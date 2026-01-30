หวยลาววันนี้ 30 ม.ค. 69 จับตาเลขเด็ดวันศุกร์สิ้นเดือน ย้อนสถิติงวดที่แล้ว
คอหวยคึกคักรับวันศุกร์สิ้นเดือน เกาะติดผลสลากพัฒนาวันนี้ 30/1/69 ลุ้นระทึกถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง พร้อมย้อนสถิติหวยลาวงวดวันพุธที่ผ่านมาหลังเลขชุดใหญ่ 103439 ทำเอาฮือฮา
บรรยากาศการเสี่ยงโชคในช่วงค่ำคืนวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 เต็มไปด้วยความคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นงวดส่งท้ายเดือนมกราคม เหล่านักเสี่ยงโชคต่างเฝ้าจับตามองการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัล “สลากพัฒนา” หรือ หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันศุกร์นี้อย่างใจจดใจจ่อ โดยทางกองสลากพัฒนา สปป.ลาว เตรียมดำเนินการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพการหมุนวงล้อส่งตรงถึงหน้าจอในเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งงวดนี้หลายสำนักต่างเก็งเลขเด็ดกันอย่างดุเดือดเพื่อหวังพิชิตเงินรางวัลก้อนโตรับสุดสัปดาห์
ผลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 30 ม.ค. 69 (เริ่มประกาศผลเวลา 20.00 น.)
- เลข 6 ตัว : รอผล
- เลข 5 ตัว : รอผล
- เลข 4 ตัว : รอผล
- เลข 3 ตัว : รอผล
- เลข 2 ตัว : รอผล
- เลข 1 ตัว : รอผล
ผลสลากพัฒนา 5/45
- รายการผลหวยลาว 5/45 : รอผล
ชมถ่ายทอดสดหวยลาว LaoLottery live
หากย้อนกลับไปดูสถิติผลการออกรางวัลในงวดที่ผ่านมา คือวันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตัวเลข พบว่าผลรางวัลสร้างความฮือฮาให้กับคอหวยไม่น้อย โดยเลขชุด 6 ตัวที่ออกได้แก่ 103439 ส่งผลให้เลข 5 ตัวคือ 03439 เลข 4 ตัวได้แก่ 3439 ส่วนเลขท้าย 3 ตัวหมุนมาที่ 439 และเลขท้าย 2 ตัวคือ 39 ขณะที่ผลสลากพัฒนา 5/45 ในงวดเดียวกันนั้น ตัวเลขที่ออกประกอบด้วย 28 / 38 / 45 / 22 / 27 ซึ่งสถิติเหล่านี้กลายเป็นข้อมูลสำคัญที่นักคำนวณนำมาเก็งทิศทางตัวเลขในคืนนี้
วิเคราะห์หลักสถิติหวยลาวย้อนหลังวันศุกร์ รับงวด 30/1/69
23/01/2569 — 8401 — 401 — 01
16/01/2569 — 4182 — 182 — 82
09/01/2569 — 0905 — 905 — 05
02/01/2569 — 3626 — 626 — 26
26/12/2568 — 0052 — 052 — 52
19/12/2568 — 4603 — 603 — 03
12/12/2568 — 4546 — 546 — 46
05/12/2568 — 9145 — 145 — 45
28/11/2568 — 1679 — 679 — 79
21/11/2568 — 6238 — 238 — 38
14/11/2568 — 9877 — 877 — 77
07/11/2568 — 3320 — 320 — 20
31/10/2568 — 3725 — 725 — 25
24/10/2568 — 1677 — 677 — 77
17/10/2568 — 3509 — 509 — 09
10/10/2568 — 7318 — 318 — 18
03/10/2568 — 8654 — 654 — 54
26/09/2568 — 6958 — 958 — 58
19/09/2568 — 0862 — 862 — 62
12/09/2568 — 0188 — 188 — 88
05/09/2568 — 8775 — 775 — 75
29/08/2568 — 8976 — 976 — 76
22/08/2568 — 0568 — 568 — 68
15/08/2568 — 4662 — 662 — 62
08/08/2568 — 9503 — 503 — 03
01/08/2568 — 7617 — 617 — 17
25/07/2568 — 6849 — 849 — 49
18/07/2568 — 4269 — 269 — 69
11/07/2568 — 6988 — 988 — 88
04/07/2568 — 7957 — 957 — 57
จากการวิเคราะห์สถิติเลขท้าย 2 ตัว จากข้อมูลทั้งหมด 30 งวด พบเลขที่ออกบ่อยที่สุดดังนี้ครับ กลุ่มเลขที่ออกบ่อยที่สุด (จำนวน 2 ครั้ง) ได้แก่
-
03
-
62
-
77
-
88
ข้อสังเกตเพิ่มเติม เลขอื่นๆ ในตารางสถิติออกเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ในกลุ่มเลขที่ออกบ่อย มีเลขเบิ้ลถึง 2 ชุด คือ 77 และ 88
