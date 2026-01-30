การเงินเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ เพิ่ม “ไทย” เข้าบัญชีประเทศ “ต้องจับตามอง” เหตุอาจแทรกแซงค่าเงิน

เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 16:19 น.
สหรัฐฯ สั่งจับตา "ไทย" เพิ่มเข้าบัญชี "ประเทศที่ต้องจับตามอง" ปมแทรกแซงค่าเงิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่ม “ไทย” เข้าสู่บัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Monitoring List) หลังพบยอดเกินดุลการค้า-ดุลบัญชีเดินสะพัดสูง-แทรกแซงค่าเงิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มประเทศไทย เข้าสู่ “บัญชีที่ต้องจับตามอง” (Monitoring List) โดยสาเหตุจากการที่ไทยมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น และยังมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ ในระดับที่น่าจับตามอง ส่งผลให้ปัจจุบันมีเขตเศรษฐกิจที่อยู่ในรายชื่อดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ เวียดนาม เยอรมนี ไอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และไทย

เกณฑ์หลักที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ใช้ในการพิจารณาเพื่อระบุความผิดปกติหรือการบิดเบือนค่าเงิน ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่

  • เกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ อย่างน้อย 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์
  • เกินดุลบัญชีเดินสะพัดทั่วโลกสูงกว่า 3% ของ GDP
  • เข้าซื้อเงินตราต่างประเทศสุทธิเพียงด้านเดียวอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่า 2% ของ GDP หากประเทศใดเข้าข่ายเงื่อนไข 2 ใน 3 ข้อนี้ จะถูกนำรายชื่อเข้าสู่บัญชีที่ต้องจับตามองโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการตรวจสอบให้มากขึ้น โดยจะไม่ดูเพียงแค่การแทรกแซงเพื่อทำให้ค่าเงินอ่อนค่าสำหรับกระตุ้นการส่งออกเท่านั้น แต่จะตรวจสอบไปถึงนโยบายที่ใช้อุ้มค่าเงินหรือต้านทานแรงกดดันจากการอ่อนค่าด้วย ว่ามีความสมดุลหรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ได้จงใจเพ่งเล็งประเทศใดเป็นพิเศษ แม้จะเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังต่อสู้กับภาวะเงินเยนอ่อนค่าอย่างหนักก็ตาม

ในส่วนของ จีน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นผู้บิดเบือนค่าเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดทางการค้า แต่ยังคงวิจารณ์เรื่องการขาดความโปร่งใสในนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน โดยระบุชัดเจนว่า หากมีหลักฐานบ่งชี้ว่าจีนพยายามแทรกแซงค่าเงินหยวนไม่ว่าจะผ่านช่องทางทางการหรือช่องทางอื่น สหรัฐฯ ก็พร้อมที่จะระบุชื่อจีนในฐานะผู้บิดเบือนค่าเงินในอนาคตทันที

ที่มา: Reuters

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

