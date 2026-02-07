อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ โกหกคำโต แฉทริปนิวยอร์กปี 2010 ปมปริศนานางแบบ “Victoria’s Secret”
ความจริงที่ถูกฝังไว้กว่า 15 ปีถูกขุดขึ้นมาประจาน! หลักฐานอีเมลชุดใหม่แฉความสัมพันธ์ “แอนดรูว์” กับ “เอปสตีน” ในทริปนิวยอร์กปี 2010 ไม่ได้มีไว้เพื่อตัดขาดอย่างที่เคยอ้าง แต่กลับเป็นปาร์ตี้สุดหรูร่วมกับนางแบบ Victoria’s Secret และเหล่าเซเลบตัวท็อปของสหรัฐฯ
จากคำกล่าวอ้างของ แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ หรือ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” ในรายการนิวส์ไนท์ (Newsnight) ปี 2019 ที่ยืนยันหนักแน่นว่า การเดินทางไปนิวยอร์กในเดือนธันวาคม 2010 นั้นมีจุดประสงค์เพียงเพื่อ “ตัดความสัมพันธ์” กับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน หลังพ้นโทษคดีล่วงละเมิดผู้เยาว์ แต่เอกสารลับจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่ถูกเปิดเผยล่าสุดในปี 2569 กลับระบุภาพที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
สื่อต่างประเทศอ้างข้อมูลจากในอีเมลฉาวซึ่งเผยให้เห็นว่า ในคืนวันที่ 2 ธ.ค.2010 เอปสตีนได้จัดงานเลี้ยงดินเนอร์สุดอลังการ ณ คฤหาสน์แมนฮัตตันมูลค่า 60 ล้านปอนด์ เพื่อต้อนรับแอนดรูว์อย่างสมเกียรติ โดยมีรายชื่อแขกผู้มีชื่อเสียงระดับโลกเข้าร่วมมากมาย อาทิ:
- วู้ดดี้ อัลเลน ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง และภรรยา ซุนยี เพรวิน
- เคธี่ คูริค ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง และจอร์จ สเตฟาโนปูลอส อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารทำเนียบขาว
- เชลซี แฮนด์เลอร์ ดาราคอมเมดี้ และชาร์ลี โรส พิธีกรทอล์คโชว์ชื่อดัง
แม้แอนดรูว์จะเคยเรียกงานนี้ว่าเป็นเพียง “ปาร์ตี้ดินเนอร์เล็กๆ” แต่อีเมลระหว่างเอปสตีนและพีอาร์ชื่อดังระบุถึงการสั่งทำ “เก้าอี้สีทอง” และการจัดดอกไม้ที่หรูหราสะท้อนถึงงานเลี้ยงระดับวีไอพี
ปมปริศนา “นางแบบ Victoria’s Secret” และสาวรัสเซีย
สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือการปรากฏตัวของนางแบบสาวชาวลัตเวีย ลาน่า ซาโคเซลา (Lana Zakocela) ซึ่งขณะนั้นอายุ 21 ปี โดยเอปสตีนได้ส่งคนขับรถไปรับเธอจากสนามบิน JFK เพื่อมาพักที่คฤหาสน์ 1-2 คืนในช่วงเวลาเดียวกับที่แอนดรูว์พักอยู่
นอกจากนี้ยังมีหลักฐานอีเมลที่เอปสตีนเสนอแนะนำให้แอนดรูว์รู้จักกับ “หญิงชาวรัสเซียวัย 26 ปี” ผู้ชาญฉลาดและสวยงาม ซึ่งแอนดรูว์ตอบกลับว่า “ยินดีอย่างยิ่งที่จะพบเธอ” สวนทางกับภาพลักษณ์ของคนที่เดินทางมาเพื่อ “ตัดขาดความสัมพันธ์” อย่างสิ้นเชิง
ตารางทริปสุดสำราญ ชอปปิง-ดินเนอร์-นางแบบ
หลักฐานยังชี้ให้เห็นว่าแอนดรูว์ไม่ได้มีแค่การ “บอกลา” แต่เขากับเอปสตีนยังใช้เวลาร่วมกันอย่างใกล้ชิดตลอด 5 วัน
-
4 ธ.ค.2010 – ทั้งคู่ไปชอปปิงที่ห้างสรรพสินค้า Barneys และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ก่อตั้งเอเจนซี่นางแบบชื่อดัง
-
พบนางแบบดัง –ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เอปสตีนส่งรถไปรับ ลาน่า ซาโคเซลา นางแบบชาวลัตเวีย (Victoria’s Secret) วัย 21 ปี เพื่อมาพักที่คฤหาสน์
-
6 ธ.ค.2010 – มีการจัดดินเนอร์ที่อ้างถึงคนดังระดับโลกอย่าง นาโอมิ แคมป์เบลล์ และ บิล เกตส์ ว่าจะมาร่วมงานด้วย
ความจริงที่เจ็บแสบที่สุดคือ หลังจากทริปนิวยอร์กจบลง แทนที่จะเป็นการตัดขาด แอนดรูว์กลับส่งอีเมลถึงเอปสตีนในวันที่ 22 ธันวาคม 2010 (สองสัปดาห์หลังทริป) เพื่ออวยพรคริสต์มาส โดยเรียกกลุ่มของเอปสตีนว่า “ครอบครัวในอเมริกาของผม” (My US family) และทิ้งท้ายว่า “รอคอยที่จะได้ร่วมสนุกด้วยกันอีกเร็วๆ นี้” พร้อมลงนามด้วยตำแหน่งเต็มยศ “A, HRH The Duke of York, KG”
แรงกดดันมหาศาล สู่การย้ายออกจากที่ประทับ
สถานการณ์ล่าสุดของอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ในวัย 65 ปี กำลังตกต่ำถึงขีดสุด โดยมีรายงานว่าเขาต้องย้ายออกจาก รอยัลลอดจ์ (Royal Lodge) ในวินด์เซอร์ ไปยังเขตพระราชฐานแซนดริงแฮม หลังสำนักพระราชวังคืนสิทธิเช่าอย่างเป็นทางการ
ขณะที่ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังเปิดเผยภาพถ่ายที่เขากำลัง “คร่อมร่าง” หญิงสาวรายหนึ่งที่นอนอยู่บนพื้น ซึ่งคาดว่าเป็นหลักฐานใหม่ในคดีเอปสตีน
นอกจากนี้ตำรวจกำลังประเมินข้อมูลจากหญิงรายที่สองที่อ้างว่า เคยถูกเอปสตีนส่งตัวมาเพื่อให้มีสัมพันธ์กับอดีตเจ้าชายภายในเขตพระราชฐานรอยัลลอดจ์ในปี 2010 อีกด้วย
แม้ว่า อดีตเจ้าชายแอนดรูว์จะเคยจ่ายเงินไกล่เกลี่ยคดีไปถึง 12 ล้านปอนด์ในปี 2022 เพื่อไม่ให้เรื่องถึงศาล แต่ปัจจุบันหลักฐานที่พรั่งพรูออกมาในปี 2026 นี้ ยิ่งตอกย้ำว่าอดีตที่เขาพยายามกลบฝัง กำลังกลับมาตามหลอกหลอนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้.
ที่มา : The Sun, Mirror
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก แมนเดลสัน ปมฉาวเอปสตีน
- บิล เกตส์ ยอมรับเสียใจ เคยข้องเกี่ยว เจฟฟรีย์ เอปสตีน ยัน อีเมลหลุดของปลอม
- แฉอีเมลลับ เจ้าหญิงนอร์เวย์ถึงเอปสตีน คุณทำให้สมองฉันซ่านสยิว
- เหยื่อรายใหม่แฉ เจ้าชายแอนดรูว์-เอปสไตน์ ทารุณสุดช็อก ภาพลับมัดตัวกลางคฤหาสน์หรู
ติดตาม The Thaiger บน Google News: