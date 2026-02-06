กองทัพอากาศ เปิดภาพโชว์ปฏิบัติการ นกเหล็กทะยานฟ้า ซ้อมโจมตีช่วงค่ำ
กองทัพอากาศ เปิดภาพโชว์ปฏิบัติการ นกเหล็กทะยานฟ้า ซ้อมโจมตีช่วงค่ำ ชี้กลางคืนเป็นช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดจำกัดทางการรบ
กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมื่อนกเหล็กทะยานขึ้นฟ้า ในยามค่ำคืน
บางเป้าหมาย อาจสิ้นสุดภารกิจได้… โดยศัตรูไม่รู้ตัว
การฝึกบินกลางคืนของกองทัพอากาศ ถูกจัดขึ้นทุกปี แบบรวมกำลังทุกฝูงบินขับไล่ ในการแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงยุทธวิธี เพื่อดำรงและเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติการทางอากาศ ทั้งในเรื่องการวางแผนยุทธวิธี การสื่อสารกันภายในหมู่บิน และที่สำคัญที่สุดการเข้าโจมตีเป้าหมายทางทหาร
การฝึกครั้งนี้ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะได้พิสูจน์แล้วว่า “การโจมตีเป้าหมายในเวลากลางคืน คือช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการรบ”
