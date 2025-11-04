กางข้อมูล โควตาหวย ผู้พิการ-ทหารผ่านศึก สร้างรายได้กว่า 1.3 พันล้านต่อปี

เปิดข้อมูลการจัดสรรสลาก 74 ล้านฉบับ และโควตาสำหรับกลุ่มผู้พิการ-ทหารผ่านศึก สามารถสร้างรายได้กว่า 1.3 พันล้านบาทต่อปี
จากข้อมูลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้เปราะบาง โดยกองสลากฯ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ตระหนักถึงศักยภาพของผู้พิการ และได้ดำเนินการจัดสรรโควตาสลากฯ ให้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดภาระของสังคม
การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้พิการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกเหนือจากการดูแลของหน่วยงานหลักอย่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่จัดสรรงบประมาณดูแลคนพิการราว 1.3 ล้านคนในอัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน
จากข้อมูลของกองสลากฯ ระบุว่า จากจำนวนสลากที่พิมพ์ออกจำหน่ายทั้งหมด 740,000 เล่ม (หรือ 74 ล้านฉบับ) ต่องวด ได้มีการจัดสรรสลากให้แก่ผู้พิการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 200,155 เล่ม (หรือ 20,015,500 ฉบับ) คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 27.04% ของจำนวนสลากทั้งหมด
โควตาจำนวน 200,155 เล่มดังกล่าว แบ่งเป็นการจัดสรรให้ ผู้พิการรายย่อย ที่รับไปจำหน่ายโดยตรง จำนวน 46,175 เล่ม และจัดสรรผ่านองค์กรต่างๆ ได้แก่ สมาคมผู้พิการประเภทต่าง ๆ, สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ องค์การทหารผ่านศึก รวม 153,927 เล่ม
ปัจจุบันมีผู้พิการที่ลงทะเบียนกับกระทรวง พม. ประมาณ 1.6 ล้านราย โดยกองสลากฯ ได้จัดสรรสลากให้ผู้พิการรายย่อยโดยตรงกว่า 5,300 ราย และผ่านองค์กร/มูลนิธิอีกกว่า 250 แห่ง การจัดสรรโควตานี้ ช่วยให้ผู้พิการมีรายได้จากส่วนลดการจำหน่ายสลาก (ร้อยละ 7-9) ก่อให้เกิดรายได้โดยรวมในกลุ่มนี้ ไม่น้อยกว่า 56 ล้านบาทต่องวด หรือคิดเป็นประมาณ 1,345 ล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ กองสลากฯ ยังได้เปิดเผยภาพรวมการจัดสรรสลากทั้ง 740,000 เล่ม (74 ล้านฉบับ) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ
- รายย่อยทั่วไป 32,219,600 ฉบับ (322,196 เล่ม) หรือ 44%
- สมาคม มูลนิธิ และองค์กรการกุศล 25,415,900 ฉบับ (254,159 เล่ม) หรือ 34%
- นิติบุคคล 11,747,000 ฉบับ (117,470 เล่ม) หรือ 16%
- รายย่อยพิการ 4,617,500 ฉบับ (46,175 เล่ม) หรือ 6%
หากแบ่งเป็นโควตาของผู้พิการโดยเฉพาะจากสลากที่มีการแบ่งสรรทั้งหมด จะอยู่ที่ 27% หรือ 20,015,500 ฉบับ (200,155 เล่ม) ในขณะที่สลากตัวแทนจำหน่ายส่วนกลาง และภูมิภาค อยู่ที่ 73% หรือ 53,984,500 ฉบับ (539,845 เล่ม)
