ข่าว

กองทัพอากาศ เปิดภาพโชว์ปฏิบัติการ นกเหล็กทะยานฟ้า ซ้อมโจมตีช่วงค่ำ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 12:42 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 12:42 น.
62

กองทัพอากาศ เปิดภาพโชว์ปฏิบัติการ นกเหล็กทะยานฟ้า ซ้อมโจมตีช่วงค่ำ ชี้กลางคืนเป็นช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดจำกัดทางการรบ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมื่อนกเหล็กทะยานขึ้นฟ้า ในยามค่ำคืน
บางเป้าหมาย อาจสิ้นสุดภารกิจได้… โดยศัตรูไม่รู้ตัว

การฝึกบินกลางคืนของกองทัพอากาศ ถูกจัดขึ้นทุกปี แบบรวมกำลังทุกฝูงบินขับไล่ ในการแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงยุทธวิธี เพื่อดำรงและเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติการทางอากาศ ทั้งในเรื่องการวางแผนยุทธวิธี การสื่อสารกันภายในหมู่บิน และที่สำคัญที่สุดการเข้าโจมตีเป้าหมายทางทหาร

การฝึกครั้งนี้ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะได้พิสูจน์แล้วว่า “การโจมตีเป้าหมายในเวลากลางคืน คือช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการรบ”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

