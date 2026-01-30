สหรัฐฯ เพิ่ม “ไทย” เข้าบัญชีประเทศ “ต้องจับตามอง” เหตุอาจแทรกแซงค่าเงิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่ม “ไทย” เข้าสู่บัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Monitoring List) หลังพบยอดเกินดุลการค้า-ดุลบัญชีเดินสะพัดสูง-แทรกแซงค่าเงิน
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มประเทศไทย เข้าสู่ “บัญชีที่ต้องจับตามอง” (Monitoring List) โดยสาเหตุจากการที่ไทยมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น และยังมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ ในระดับที่น่าจับตามอง ส่งผลให้ปัจจุบันมีเขตเศรษฐกิจที่อยู่ในรายชื่อดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ เวียดนาม เยอรมนี ไอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และไทย
เกณฑ์หลักที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ใช้ในการพิจารณาเพื่อระบุความผิดปกติหรือการบิดเบือนค่าเงิน ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่
- เกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ อย่างน้อย 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์
- เกินดุลบัญชีเดินสะพัดทั่วโลกสูงกว่า 3% ของ GDP
- เข้าซื้อเงินตราต่างประเทศสุทธิเพียงด้านเดียวอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่า 2% ของ GDP หากประเทศใดเข้าข่ายเงื่อนไข 2 ใน 3 ข้อนี้ จะถูกนำรายชื่อเข้าสู่บัญชีที่ต้องจับตามองโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการตรวจสอบให้มากขึ้น โดยจะไม่ดูเพียงแค่การแทรกแซงเพื่อทำให้ค่าเงินอ่อนค่าสำหรับกระตุ้นการส่งออกเท่านั้น แต่จะตรวจสอบไปถึงนโยบายที่ใช้อุ้มค่าเงินหรือต้านทานแรงกดดันจากการอ่อนค่าด้วย ว่ามีความสมดุลหรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ได้จงใจเพ่งเล็งประเทศใดเป็นพิเศษ แม้จะเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังต่อสู้กับภาวะเงินเยนอ่อนค่าอย่างหนักก็ตาม
ในส่วนของ จีน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นผู้บิดเบือนค่าเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดทางการค้า แต่ยังคงวิจารณ์เรื่องการขาดความโปร่งใสในนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน โดยระบุชัดเจนว่า หากมีหลักฐานบ่งชี้ว่าจีนพยายามแทรกแซงค่าเงินหยวนไม่ว่าจะผ่านช่องทางทางการหรือช่องทางอื่น สหรัฐฯ ก็พร้อมที่จะระบุชื่อจีนในฐานะผู้บิดเบือนค่าเงินในอนาคตทันที
ที่มา: Reuters
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรัมป์” กลับลำ ขึ้นภาษีเกาหลีใต้ 25% ซัด สส.โสมขาว ทำงานช้า
- กองทัพจีนสั่งปลดมือขวา ‘สี จิ้นผิง’ หลังถูกจับได้ว่าขายความลับอาวุธนิวเคลียร์ให้สหรัฐฯ
- ไม่สนกระแสค้าน “ทรัมป์” อ้างเหตุผลเดินหน้าฮุบกรีนแลนด์ เพราะชวดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: