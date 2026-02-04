สรุปดราม่า “ครูปอ” จบชีวิต แฟนแฉถูกบีบเรื่องเงิน-ผอ.โต้ “กลัวความผิด” สั่งย้ายแล้ว

ข่าว

เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 10:59 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 11:00 น.
สรุปดราม่าครูปอ (ครูพอลล่า) จบชีวิต สารวัตรต้นแฟนหนุ่มเปิดใจ แฉปมเงินโรงเรียน-ถูกจับผิด ด้าน ผอ.แจงเหตุครูกลัวความผิด ล่าสุด สพม.เชียงใหม่ สั่งย้าย ผอ. แล้ว

กรณีการเสียชีวิตของ “ครูปอ” หรือ ครูพอลล่า ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคม เรื่องภาระงานครูที่ทำให้เกิดความเครียด “สารวัตรต้น” แฟนหนุ่มผู้เป็นตำรวจ ได้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม ว่าสาเหตุการจบชีวิตของแฟนสาวไม่ได้เกิดจากโรคซึมเศร้า แต่เกิดจากความเครียดสะสมเรื่องงานและการเงินที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่เป็นธรรม

สารวัตรต้นเปิดเผยข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของครูปอ พบจดหมายลาตายระบุถึงความอัดอั้นตันใจ มีข้อความว่า “เครียดกับงาน เครียดกับคน… เบื่อมากๆ กับการที่ต้องถูกจับผิด ทั้งๆ ที่พยายามแก้แล้วแก้อีก สุดท้ายก็ไม่เคยดีขึ้นเลย”

นอกจากนี้ ยังมีข้อความสั่งเสียเกี่ยวกับเงินจำนวนต่างๆ อย่างละเอียด เช่น เงินเก็บนักเรียนกว่า 1.7 แสนบาท และเงินกองกลางอื่นๆ สารวัตรต้นอ้างว่า แฟนสาวเคยเล่าให้ฟังว่า ผอ. เป็นผู้สั่งให้เก็บเงินโรงเรียนไว้ในบัญชีส่วนตัว แต่ท้ายที่สุดกลับถูกกล่าวหาว่าทุจริต ทั้งที่เป็นคำสั่งของฝ่ายบริหารเอง

ในเช้าวันที่ 26 มกราคม เวลาประมาณ 08.30 น. หลังเคารพธงชาติ ครูปอถูก ผอ. เรียกเข้าไปพบ ก่อนจะเดินออกจากห้องด้วยท่าทีหุนหันพลันแล่น ขับรถออกจากโรงเรียนไปโดยไม่บอกกล่าวใคร จนกระทั่งวันรุ่งขึ้น ทางครอบครัวจึงพบร่างไร้วิญญาณของที่สวนสาธารณะสันทราย ซึ่งเป็นสถานที่ที่ครูปอชอบไปประจำ

ครูปอ ฆ่าตัวตายหลังถูกบีบเรื่องเงินและความเครียดจากงาน

ทางด้านฝ่ายบริหาร นายเทิดเกียรติ ยามโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เชียงใหม่ ได้ชี้แจงข้อมูลอีกด้านจากการสอบถาม ผอ.โรงเรียนคู่กรณี อ้างว่าครูผู้เสียชีวิตถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องเงินหาย และความบกพร่องในหน้าที่มาก่อนหน้านี้แล้ว

การเรียกคุยในวันเกิดเหตุเป็นเพียงการติดตามความคืบหน้า ไม่ใช่การมอบหมายงานใหม่ สันนิษฐานว่าครูปออาจเกิดความกลัวความผิดหรือน้อยใจจึงตัดสินใจก่อเหตุ

ส่วนประเด็นดราม่าภาพข้าวของเครื่องใช้ของครูปอที่ถูกนำมากองไว้หน้าป้อมยามจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ทางโรงเรียนชี้แจงผ่าน ผอ.เขตฯ ว่า ไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แต่เป็นทางสารวัตรต้นเองที่แจ้งให้ขนออกมาวางไว้เพื่อความสะดวกในการขนย้ายกลับ

ล่าสุด เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ได้มีคำสั่งย้าย ผอ.โรงเรียน ออกจากพื้นที่ชั่วคราวระหว่างที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อลดความกดดันและเปิดโอกาสให้ครูบุคลากรในโรงเรียนกล้าให้ข้อมูลที่เป็นจริงโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลของผู้บังคับบัญชา

ย้ายผอ.โรงเรียนเกิดขึ้นเพื่อลดความกดดันในโรงเรียน

ดราม่าครูปอสะท้อนปัญหาความเครียดในวงการการศึกษา

