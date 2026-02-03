เท้ง ณัฐพงษ์ สวนคนถาม ประเทศไม่ใช่สนามเด็กเล่น เชื่อเป็นตัวเลือกดีที่สุด จุดแข็งไร้โกง
เท้ง ณัฐพงษ์ มั่นใจ กา 2 ใบ เกิน 20 ล้านเสียง รัฐบาลประชาชนมาแน่ สวนกลับคนมองไร้ประสบการณ์-ประเทศไม่ใช่สนามเด็กเล่น ชี้ของเก่าพาย่ำอยู่กับที่ ยันจุดแข็งไม่มีทุจริต หากเจอจัดการทันที
นับถอยหลังโค้งสุดท้ายก่อนประชาชนเข้าคูหาเลือกตั้ง 2569 ล่าสุด นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ เท้ง แคนดิเดตนายกฯ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กับ สรยุทธ สุทัศนะจินดา เปิดเผยถึงกลยุทธ์และความมั่นใจในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง โดยประกาศเป้าหมายกวาดคะแนนเสียงบัญชีรายชื่อถึง 20 ล้านเสียง และมั่นใจว่าจะได้ สส. ไม่ต่ำกว่า 200 ที่นั่ง พร้อมตอบโต้ข้อวิจารณ์เรื่องประสบการณ์บริหารประเทศ
เท้ง ณัฐพงษ์ ยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่า การเลือกตั้งรอบนี้มีความยากกว่าเดิม เนื่องจากคู่แข่งได้เรียนรู้บทเรียนจากปี 2566 โดยมีการรวมตัวกัน แบ่งเขตกันลง หรือย้ายไปลงบัญชีรายชื่อเพื่อไม่ให้ตัดคะแนนกันเอง ซึ่งถือเป็นการรวมตัวของอดีต สส. ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
อย่างไรก็ตาม พรรคประชาชนพร้อมเดินหน้าเข้าหาประชาชนและสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา โดยมั่นใจในแนวโน้มการเติบโตของพรรคที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากอนาคตใหม่ 6 ล้านเสียง สู่ก้าวไกล 14 ล้านเสียง และตั้งเป้าหมายครั้งนี้ไว้ที่ 20 ล้านเสียง
นายณัฐพงษ์ อธิบายถึงที่มาของความมั่นใจในตัวเลข 200 ที่นั่ง มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการเลือกตั้งปี 2566 โดยพบว่าในหลายเขตเลือกตั้ง คะแนนบัญชีรายชื่อของพรรคมาเป็นอันดับ 1 และชนะคะแนนของผู้ที่ได้เป็น สส. เขตเสียด้วยซ้ำ หากประชาชนที่เคยเลือกบัญชีรายชื่อให้พรรคก้าวไกล ตัดสินใจกา 2 ใบให้เหมือนกันทั้งเขตและพรรค ทำให้พลิกชนะในเขตเหล่านั้นได้
หัวหน้าพรรคประชาชนย้ำว่า การตั้งเป้า 20 ล้านเสียง คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (จากประมาณ 40 ล้านคน) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อไม่ให้มีใครหรือกลไกใดมาปฏิเสธเสียงของประชาชนได้อีก หากคนเกินครึ่งประเทศมอบความไว้วางใจให้ พรรคก็จะมีความชอบธรรมเต็มที่ในการจัดตั้งรัฐบาลประชาชน
เมื่อถูกถามถึงผลโพลสำนักต่าง ๆ ที่มักวิเคราะห์ตัวเลข สส. ของพรรคต่ำกว่าความเป็นจริง นายณัฐพงษ์ระบุว่า เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทุกครั้ง แต่ผลเลือกตั้งจริงพรรคมักจะได้สูงกว่าที่โพลวิเคราะห์เสมอ พร้อมชี้ว่าบรรยากาศการหาเสียงในปัจจุบัน แม้บางคนอาจจะสงวนท่าที แต่เชื่อว่าลึก ๆ แล้วประชาชนพร้อมกาเพื่อการเปลี่ยนแปลง สังเกตได้จากเวทีปราศรัยที่คนแน่นขนัดทุกเวที
ส่วนประเด็นความเชื่อมั่นที่อาจลดลงจากเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีต เช่น การโหวตให้คุณอนุทินตาม MOA นายณัฐพงษ์ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรี มีประชาชนเดินมาขอโทษที่เคยโพสต์ด่า เพราะตอนนี้เข้าใจบริบทการเมืองแล้ว พร้อมกลับมาเลือกพรรคประชาชน 2 ใบ ยืนยันว่าประชาชนเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น
สำหรับข้อวิจารณ์ที่ว่าพรรคประชาชนขาดประสบการณ์ และมองว่า ประเทศไม่ใช่สนามเด็กเล่น ฝั่งเท้งตอบโต้กลับว่า ประสบการณ์แบบเก่าในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมา พาประเทศไปได้ไกลแค่ไหน? จุดแข็งของพรรคคือการไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต มองได้เป็นจุดแข็ง ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือเรียกรับผลประโยชน์แน่นอน หากตรวจพบจัดการทันที
พร้อมยืนยันว่าพรรคมีทีมบริหารมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถตรงสาย รวมทั้งบุคลากรที่มีเจตจำนงทางการเมืองที่มุ่งมั่น
ในช่วงท้าย นายณัฐพงษ์ฝากถึงประชาชนว่า การเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมาก ไม่จำเป็นต้องนิยามตัวเองว่าเป็น สีส้ม หรือสีใด แต่ขอให้เลือกเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานและประเทศ ซึ่งพรรคประชาชนมีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งทีมบริหาร, นโยบาย, จุดยืนทางการเมือง และ ที่มาที่ไปของผู้สมัคร สส. ในพื้นที่ เชื่อมั่นว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ถ้าอยากเห็นการเมืองที่ดีกว่าแล้วมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัตรเลือกตั้ง 3 สี ต่างกันยังไง เช็กก่อน อย่ากาผิด
- เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโอกาสครั้งเดียว ลั่น ทำไม่ดีไม่ต้องเลือกซ้ำ โต้ข่าว ไม่รักชาติ-ทำคนแตกแยก
- คนเดียวในวง! “เท้ง ณัฐพงษ์” เผยเหตุไม่ยกมือ ปมแก้รัฐธรรมนูญหมวด1-2
ติดตาม The Thaiger บน Google News: