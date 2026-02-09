ไวรัล ตำรวจหน่วยเลือกตั้งหล่อ โพสต์ชวนใช้สิทธิ ทำโซเชียลแตก แห่เปิดวาร์ปด่วน
เปิดวาร์ป ตำรวจหล่อหน่วยเลือกตั้งบางกอกน้อย กทม. หลังโพสต์ชวนคนใช้สิทธิ์จนเป็นไวรัล เจอชาวเน็ตแซว ตำรวจหล่อบอกต่อด้วย
กลางบรรยากาศการลุ้นผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติปี 2569 ล่าสุดผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พรรคภูมิใจไทยทำคะแนน 10,434,756 คาดการณ์ สส. แบ่งเขตมากถึง 174 คน นำโด่งพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยตามลำดับ อีกหนึ่งควันหลงที่สร้างสีสันให้กับโลกออนไลน์ไม่แพ้ผลคะแนน คือภาพความหล่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยหน้าหน่วยเลือกตั้ง จนกลายเป็นไวรัลที่ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว
วานนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2569) ผู้ใช้บัญชีอินสตาแกรม three_t48 ได้โพสต์ภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ในชุดเครื่องแบบตำรวจ ยืนอยู่หน้าป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ณ โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี พร้อมระบุแคปชั่นเชิญชวนประชาชนว่า “อย่าลืมไปเลือกตั้งเด้อ #เลือกตั้ง2569”
จากภาพจะเห็นได้ว่านายตำรวจท่านนี้ประจำอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 33 ของกรุงเทพมหานคร เพียงไม่นานหลังโพสต์ภาพออกไป มีผู้เข้ามากดถูกใจกว่า 2.4 หมื่นครั้ง และคอมเมนต์แซวกันกระจาย เช่น “ไปแน่นอนง้าบบคุณตำรวจ จะไปเขตนี้ค่าา”, “ตร.เขต นี้หล่อ บอกต่อด้วย” และ “อยากย้ายบ้านไปเขตนี้เลยครับ”
สำหรับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยครองอันดับหนึ่งด้วยคะแนน 10,434,756 คะแนน (คาดการณ์ สส. 174 คน) ตามด้วยพรรคประชาชน และพรรคเพื่อไทย ส่วนผลประชามตินั้นเสียงส่วนใหญ่กว่า 19,882,882 คะแนน (คิดเป็น 60%) เห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
