ข่าว

เพจดังแฉคลิป นักเรียนชาย-หญิง จ.ลำปาง นัวเนียคาห้องน้ำห้างดังหลังเลิกเรียน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 09:39 น.
86
FB/โรสชายแท๋

คลิปว่อนโซเชียล 16 วินาที เผยหลักฐานคาตา รองเท้านักเรียนชาย-หญิง นัวเนียในห้องน้ำสาธารณะกลางห้างดัง ลำปาง หลังเลิกเรียน

27 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ “โรสชายแท๋” ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอและข้อความแฉพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นในเครื่องแบบนักเรียน ที่ใช้สถานที่สาธารณะในทางที่ไม่เหมาะสม โดยระบุข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า

“#เลิกเรียนก็มาหาเลยหรอออ เด็กนักเรียนโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดลำปาง หลังจากเลิกเรียนแล้วก่อนกลับบ้านได้เข้ามาทำกิจกรรมครอบครัวในห้องน้ำในห้างห้างหนึ่งของลำปาง”

ภาพรองเท้านักเรียนชายและหญิงในห้องน้ำสาธารณะลำปาง
FB/โรสชายแท๋

ภายในคลิปความยาวประมาณ 16 วินาที ซึ่งถ่ายโดยผู้ใช้บริการห้องน้ำห้องข้างๆ เผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ผ่านช่องว่างด้านล่างของประตูห้องน้ำ

ช่วงแรกปรากฏภาพรองเท้านักเรียนชายสีดำ อยู่ภายในห้องน้ำ ต่อมาได้ปรากฏภาพถุงเท้าและรองเท้านักเรียนหญิง เพิ่มเข้ามาในลักษณะของการนั่งคร่อมหรือซ้อนกันบนชักโครกตัวเดียว

แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับผู้ที่พบเห็นและชาวเน็ตจำนวนมาก เนื่องจากสถานที่เกิดเหตุเป็นห้องน้ำสาธารณะภายในห้างสรรพสินค้าที่มีผู้คนพลุกพล่าน และผู้ก่อเหตุยังสวมใส่เครื่องแบบนักเรียน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันหรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่าบุคคลในคลิปเป็นนักเรียนจากสถาบันการศึกษาใดในจังหวัดลำปาง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก : FB/โรสชายแท๋

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง &quot;ผีเลียมือ&quot; ซีจี อลังการ ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ ข่าว

เขมร เบนเข็มทำซีรีส์วาย กับฉากเปิดตัวสุดอึ้ง “ผีเลียมือ” ที่กลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ

53 วินาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ วิวาห์ล่ม-ปิดฉากรัก 15 ปี ประโยคนี้อ่านแล้วจุก

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สำนักงานประกันสังคม แจง 875 บาทได้สิทธิอะไรบ้าง ท่ามกลางมรสุมดราม่า

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแชร์ข่าว นักวิ่งหัวใจวาย 3 คนในงานวิ่งเดียว แพทย์ชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จากฮีโร่โควิดสู่ “ปลดออก”! ย้อนรอย 5 ปี แพทย์ชนบทบุกกรุง ชนวนเหตุสั่งฟัน “หมอสุภัทร”

21 นาที ที่แล้ว
เลื่อนอีกแล้ว แอป &quot;SSO Plus&quot; ปิดปรับปรุงยาว ผู้ประกันตนรอเก้อ เปิดใหม่ 1 ก.พ. ข่าว

เลื่อนอีกแล้ว แอป “SSO Plus” ปิดปรับปรุงยาว ผู้ประกันตนรอเก้อ เปิดใหม่ 1 ก.พ.

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 แจ้งข่าวแบคโฮไฟไหม้ ขณะปรับปรุงพื้นที่ชายแดน กำลังพลเจ็บ 1

27 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดีย ลงทุนตัดเท้าตัวเอง หวังโควต้าผู้พิการ หลังสอบหมอไม่ติด

40 นาที ที่แล้ว
ใหม่ พัชรี มอบหมายทนายเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม &quot;เสียนชีวิตเพราะยาลดน้ำหนัก&quot; บันเทิง

ใหม่ พัชรี มอบหมายทนาย เอาผิดคนปล่อยข่าว “เสียชีวิตเพราะยาลดน้ำหนัก”

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปไวรัล สาวไทยเดินทางไกลค่อนโลก แลนดิ้ง “นิการากัว” แต่นึกว่าอยู่ที่เดิม เหมือนกันยังเสาไฟ

51 นาที ที่แล้ว
ดีเจโซดาซึ้งน้ำใจคนไทย ตามหากำไล Cartier 2 แสนคืนได้สำเร็จ บันเทิง

ดีเจโซดา ทำกำไล 2 แสนหายแต่ได้คืน มอบ 1 หมื่นตอบแทน ซึ้งน้ำใจคนไทย

52 นาที ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; โผล่ถามกลางวง หลังเพจดัง แฉวีรกรรม &quot;พิธีกร น.&quot; ทำชาวเน็ตขำก๊าก บันเทิง

“หนุ่ม กรรชัย” โผล่ถามกลางวง หลังเพจดัง แฉวีรกรรม “พิธีกร น.” ทำชาวเน็ตขำก๊าก

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉคลิป นักเรียนชาย-หญิง จ.ลำปาง นัวเนียคาห้องน้ำห้างดังหลังเลิกเรียน

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นักโทษชายแหกคุก เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เร่งตามหา ล่าสุดยังไม่เจอ

59 นาที ที่แล้ว
งามไส้! “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน DSI บุกค้นบ้าน ผงะ! เจอเงินสด 19 ล้าน ข่าว

งามไส้! “บิ๊กการไฟฟ้า” เอี่ยวแก๊งขุดบิตคอยน์เถื่อน DSI บุกค้นบ้าน ผงะ! เจอเงินสด 19 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จ.สงขลา วอนไม่ต้องหวังดี ไม่ใช่วัว ป้อนหญ้าให้ป้ายหาเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำปาง ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมการปกครอง แจงแล้ว สูติบัตรเคลือบพลาสติก ยังใช้ได้ไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” กลับลำ ขึ้นภาษีเกาหลีใต้ 25% ซัด สส.โสมขาว ทำงานช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ซ้อเปา” แฉ พระวัดนครปฐม ลวนลามสีกา ชาวบ้านรู้หมด แต่ไม่เคยเป็นข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” แซะ “พิธา” ถามตอนมีปัญหาอยู่ไหน ยก “ทหาร” คือฮีโร่ตัวจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมาคมราชกรีฑาสโมสร แถลงเสียใจกรณี รปภ. ทำร้ายไรเดอร์ พร้อมช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” แถลงด่วน หลัง “สจ.เนย์ ปฐนัญ” เจอหมายจับคดีเว็บพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 09:39 น.
86
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ

เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ วิวาห์ล่ม-ปิดฉากรัก 15 ปี ประโยคนี้อ่านแล้วจุก

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

จากฮีโร่โควิดสู่ “ปลดออก”! ย้อนรอย 5 ปี แพทย์ชนบทบุกกรุง ชนวนเหตุสั่งฟัน “หมอสุภัทร”

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

กองทัพภาค 2 แจ้งข่าวแบคโฮไฟไหม้ ขณะปรับปรุงพื้นที่ชายแดน กำลังพลเจ็บ 1

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์

ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 69 ขยับพุ่ง ขายออกทะลุ 75,550 บาท ทองโลกพุ่งประวัติศาสตร์

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
Back to top button