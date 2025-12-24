ข่าวต่างประเทศ

แฉเอกสารลับคดี “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” FBI พบพยานกล่าวหา “ทรัมป์” ร่วมข่มขืน?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 16:12 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 16:12 น.
เอกสารใหม่เผยชื่อ ทรัมป์ ร่วมข่มขืนกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน
ภาพจาก : Wikipedia/Jeffrey Edward Epstein

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปล่อยเอกสารชุดใหม่กว่า 2.9 หมื่นฉบับ พบข้อมูลอ้างถึงผู้หญิงที่ระบุว่าถูก ทรัมป์-เอปสตีน ร่วมข่มขืนเหยื่อด้วย? ด้านอัยการเผยหลักฐานบันทึกการบินชี้ ทรัมป์ใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของเอปสตีนมากกว่า 8 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองและสังคมอีกครั้ง ด้วยการเผยแพร่เอกสารชุดใหม่จากการสอบสวนคดีของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน (Jeffrey Epstein) ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ทางเพศระดับโลก จำนวนกว่า 29,000 ฉบับ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา

โดยเนื้อหาในเอกสารบางส่วน มีการพาดพิงถึงประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ อย่างรุนแรง โดยเฉพาะรายงานของ FBI เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2020 ที่บันทึกคำให้การของผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นอดีตคนขับรถลิมูซีนให้ทรัมป์เมื่อปี 1995 ระบุว่า เขาได้รับฟังเรื่องราวจากผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างว่าถูก โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ข่มขืนร่วมกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน แต่เธอไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัวจะถูกฆ่าปิดปาก

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงยุติธรรมได้ออกแถลงการณ์ควบคู่กัน โดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าว ไม่เป็นความจริงและไม่มีมูล ซึ่งเคยถูกใช้โจมตีทางการเมืองมาก่อนหน้านี้แล้ว

นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานอีเมลจากผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ ที่เปิดเผยข้อมูลใหม่ว่า ทรัมป์เคยเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของเอปสตีน “บ่อยครั้งกว่าที่มีรายงาน” โดยมีชื่อปรากฏในบันทึกเที่ยวบินอย่างน้อย 8 เที่ยว ระหว่างปี 1993–1996 ซึ่งบางเที่ยวมีสมาชิกครอบครัวอย่าง มาร์ลา เมเปิลส์, ทิฟฟานี และเอริก ร่วมเดินทางด้วย และที่น่าสนใจคือ ใน 2 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารหญิงที่อาจเป็นพยานสำคัญในคดีของ กิสเลน แมกซ์เวลล์ รวมอยู่ด้วย

เอกสารชุดนี้ยังเปิดเผยจดหมายปริศนาที่ดูเหมือนเขียนโดยเอปสตีนถึง แลร์รี นัสซาร์ (Larry Nassar) แพทย์ทีมชาติสหรัฐฯ ที่ล่วงละเมิดนักกีฬาหญิง โดยในจดหมายมีข้อความพาดพิงถึงรสนิยมทางเพศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่าชื่นชอบหญิงสาววัยเยาว์เช่นกัน แต่จดหมายฉบับนี้ถูกส่งหลังจากเอปสตีนเสียชีวิตไปแล้ว 3 วัน จึงถูกตีกลับ

ด้าน โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และมองว่าการปล่อยเอกสารเหล่านี้เป็นเพียงเกมการเมืองเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความสำเร็จของพรรครีพับลิกัน

