2 ทรชน ผู้ลี้ภัย ลวงเด็กหญิงวัย 13 ไปข่มขืน อีกคนยืนเฝ้าหน้าห้อง-ตะคอกสั่งให้เงียบ

สื่อต่างประเทศรายงานคดีสะเทือนขวัญในเมืองฮัลล์ ประเทศอังกฤษ ศาลมีคำพิพากษาจำคุกชายหนุ่ม 2 ราย ก่อเหตุล่อลวงเด็กหญิงวัย 13 ปี ไปยังห้องพักในโรงแรมเพื่อข่มขืนกระทำชำเรา ผู้ก่อเหตุคนหนึ่งลงมือข่มขืน ขณะที่อีกคนทำหน้าที่ดูต้นทางหน้าห้อง
เด็กหญิงผู้เสียหาย ขณะนั้นอายุ 13 ปี ออกไปเที่ยวกับเพื่อน จนได้พบกับ ชาห์ราม อิบราฮิมี (Shahram Ibrehemi) ผู้ลี้ภัยชาวอิหร่าน อายุ 19 ปี และ ไรลีย์ สมิธ อายุ 18 ปี (ทั้งสองได้ชวนเธอไปเที่ยวต่อโดยอ้างว่าพักอยู่ที่โรงแรม แต่เด็กหญิงปฏิเสธและไล่พวกเขาไป โดยเรียกพวกเขาว่า พวกใคร่เด็ก พร้อมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์ไปส่งๆ เพื่อหวังให้พวกเขาเลิกตอแย
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในเวลาต่อมา ซึ่งขณะนั้นเด็กหญิงอยู่ในสภาพมึนเมาอย่างหนักจนเดินไม่ตรงทาง หลังดื่มวอดก้าผสมเชอร์รี่โค้กเข้าไปเกือบลิตร
ชายทั้งสองพาเด็กหญิงไปยังห้องพักของสมิธ โดยสมิธยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องและบอกกับอิบราฮิมีว่า “ให้เวลา 20 นาที” ภายในห้อง อิบราฮิมีได้ลงมือข่มขืนเด็กหญิงซ้ำหลายครั้ง มีการใช้หมอนกดทับใบหน้าและชกที่ขาของเหยื่อ ขณะที่สมิธซึ่งเฝ้าอยู่หน้าห้องได้เดินเข้ามาเตือนเป็นระยะและสั่งให้ “ปิดปากเธอซะ เดี๋ยวจะโดนจับกันหมด”
กล้องวงจรปิดของโรงแรมจับภาพสมิธเดินกระวนกระวายอยู่หน้าห้องและคอยมองเข้าไปข้างใน จนกระทั่งพนักงานโรงแรมสังเกตเห็นความผิดปกติและเข้ามาตรวจสอบ สมิธโกหกว่ากำลังหาสัญญาณโทรศัพท์ แต่พนักงานได้ยินสมิธเปิดประตูเร่งให้อิบราฮิมีรีบออกมา
เหยื่อสาวเปิดเผยความรู้สึกในศาลว่า เหตุการณ์นี้พรากความมั่นใจ ความเป็นตัวของตัวเอง และความบริสุทธิ์ของเธอไป ซึ่งเธอจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้พิพากษาได้กล่าวปลอบโยนเด็กหญิงว่า “เธอคือเหยื่อ อย่าโทษตัวเองที่ดื่มเหล้า เพราะพวกเขาฉวยโอกาสจากเธอ”
ศาลกริมสบี คราวน์ (Grimsby Crown Court) มีคำตัดสิน ชาห์ราม อิบราฮิมี ยอมรับสารภาพข้อหาข่มขืน ถูกตัดสินจำคุก 9 ปี 7 เดือนและคาดว่าจะถูกเนรเทศหลังรับโทษ
ไรลีย์ สมิธ ปฏิเสธข้อหาข่มขืน แต่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในฐานะผู้สนับสนุนและดูต้นทาง ถูกตัดสินจำคุก 7 ปี โดยผู้พิพากษาระบุว่า “หากไม่มีคุณเปิดห้องให้และโกหกพยาน อาชญากรรมนี้คงไม่เกิดขึ้น”
ทั้งสองคนจะถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศตลอดชีวิต และห้ามทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
