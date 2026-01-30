เกิดอะไรขึ้น? จ้าวลู่ซือ ผันตัวเป็นแม่ค้าตลาดนัด หลังแตกหักต้นสังกัดเก่า ไม่ง้อวิถีซุปตาร์

บันเทิง

GIFT T.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 17:05 น.
ไม่ใช่คอนเทนต์! จ้าวลู่ซือ สวมเสื้อยืด-เปลือยหน้าสด ยืนขายขนมกลางตลาดนัด หลังยกเลิกสัญญาต้นสังกัดเก่า ลั่น พร้อมเป็นแม่ค้าหาเลี้ยงชีพ ไม่ง้อวิถีซุปตาร์

กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ทำเอาแฟนคลับทั่วโลกอึ้งไปตาม ๆ กัน เมื่อนางเอกสาวเจ้าบทบาทอย่าง จ้าวลู่ซือ (Zhao Lusi) ถูกพบอยู่ในลุคเสื้อยืด-เปลือยหน้าสด นั่งเฝ้าแผงขายขนมในตลาดนัดกลางคืน หมู่บ้านป๋อเหอ เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน เมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมา

ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า นางเอกสาวปรากฏตัวในชุดลำลอง สวมผ้ากันเปื้อนและถุงมือ ยืนขายขนมตั้นหงขาว ขนมขึ้นชื่อเมืองเฉิงตู ด้วยตัวเองอย่างคล่องแคล่ว ที่สำคัญคือเธอมาในลุคหน้าสดไร้เครื่องสำอาง และไม่มีทีมงานหรือกล้องจากรายการใด ๆ ตามติด ซึ่งเป็นการบอกเป็นนัยว่า นี่คือชีวิตจริงของ จ้าวลู่ซือ ไม่ใช่คอนเทนต์หรือการแสดงแต่อย่างใด

จ้าวลู่ซือ ผันตัวเป็นแม่ค้าตลาดนัด หลังแตกหักต้นสังกัดเก่า ไม่ง้อวิถีซุปตาร์-1

ย้อนกลับไปในช่วงปี 2568 ขณะที่จ้าวลู่ซือต้องเผชิญมรสุมความขัดแย้งเรื่องสัญญากับต้นสังกัดเดิมอย่าง Galaxy Cool Entertainment เธอเคยลั่นวาจาผ่านไลฟ์สดแบบติดตลกว่า “ถ้าวันหนึ่งไม่ได้เป็นนักแสดงแล้ว ฉันอาจจะไปตั้งแผงขายของเพื่อหาเลี้ยงชีพ” ซึ่งการปรากฏตัวในลุคแม่ค้าขายขนมในครั้งนี้ เหมือนเป็นการพิสูจน์ให้แฟนคลับของเธอเห็นว่า เธอพร้อมที่จะสู้ชีวิตในทุกรูปแบบ ไม่ได้ยึดติดกับชื่อเสียงเกียรติยศเพียงอย่างเดียว

ในวันที่ไปตั้งแผงขายของ จ้าวลู่ซือ ได้เปิดเผยตัวตนที่จริงหลังเลนส์กล้องให้ทุกคนได้เห็นและได้สัมผัส เพราะเธอไม่มีท่าทีเย่อหยิ่งแม้ถูกรุมล้อม แต่กลับแจกรอยยิ้ม ถ่ายรูปกับแฟนคลับอย่างเป็นมิตร และยังใจป้ำแจก “ถังหูลู่” ให้กับผู้คนที่บังเอิญเจอเธอในตลาดอีกด้วย ทำเอาคนแถวนั้นปลื้มปริ่มจนยกให้เป็นนางเอกขวัญใจมหาชนตัวจริง

จ้าวลู่ซือ ผันตัวเป็นแม่ค้าตลาดนัด หลังแตกหักต้นสังกัดเก่า ไม่ง้อวิถีซุปตาร์-3

จ้าวลู่ซือ ผันตัวเป็นแม่ค้าตลาดนัด หลังแตกหักต้นสังกัดเก่า ไม่ง้อวิถีซุปตาร์-4

จ้าวลู่ซือ ผันตัวเป็นแม่ค้าตลาดนัด หลังแตกหักต้นสังกัดเก่า ไม่ง้อวิถีซุปตาร์-5

บันเทิง

อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 17:05 น.
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

