การเงินเศรษฐกิจ

กางข้อมูล โควตาหวย ผู้พิการ-ทหารผ่านศึก สร้างรายได้กว่า 1.3 พันล้านต่อปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 10:23 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 10:23 น.
81
กางข้อมูล โควตาหวย ผู้พิการ-ทหารผ่านศึก สร้างรายได้กว่า 1.3 พันล้านต่อปี

เปิดข้อมูลการจัดสรรสลาก 74 ล้านฉบับ และโควตาสำหรับกลุ่มผู้พิการ-ทหารผ่านศึก สามารถสร้างรายได้กว่า 1.3 พันล้านบาทต่อปี

จากข้อมูลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้เปราะบาง โดยกองสลากฯ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ตระหนักถึงศักยภาพของผู้พิการ และได้ดำเนินการจัดสรรโควตาสลากฯ ให้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดภาระของสังคม

การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้พิการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกเหนือจากการดูแลของหน่วยงานหลักอย่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่จัดสรรงบประมาณดูแลคนพิการราว 1.3 ล้านคนในอัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน

จากข้อมูลของกองสลากฯ ระบุว่า จากจำนวนสลากที่พิมพ์ออกจำหน่ายทั้งหมด 740,000 เล่ม (หรือ 74 ล้านฉบับ) ต่องวด ได้มีการจัดสรรสลากให้แก่ผู้พิการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 200,155 เล่ม (หรือ 20,015,500 ฉบับ) คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 27.04% ของจำนวนสลากทั้งหมด

อินโฟกราฟิกสรุปการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล
ภาพจาก: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โควตาจำนวน 200,155 เล่มดังกล่าว แบ่งเป็นการจัดสรรให้ ผู้พิการรายย่อย ที่รับไปจำหน่ายโดยตรง จำนวน 46,175 เล่ม และจัดสรรผ่านองค์กรต่างๆ ได้แก่ สมาคมผู้พิการประเภทต่าง ๆ, สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ องค์การทหารผ่านศึก รวม 153,927 เล่ม

ปัจจุบันมีผู้พิการที่ลงทะเบียนกับกระทรวง พม. ประมาณ 1.6 ล้านราย โดยกองสลากฯ ได้จัดสรรสลากให้ผู้พิการรายย่อยโดยตรงกว่า 5,300 ราย และผ่านองค์กร/มูลนิธิอีกกว่า 250 แห่ง การจัดสรรโควตานี้ ช่วยให้ผู้พิการมีรายได้จากส่วนลดการจำหน่ายสลาก (ร้อยละ 7-9) ก่อให้เกิดรายได้โดยรวมในกลุ่มนี้ ไม่น้อยกว่า 56 ล้านบาทต่องวด หรือคิดเป็นประมาณ 1,345 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ กองสลากฯ ยังได้เปิดเผยภาพรวมการจัดสรรสลากทั้ง 740,000 เล่ม (74 ล้านฉบับ) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

  • รายย่อยทั่วไป 32,219,600 ฉบับ (322,196 เล่ม) หรือ 44%
  • สมาคม มูลนิธิ และองค์กรการกุศล 25,415,900 ฉบับ (254,159 เล่ม) หรือ 34%
  • นิติบุคคล 11,747,000 ฉบับ (117,470 เล่ม) หรือ 16%
  • รายย่อยพิการ 4,617,500 ฉบับ (46,175 เล่ม) หรือ 6%

หากแบ่งเป็นโควตาของผู้พิการโดยเฉพาะจากสลากที่มีการแบ่งสรรทั้งหมด จะอยู่ที่ 27% หรือ 20,015,500 ฉบับ (200,155 เล่ม) ในขณะที่สลากตัวแทนจำหน่ายส่วนกลาง และภูมิภาค อยู่ที่ 73% หรือ 53,984,500 ฉบับ (539,845 เล่ม)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ดราม่า พ่อโพสต์เดือดขู่บุกรร.เอาเรื่องครู หลังประเมินลูก “ขาดเรียนบ่อย” เจอชาวเน็ตสวนยับ

7 นาที ที่แล้ว
กู้ภัยถูกหลอกขายลอตเตอรี่งวดเก่า ข่าวอาชญากรรม

กู้ภัยสุดช้ำ ถูกเลขท้าย 2 ตัว 87 ขึ้นเงินไม่ได้ เหตุอดรางวัลสุดน่าแค้นใจแม่ค้า

18 นาที ที่แล้ว
&#039;คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญกรรม หลังรับใช้ผู้นำเกาหลีเหนือมาถึง 3 รุ่น สิริอายุ 97 ปี ข่าวต่างประเทศ

คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ถึงแก่อสัญกรรม หลังป่วยมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี

26 นาที ที่แล้ว
วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง ข่าว

วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง แก้ตามนี้ ก่อนโดนสวมสิทธิ์

39 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 เจ้าของประกาศขาย 250 ล้าน พร้อมเข้าอยู่ ข่าว

ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 เจ้าของประกาศขาย 250 ล้าน พร้อมเข้าอยู่

49 นาที ที่แล้ว
ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการบนยอดภูมะเขือ เพื่อรำลึก &quot;ส.อ. จิรายุส อินทุมาน&quot; สังกัดกองพันจู่โจม ที่เสียชีวิตขณะเข้าตีที่หมาย ยิงปะทะฝ่ายกัมพูชา ข่าว

เปิดฐานปฏิบัติการใหม่ “อินทุมาน” สดุดี ส.อ. จิรายุส ผู้สละชีพพิชิตภูมะเขือ

58 นาที ที่แล้ว
น้องมิ้นต์อายุ 28 กัมพูชา ข่าวอาชญากรรม

ปริศนา น้องมิ้นต์ สาววัย 28 จบชีวิตที่เขมร ข้อความสุดท้ายส่งหาแฟน “เงินเก็บหายหมด”

59 นาที ที่แล้ว
ปุ้มปุ้ย-กวินท์ เปิดหน้าลูกสาว น้องวานิลลา สกาย ครั้งแรก บันเทิง

เปิดภาพ น้องวานิลลา สกาย ลูกสาว ปุ้มปุ้ย-กวินท์ ตากลมแก้มยุ้ย น่ารักเกินต้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับดาว แสงดาว อดีตมิสแกรนด์ราชบุรี 2026 ปิดโซเชียลเกลี้ยงทุกช่องทาง ทั้ง Facebook, Instagram และ TikTok แฟนคลับตามไม่ได้ ไร้การติดต่อ? บันเทิง

“นับดาว” ปิดโซเชียลเกลี้ยง หลังดราม่าปลดมง มิสแกรนด์ราชบุรี 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โบ้ยไทย อ้างทำปราสาทพระวิหาร เสียหายหนัก กลางที่ประชุมยูเนสโก ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โบ้ยไทยถล่มใส่ ปราสาทพระวิหาร เสียหายหนัก กลางที่ประชุมยูเนสโก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชื่นชม แฟนคลับ บิ๊ก D2B เหนียวแน่น ดูแลคุณพ่ออุดม อย่างดี แทนนักร้องหนุ่มมาเกือบ 20 ปีไม่เคยห่าง บันเทิง

ชื่นชม แฟนคลับ บิ๊ก D2B เหนียวแน่น ดูแลคุณพ่ออุดม แทนนักร้องหนุ่มมาเกือบ 20 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนอัสสัมแปรอักษรพระพันปี ข่าว

รร.อัสสัมชัญ รวมพลังแปรอักษร 1250 ชีวิต ถวายอาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สับรางแตก &quot;ลามีน ยามาล&quot; เตียงหัก &quot;นิกกี้ นิโคล&quot; แอบกินอินฟลูฯ อิตาลี ฝ่ายชายแจ้นแก้ตัว ข่าวต่างประเทศ

สับรางแตก “ลามีน ยามาล” เตียงหัก “นิกกี้ นิโคล” แอบกินอินฟลูฯ อิตาลี ฝ่ายชายแจ้นแก้ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารยึดรถ 111 คัน กันจอมพลังอั้มกระเทียม ข่าวอาชญากรรม

ตามต่อเอกสารลับ “ลัมโบร์ฯ กันจอมพลัง” จับโป๊ะ! เจ้าของรถ-ดีเอสไอกุญแจไขปริศนา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ ข่าว

แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด บอย ธิติพร หลังวิเคราะห์ครอบครัว เป็ก สัณชัย ข่าวดารา

โพสต์ล่าสุด บอย ธิติพร หลัง เป็ก สัณชัย ด่าแรง-ขู่จะตบปาก ปมวิเคราะห์ชีวิตคู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตั๋วรถไฟฟ้าขึ้นราคา? หลังผู้ปกครองโวยสายสีเขียว พุ่งจาก 10 เป็น 28 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา ชี้ คลิปบดกระดูกไก่ ทำไส้กรอก เป็นแค่ตัดต่อ หวังเรียกยอดวิว ทำคนกลัว ข่าว

อ.เจษฎา ชี้ คลิปบดกระดูกไก่ ทำไส้กรอก เป็นเฟกนิวส์ แค่ตัดต่อ หวังเรียกยอดวิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เส้นทาง “พายุคัลแมกี” รุนแรงเป็น “พายุไต้ฝุ่น” ตายแล้ว 1 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องประวัติ &quot;บอย ธิติพร จุติมานนท์&quot; ดีกรีวารสารฯ ธรรมศาสตร์ ผู้อยู่เบื้องหลังข่าวบันเทิงกว่า 20 ปี สู่บทบาทคอมเมนเตเตอร์สายแข็ง เจ้าของร้านดัง &quot;บ้านท่าน้ำนนท์&quot; บันเทิง

ประวัติ “บอย ธิติพร” อดีตหัวเรือ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เบอร์ 1 คนข่าวบันเทิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

พิกัดร้านค้า คนละครึ่งพลัส โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ช้อปคุ้มทั่วประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ราอูล&quot; ส่งสารถึงผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ตัดสินแค่ 4 รอบเท่านั้น ย้ำไม่มีสิทธิพิเศษ บันเทิง

“ราอูล” ส่งสารถึงผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ตัดสินแค่ 4 รอบเท่านั้น ย้ำไม่มีสิทธิพิเศษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดูจบร้องไห้ตาม แห่ส่งแรงใจ “น้องมาร์ติน” 1 ขวบ 3 เดือน สู้มะเร็งตับระยะ 4

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจ้งข่าว ทำไมเข้าหน้าหนาว (23 ต.ค.) แต่ฝนยังไม่หมด? สาเหตุคือ &quot;ลานีญา&quot; ที่จะทำให้ต้นฤดู (พ.ย.) มีฝนมากกว่าปกติ โดยช่วง 7-9 พ.ย. นี้ ฝนยังมาอีกระลอก ข่าว

ฤดูหนาวจริง จะมาเมื่อไหร่? กรมอุตุฯ ชี้ “ลานีญา” ทำเพี้ยน ลุ้นลมหนาวใกล้ปีใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิลลี่ เหงียน ลั่น พร้อมมีผัวใหม่ สเปกใหม่ไม่เกี่ยง &quot;ขอทาน&quot; ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี บันเทิง

ลิลลี่ เหงียน ลั่น พร้อมมีผัวใหม่ สเปกใหม่ไม่เกี่ยง “ขอทาน” ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 10:23 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 10:23 น.
81
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า พ่อโพสต์เดือดขู่บุกรร.เอาเรื่องครู หลังประเมินลูก “ขาดเรียนบ่อย” เจอชาวเน็ตสวนยับ

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
กู้ภัยถูกหลอกขายลอตเตอรี่งวดเก่า

กู้ภัยสุดช้ำ ถูกเลขท้าย 2 ตัว 87 ขึ้นเงินไม่ได้ เหตุอดรางวัลสุดน่าแค้นใจแม่ค้า

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
&#039;คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญกรรม หลังรับใช้ผู้นำเกาหลีเหนือมาถึง 3 รุ่น สิริอายุ 97 ปี

คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ถึงแก่อสัญกรรม หลังป่วยมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง

วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง แก้ตามนี้ ก่อนโดนสวมสิทธิ์

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
Back to top button