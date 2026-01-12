เช็กให้ชัวร์ “ดิสนีย์แลนด์เมืองไทย” มาแน่ หรือแค่ข่าวลือวนลูป?

ดิสนีย์แลนด์เมืองไทย แผนถูกโยงกับ EEC–ไฮสปีด 3 สนามบิน–อู่ตะเภา มีตัวเลขพื้นที่ เงื่อนไขชัดขึ้น แต่ ยังไม่มีคำประกาศจากดิสนีย์
คำว่า ดิสนีย์แลนด์เมืองไทย กลับมาติดเทรนด์ให้คนไทยใจเต้นอีกครั้ง เพราะรอบนี้ฝั่งรัฐบาลและหน่วยงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ออกมาพูดถึงโครงการที่เป็นรูปเป็นร่างกว่าทุกครั้ง ทั้งเรื่อง ทำเล–ขนาดพื้นที่–เงื่อนไข และการเชื่อมโยงกับเมกะโปรเจกต์คมนาคมอย่างไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน
แต่ก่อนจะรีบซื้อหูมิกกี้เมาส์มาใส่ ต้องขีดเส้นใต้หนา ๆ ว่า ตอนนี้ยังอยู่ในสถานะ ศึกษา/หาแลนด์/หาเอกชนร่วมลงทุน ไม่ใช่ ดิสนีย์ประกาศเปิดสาขาในไทยแล้ว
อัปเดตล่าสุด มีโจทย์ มีพื้นที่ มีเงื่อนไข แต่ยังไม่มีสัญญา
ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากฝั่งไทยระบุว่า แนวคิดนี้ถูกวางให้เป็น Sport & Entertainment Complex ในพื้นที่ EEC โดยมี “ดิสนีย์แลนด์” เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว รายละเอียดที่น่าสนใจมีดังนี้
สเกลพื้นที่ : มีการวางกรอบพื้นที่รวมไว้ราว 5,000 ไร่
เงื่อนไขสำคัญ : รัฐบาลไทยระบุชัดเจนว่า “ต้องไม่อยู่ใกล้คาสิโน” ซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์ครอบครัวของดิสนีย์
โมเดลการลงทุน : แนวคิดเบื้องต้นอาจเป็นการ ซื้อลิขสิทธิ์ (License) และหาเอกชนมาลงทุนหรือดำเนินการบริหาร
ทำเลที่ตั้ง : มีการชี้เป้าไปที่โครงการ “เมืองใหม่” ของ EEC หรือ EEC Capital City (EECiti) บริเวณ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบรางและสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและช่วยให้โครงการรถไฟความเร็วสูงคุ้มทุนเร็วขึ้น
โอกาสเกิดจริง มีแค่ไหน?
ตอบแบบไม่อ้อมค้อมคือ มีโอกาสในระดับไอเดียที่รัฐอยากผลักดัน แต่ยังห่างจากคำว่า ดีลจริง อยู่หลายขั้น เพราะยังมีจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่หายไป
คำยืนยันจาก The Walt Disney Company : ยังไม่มีแถลงการณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือเอกสารนักลงทุนใด ๆ จากฝั่งอเมริกา
ใครคือเจ้าภาพ? : ยังไม่ปรากฏชื่อเอกชนหรือพาร์ตเนอร์หลักที่จะกล้าควักเงินก้อนโตและแบกรับความเสี่ยง
กำแพงงบประมาณ : มีการประเมินว่าหากจะสร้างในระดับที่ใกล้เคียงกับพาร์กใหญ่ ๆ ในเอเชีย (เทียบเคียงเซี่ยงไฮ้) เม็ดเงินลงทุนอาจสูงถึง 256,000–292,000 ล้านบาท
หากจะดูว่าดิสนีย์เอาจริงหรือไม่ ให้ดูตัวอย่างล่าสุดอย่าง Disneyland Abu Dhabi ที่เพิ่งประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 ซึ่งมาพร้อมหลักฐานที่ชัดเจน
มี Official Press Release จากบริษัทดิสนีย์ ระบุชื่อคู่ค้าชัดเจน (Miral)
มีรายละเอียดความร่วมมือ : Miral เป็นฝ่ายลงทุน/ก่อสร้าง/ดำเนินการ ส่วนดิสนีย์ได้ค่าลิขสิทธิ์และส่งทีม Imagineers มาคุมคุณภาพ
สถานะของไทยตอนนี้ : ยังไม่เห็นสัญญาณระดับเดียวกับเคสอาบูดาบี (ซึ่งเป็นการประกาศโดยดิสนีย์เอง)
ข่าวนี้ ไม่ใช่เรื่องลวง เพราะหน่วยงานรัฐมีการศึกษาและกำหนดพื้นที่จริง แต่ก็ ยังไม่ใช่ของจริง ในแง่ของการเซ็นสัญญาหรือเริ่มก่อสร้าง
สถานะปัจจุบันคือ รัฐบาลไทยกำลังใช้ “ดิสนีย์แลนด์” เป็นโมเดลเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุนและสร้างทราฟฟิกให้ระบบคมนาคมใน EEC แต่การจะเปลี่ยนจาก “ความต้องการของรัฐ” ให้เป็น “สวนสนุกระดับโลก” ต้องผ่านด่านหินทั้งเรื่องเงินทุน ที่ดิน และสัญญามาตรฐานโลก ซึ่งตอนนี้เรายังยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นเท่านั้น
