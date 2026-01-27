ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” มั่นใจ ดิสนีย์แลนด์ในไทย ไม่ใช่แค่ฝัน แต่ทำได้จริง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 12:49 น.
พิพัฒน์ มั่นใจแผน ดิสนีย์แลนด์ในไทย ไม่ใช่แค่ฝัน แต่ทำได้จริง เชื่อไทยมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาโครงการระดับโลก

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม ในฐานะผู้กำกับดูแลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กล่าวถึงข้อสังเกตต่อแนวคิดการดำเนินโครงการ “สวนสนุกดิสนีย์แลนด์” ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นหนึ่งในโครงการ EEC จะทำได้จริงหรือไม่ว่า ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาโครงการระดับโลกอย่าง ดิสนีย์แลนด์ ของไทยได้จริง ไม่ใช่เพียงแนวคิดในจินตนาการหรือขายฝัน

แต่โครงการนี้ยังต่อยอดไปไกลกว่าสวนสนุก ด้วยแผนพัฒนาคอนเสิร์ต ฮอลล์​ สนามกีฬามาตรฐานโลก ซึ่งมีความจุไม่ต่ำกว่า 80,000 ที่นั่ง เพื่อรองรับคอนเสิร์ตระดับโลก การแข่งขันกีฬานานาชาติ และมหกรรมอีเวนต์ขนาดใหญ่ โดยไม่จำเป็นต้องมีกาสิโนอยู่ในนั้น

ความคืบหน้าล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน EEC เริ่มศึกษาโครงการแล้ว คาดว่ารูปแบบการลงทุนจะเป็นลักษณะ PPP (Public–Private Partnership) เพื่อผสานความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และเงินลงทุนจากเอกชนระดับโลก ควบคู่กับการกำกับดูแลเชิงนโยบายของรัฐอย่างรอบคอบ

การเลือกพื้นที่ EEC เป็นการวางยุทธศาสตร์บนฐานโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมที่สุดของประเทศ ทั้งสนามบินนานาชาติ ระบบราง รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือน้ำลึก และการเชื่อมต่อเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างกรุงเทพฯ พัทยา และระยอง

โครงการ Disneyland Thailand ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงสวนสนุก แต่เป็น Entertainment & Lifestyle Hub ระดับโลก ที่จะสร้างผลเชิงบวกเป็นลูกโซ่ ทั้งการจ้างงาน การดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง และการเพิ่มรายได้ต่อหัว เป็นพื้นที่แสดงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ไทยบนเวทีโลก ทั้งในฐานผู้สร้าง ผู้จัด และผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่

เป็นการยกระดับประเทศไทย สู่จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของ Music & Sport Tourism ที่สามารถดึงศิลปินระดับโลก แฟนกีฬา และนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่จากทั่วโลกเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี Disneyland Thailand ใน EEC ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ความสนุก แต่คือโอกาสของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่รัฐบาลต้องการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางกิจกรรมระดับโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าดิสนีย์แลนด์ในไทยทำได้จริงหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนทำให้จบ ซึ่งโครงการแบบนี้ถ้าพร้อมก็ต้องเดินหน้า ไม่ใช่รอให้โอกาสผ่านไป เพราะความต่อเนื่องคือกุญแจของโครงการระดับโลก หากเลือกผม เลือกพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอน” นายพิพัฒน์ กล่าว

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

