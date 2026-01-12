การเงินเศรษฐกิจ

เช็กให้ชัวร์ “ดิสนีย์แลนด์เมืองไทย” มาแน่ หรือแค่ข่าวลือวนลูป?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 13:33 น.
252
ภาพแผนที่ดิสนีย์แลนด์เมืองไทยใน EEC แสดงพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่
ภาพจาก : The Walt Disney Company

ดิสนีย์แลนด์เมืองไทย แผนถูกโยงกับ EEC–ไฮสปีด 3 สนามบิน–อู่ตะเภา มีตัวเลขพื้นที่ เงื่อนไขชัดขึ้น แต่ ยังไม่มีคำประกาศจากดิสนีย์

คำว่า ดิสนีย์แลนด์เมืองไทย กลับมาติดเทรนด์ให้คนไทยใจเต้นอีกครั้ง เพราะรอบนี้ฝั่งรัฐบาลและหน่วยงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ออกมาพูดถึงโครงการที่เป็นรูปเป็นร่างกว่าทุกครั้ง ทั้งเรื่อง ทำเล–ขนาดพื้นที่–เงื่อนไข และการเชื่อมโยงกับเมกะโปรเจกต์คมนาคมอย่างไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน

แต่ก่อนจะรีบซื้อหูมิกกี้เมาส์มาใส่ ต้องขีดเส้นใต้หนา ๆ ว่า ตอนนี้ยังอยู่ในสถานะ ศึกษา/หาแลนด์/หาเอกชนร่วมลงทุน ไม่ใช่ ดิสนีย์ประกาศเปิดสาขาในไทยแล้ว

อัปเดตล่าสุด มีโจทย์ มีพื้นที่ มีเงื่อนไข แต่ยังไม่มีสัญญา

ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากฝั่งไทยระบุว่า แนวคิดนี้ถูกวางให้เป็น Sport & Entertainment Complex ในพื้นที่ EEC โดยมี “ดิสนีย์แลนด์” เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว รายละเอียดที่น่าสนใจมีดังนี้

  • สเกลพื้นที่ : มีการวางกรอบพื้นที่รวมไว้ราว 5,000 ไร่

  • เงื่อนไขสำคัญ : รัฐบาลไทยระบุชัดเจนว่า “ต้องไม่อยู่ใกล้คาสิโน” ซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์ครอบครัวของดิสนีย์

  • โมเดลการลงทุน : แนวคิดเบื้องต้นอาจเป็นการ ซื้อลิขสิทธิ์ (License) และหาเอกชนมาลงทุนหรือดำเนินการบริหาร

  • ทำเลที่ตั้ง : มีการชี้เป้าไปที่โครงการ “เมืองใหม่” ของ EEC หรือ EEC Capital City (EECiti) บริเวณ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบรางและสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและช่วยให้โครงการรถไฟความเร็วสูงคุ้มทุนเร็วขึ้น

การวางแผนทำเลที่ตั้งของดิสนีย์แลนด์เมืองไทยในพื้นที่ EEC
ดิสนีย์แลนด์

โอกาสเกิดจริง มีแค่ไหน?

ตอบแบบไม่อ้อมค้อมคือ มีโอกาสในระดับไอเดียที่รัฐอยากผลักดัน แต่ยังห่างจากคำว่า ดีลจริง อยู่หลายขั้น เพราะยังมีจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่หายไป

  • คำยืนยันจาก The Walt Disney Company : ยังไม่มีแถลงการณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือเอกสารนักลงทุนใด ๆ จากฝั่งอเมริกา

  • ใครคือเจ้าภาพ? : ยังไม่ปรากฏชื่อเอกชนหรือพาร์ตเนอร์หลักที่จะกล้าควักเงินก้อนโตและแบกรับความเสี่ยง

  • กำแพงงบประมาณ : มีการประเมินว่าหากจะสร้างในระดับที่ใกล้เคียงกับพาร์กใหญ่ ๆ ในเอเชีย (เทียบเคียงเซี่ยงไฮ้) เม็ดเงินลงทุนอาจสูงถึง 256,000–292,000 ล้านบาท

หากจะดูว่าดิสนีย์เอาจริงหรือไม่ ให้ดูตัวอย่างล่าสุดอย่าง Disneyland Abu Dhabi ที่เพิ่งประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 ซึ่งมาพร้อมหลักฐานที่ชัดเจน

  • มี Official Press Release จากบริษัทดิสนีย์ ระบุชื่อคู่ค้าชัดเจน (Miral)

  • มีรายละเอียดความร่วมมือ : Miral เป็นฝ่ายลงทุน/ก่อสร้าง/ดำเนินการ ส่วนดิสนีย์ได้ค่าลิขสิทธิ์และส่งทีม Imagineers มาคุมคุณภาพ

  • สถานะของไทยตอนนี้ : ยังไม่เห็นสัญญาณระดับเดียวกับเคสอาบูดาบี (ซึ่งเป็นการประกาศโดยดิสนีย์เอง)

ข่าวนี้ ไม่ใช่เรื่องลวง เพราะหน่วยงานรัฐมีการศึกษาและกำหนดพื้นที่จริง แต่ก็ ยังไม่ใช่ของจริง ในแง่ของการเซ็นสัญญาหรือเริ่มก่อสร้าง

สถานะปัจจุบันคือ รัฐบาลไทยกำลังใช้ “ดิสนีย์แลนด์” เป็นโมเดลเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุนและสร้างทราฟฟิกให้ระบบคมนาคมใน EEC แต่การจะเปลี่ยนจาก “ความต้องการของรัฐ” ให้เป็น “สวนสนุกระดับโลก” ต้องผ่านด่านหินทั้งเรื่องเงินทุน ที่ดิน และสัญญามาตรฐานโลก ซึ่งตอนนี้เรายังยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นเท่านั้น

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวภูมิภาค

หวาดเสียว! อุทาหรณ์แท็กซี่ขับดึกๆ ไม่ชินทาง เปิดคลิปนาทีระทึกกู้ภัยรุดช่วย

6 วินาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร

41 นาที ที่แล้ว
สรยุทธชูวิทย์ ปิดสวิตซ์พรรคส้ม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ เปิดหน้าตอบสรยุทธ รณรงค์ปิดสวิตช์พรรคส้มจริงไหม ซัดเดือดปม “ทหารเช็ดขี้เยี่ยว”

43 นาที ที่แล้ว
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธียกฉัตร ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตาญี่ปุ่นจ่อยุบสภา เลือกตั้งใหม่ หลังคะแนนนิยม “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” พุ่งสูงกว่า 75%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โมนิก้า&quot; เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย ข่าว

“โมนิก้า” เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายวิฑูรย์ ยืนยัน ศาลรับฟ้องแล้ว โรม ตกเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาท กรณีกล่าวหาคู่กรณีเป็นแก๊งสแกมเมอร์ ด้านทนาย ลั่น &quot;คนไม่ใช่สแกมเมอร์ ก็จะเมนต์ให้เป็นให้ได้&quot; ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลอาญาประทับฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” คดีหมิ่น “เบน สมิธ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดง เยาวเรศ นางเอกอุทัยเทวี เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร บันเทิง

หาดูยาก แดง เยาวเรศ นางเอกคู่บุญ เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร แฟนละครคิดถึงซึ้ง อบอุ่นหัวใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีอีโอหงษ์ทอง ข่าวอาชญากรรม

ออกหมายจับ “ซีอีโอสาวบ.หงษ์ทอง” เบี้ยวฟังพิพากษาคดีหวยแพง นัดใหม่มี.ค.69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท ข่าว

ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเผาในกัมพูชาทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ลอยเข้ามาในไทย ข่าว

รู้ต้นตอ PM 2.5 พุ่งในไทย เพราะเขมรเผาทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอมนูญเตือนภัยเงียบอาม่าวัย 84 ปอดอักเสบเป็นก้อนใหญ่ ข่าว

อุทาหรณ์ หญิงชราแข็งแรง สูดดมสิ่งนี้หลายปี ปอดอักเสบ-พบก้อนเนื้อใหญ่ รักษาหายยาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแผนที่ดิสนีย์แลนด์เมืองไทยใน EEC แสดงพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ เศรษฐกิจ

เช็กให้ชัวร์ “ดิสนีย์แลนด์เมืองไทย” มาแน่ หรือแค่ข่าวลือวนลูป?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีประวัติศาสตร์! ส่งดาวเทียม THEOS-2A สู่อวกาศ หนุนภารกิจสำรวจโลก ข่าว

นาทีประวัติศาสตร์! ส่งดาวเทียม THEOS-2A สัญชาติไทยสู่อวกาศ หนุนภารกิจสำรวจโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฮือฮา! “กุหลาบดำ” นักมวยดังศึก ONE ชนะเลือกตั้งสมาชิกอบต.ท้องถิ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กร่างทองในลุคผมแดง หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน บันเทิง

โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ &quot;มีทหารไว้ทำไม&quot; ข่าว

คลิป อดีตทหารเกณฑ์ แฉ “ทหารมีไว้ทำไม” เช็ดอึ-เช็ดฉี่นาย เยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ &quot;อบต.ท่าชะมวง&quot; หลังคะแนนโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงแข่ง ข่าวการเมือง

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.ท่าชะมวง” หลังโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงซ้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK บนพรมแดง Golden Globes 2026 ข่าวต่างประเทศ

เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แก้ว เรมี&quot; ชี้หาก &quot;อนุทิน&quot; แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก &quot;เพื่อไทย-ปชน.&quot; ข่าวต่างประเทศ

“แก้ว เรมี” ชี้หาก “อนุทิน” แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก “เพื่อไทย-ปชน.”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

แห่อาลัย “ป้าพัน” ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เชียงราย หลังเหตุสลด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พันเอกเมห์ดี ราฮิมี เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านระอุ! พันเอกเมห์ดี ราฮิมี แห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม เสียชีวิตแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 13:33 น.
252
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวาดเสียว! อุทาหรณ์แท็กซี่ขับดึกๆ ไม่ชินทาง เปิดคลิปนาทีระทึกกู้ภัยรุดช่วย

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569

หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569

สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
สรยุทธชูวิทย์ ปิดสวิตซ์พรรคส้ม

ชูวิทย์ เปิดหน้าตอบสรยุทธ รณรงค์ปิดสวิตช์พรรคส้มจริงไหม ซัดเดือดปม “ทหารเช็ดขี้เยี่ยว”

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
Back to top button