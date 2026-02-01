เว็บแทบแตก! คนแห่เข้า แอปฯ SSO Plus ประกันสังคม นาทีละ 1.7 พันราย หลังระบบกลับมาแล้ววันนี้
ประกันสังคมแจ้งข่าวดี แอป “SSO Plus” กลับมาให้บริการปกติ 24 ชม. เริ่ม 1 ก.พ. 69 เตือนระบบอาจหน่วงช่วงแรก หลังยอดใช้งานพุ่ง 6.7 หมื่นราย แนะวิธีเช็กสิทธิให้ชัวร์
ผู้ประกันตนเฮได้เลย สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ประกาศข่าวดีผ่านสื่อมวลชนว่า แอปพลิเคชัน SSO Plus กลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 หลังจากก่อนหน้านี้ระบบและ e-Self Service ประสบปัญหาขัดข้องชั่วคราวจากการที่มีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก
คนแห่เช็กยอดพุ่ง 1,700 คน/นาที
ทันทีที่เปิดระบบช่วงเช้าที่ผ่านมา สปส. ตรวจสอบพบว่ามีผู้ประกันตนล็อกอินเข้าใช้งานแล้วกว่า 67,000 ราย หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยสูงถึง 1,700 รายต่อนาที ตัวเลขนี้สะท้อนความตื่นตัวของผู้ประกันตนที่ต้องการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม สปส. แจ้งเตือนว่า ในระยะแรกของการกลับมาเปิดระบบ ข้อมูลบางส่วนอาจแสดงผลล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากระบบต้องรองรับปริมาณการเข้าใช้งานที่หนาแน่น และต้องใช้เวลาในการประมวลผลทยอยโหลดข้อมูลให้ครบถ้วน 100% จึงมีการจัดคิวบริหารระบบเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงที่สุด
ฟีเจอร์เด่น เช็กสิทธิได้ครบจบในแอปเดียว
สำหรับแอปพลิเคชัน “SSO Plus” โฉมใหม่นี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญได้ด้วยตนเอง ได้แก่
- เช็กยอดเงินสมทบและเงินสะสมกรณีชราภาพ
- ตรวจสอบสิทธิสถานพยาบาล หรือเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปี
- เช็กสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร เงินสงเคราะห์บุตร กรณีว่างงาน และเจ็บป่วย
- ติดตามสถานะการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์
คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน เพื่อให้การใช้งานลื่นไหล สปส. แนะนำให้ผู้ประกันตน อัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ผ่าน App Store หรือ Google Play ก่อนเข้าใช้งาน หากพบปัญหาข้อมูลยังไม่ปรากฏ หรือติดขัดในการใช้งาน สามารถรอให้ระบบทยอยอัปเดตข้อมูล หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจาก : FB/สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office
ติดตาม The Thaiger บน Google News: