและไฟแนนซ์ โดยมีเงื่อนไขหลักคือให้พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 ปี ในวงเงินหนี้ไม่เกินคนละ 1 ล้านบาท

นายอนุทิน ยืนยันว่าดอกเบี้ยในช่วงพักหนี้จะไม่มีการทบต้นทบดอก โดยพรรคภูมิใจไทยมีแนวคิดจัดหาแหล่งเงินทุนผ่านการออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อนำมาพยุงมาตรการนี้ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดทั้งหมดเป็นเพียงโครงสร้างนโยบายเบื้องต้น ซึ่งยังต้องรอให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาร่างระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ภาพแสดงนายอนุทิน ชาญวีรกูล ประกาศนโยบายพักหนี้ 3 ปี ภูมิใจไทย
ภาพจาก : พรรคภูมิใจไทย

หากยึดตามกรอบกฎหมายหลังจากวันเลือกตั้งเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2569 กระบวนการจะเริ่มจากการที่ กกต. ต้องตรวจสอบและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้เสร็จภายในวันที่ 9 เมษายน 2569 จากนั้นจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน 15 วันเพื่อเลือกประธานสภาฯ และเข้าสู่ช่วงสำคัญคือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงเดือนพฤษภาคม

เมื่อได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว รัฐบาลต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน 15 วัน ซึ่งนโยบายพักหนี้ของพรรคภูมิใจไทยจะถูกระบุไว้ในวาระนี้ด้วย คาดว่าอย่างเร็วที่สุดประชาชนจะได้เห็นความชัดเจนของกฎเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

สิ่งที่ลูกหนี้ควรทำในระหว่างรอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม่

ในระหว่างที่รอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เสร็จสิ้น ลูกหนี้ทุกคนยังคงมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามสัญญาเดิมไปก่อนเพื่อป้องกันการเสียประวัติทางการเงินหรือกลายเป็นหนี้เสีย (NPL) โดยไม่จำเป็น หากเริ่มมีปัญหาในการผ่อนชำระ สามารถใช้มาตรการช่วยเหลือที่มีอยู่เดิม เช่น

คลินิกแก้หนี้ หรือติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้เบื้องต้น นอกจากนี้ควรติดตามข่าวสารจากช่องทางที่เชื่อถือได้ เช่น สายด่วนกระทรวงการคลัง 1359 หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213 เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงื่อนไขการพักหนี้ที่จะออกมาในอนาคต

ความคืบหน้าของนโยบายนี้ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการรับรองผลของ กกต. และการแบ่งกระทรวงเศรษฐกิจว่าใครจะเข้ามาเป็นเจ้าภาพหลักในการคุมกระทรวงการคลังและแบงก์รัฐ หากการจัดตั้งรัฐบาลทำได้ไว มาตรการนี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ได้เร็วขึ้น

สิ่งที่ประชาชนต้องจับตาต่อไปคือรายละเอียดเรื่องวงเงิน 1 ล้านบาทว่าจะนับรวมจากทุกแหล่งหนี้อย่างไร และการพักดอกเบี้ยนั้นเป็นการยกเว้นให้จริงหรือเพียงแค่เลื่อนไปจ่ายในภายหลัง ซึ่งคำตอบเหล่านี้จะชัดเจนขึ้นเมื่อรัฐบาลใหม่เริ่มต้นทำงานอย่างเป็นทางการ

นายอนุทิน ยืนยันไม่มีการทบต้นดอกเบี้ยในช่วงพักหนี้ 3 ปี
ภาพจาก : พรรคภูมิใจไทย

อ้างอิงข้อมูลจาก : Thairath Money, FB/แก้หนี้มาหาพี่น้อย, เดลินิวส์, พรรคภูมิใจไทย

