เพจดังแฉคลิป นักเรียนชาย-หญิง จ.ลำปาง นัวเนียคาห้องน้ำห้างดังหลังเลิกเรียน
คลิปว่อนโซเชียล 16 วินาที เผยหลักฐานคาตา รองเท้านักเรียนชาย-หญิง นัวเนียในห้องน้ำสาธารณะกลางห้างดัง ลำปาง หลังเลิกเรียน
27 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ “โรสชายแท๋” ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอและข้อความแฉพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นในเครื่องแบบนักเรียน ที่ใช้สถานที่สาธารณะในทางที่ไม่เหมาะสม โดยระบุข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า
“#เลิกเรียนก็มาหาเลยหรอออ เด็กนักเรียนโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดลำปาง หลังจากเลิกเรียนแล้วก่อนกลับบ้านได้เข้ามาทำกิจกรรมครอบครัวในห้องน้ำในห้างห้างหนึ่งของลำปาง”
ภายในคลิปความยาวประมาณ 16 วินาที ซึ่งถ่ายโดยผู้ใช้บริการห้องน้ำห้องข้างๆ เผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ผ่านช่องว่างด้านล่างของประตูห้องน้ำ
ช่วงแรกปรากฏภาพรองเท้านักเรียนชายสีดำ อยู่ภายในห้องน้ำ ต่อมาได้ปรากฏภาพถุงเท้าและรองเท้านักเรียนหญิง เพิ่มเข้ามาในลักษณะของการนั่งคร่อมหรือซ้อนกันบนชักโครกตัวเดียว
แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับผู้ที่พบเห็นและชาวเน็ตจำนวนมาก เนื่องจากสถานที่เกิดเหตุเป็นห้องน้ำสาธารณะภายในห้างสรรพสินค้าที่มีผู้คนพลุกพล่าน และผู้ก่อเหตุยังสวมใส่เครื่องแบบนักเรียน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันหรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่าบุคคลในคลิปเป็นนักเรียนจากสถาบันการศึกษาใดในจังหวัดลำปาง
ข้อมูลจาก : FB/โรสชายแท๋
