ไวรัล ตำรวจหน่วยเลือกตั้งหล่อ โพสต์ชวนใช้สิทธิ ทำโซเชียลแตก แห่เปิดวาร์ปด่วน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 11:14 น.
76
เปิดวาร์ปตำรวจหล่อหน่วยเลือกตั้งบางกอกน้อย

เปิดวาร์ป ตำรวจหล่อหน่วยเลือกตั้งบางกอกน้อย กทม. หลังโพสต์ชวนคนใช้สิทธิ์จนเป็นไวรัล เจอชาวเน็ตแซว ตำรวจหล่อบอกต่อด้วย

กลางบรรยากาศการลุ้นผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติปี 2569 ล่าสุดผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พรรคภูมิใจไทยทำคะแนน 10,434,756 คาดการณ์ สส. แบ่งเขตมากถึง 174 คน นำโด่งพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยตามลำดับ อีกหนึ่งควันหลงที่สร้างสีสันให้กับโลกออนไลน์ไม่แพ้ผลคะแนน คือภาพความหล่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยหน้าหน่วยเลือกตั้ง จนกลายเป็นไวรัลที่ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว

วานนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2569) ผู้ใช้บัญชีอินสตาแกรม three_t48 ได้โพสต์ภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ในชุดเครื่องแบบตำรวจ ยืนอยู่หน้าป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ณ โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี พร้อมระบุแคปชั่นเชิญชวนประชาชนว่า “อย่าลืมไปเลือกตั้งเด้อ #เลือกตั้ง2569”

จากภาพจะเห็นได้ว่านายตำรวจท่านนี้ประจำอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 33 ของกรุงเทพมหานคร เพียงไม่นานหลังโพสต์ภาพออกไป มีผู้เข้ามากดถูกใจกว่า 2.4 หมื่นครั้ง และคอมเมนต์แซวกันกระจาย เช่น “ไปแน่นอนง้าบบคุณตำรวจ จะไปเขตนี้ค่าา”, “ตร.เขต นี้หล่อ บอกต่อด้วย” และ “อยากย้ายบ้านไปเขตนี้เลยครับ”

สำหรับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยครองอันดับหนึ่งด้วยคะแนน 10,434,756 คะแนน (คาดการณ์ สส. 174 คน) ตามด้วยพรรคประชาชน และพรรคเพื่อไทย ส่วนผลประชามตินั้นเสียงส่วนใหญ่กว่า 19,882,882 คะแนน (คิดเป็น 60%) เห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ไวรัลตำรวจหน้าหน่วยเลือกตั้งบางกอกน้อย
ภาพจาก Instagram : three_t48
ไวรัลตำรวจหน้าหน่วยเลือกตั้งบางกอกน้อย-2
ภาพจาก Instagram : three_t48
ไวรัลตำรวจหน้าหน่วยเลือกตั้งบางกอกน้อย-3
ภาพจาก Instagram : three_t48

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ส่องรายชื่อ 44 สส. หลัง ป.ป.ช. มีมติชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรง ยื่นแก้ ม.112

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569

ด่วน! ป.ป.ช. ฟัน 44 สส.ก้าวไกล ผิดจริยธรรมร้ายแรงปมแก้ 112 ส่งศาลฎีกาชี้ชะตา

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
จับพิรุธเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 10 จนท.ไม่นับคะแนน แต่เว็บ กกต. รายงานผลเรียบร้อย

จับพิรุธเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 10 จนท.ไม่นับคะแนน แต่เว็บ กกต. รายงานผลเรียบร้อย

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569

ผลเลือกตั้งชลบุรี 2569 สส. 10 เขต ไม่เป็นทางการ

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
