ยืนยันพบผู้เสียชีวิต 2 ศพ เหตุเครื่องบินทหารตก ขณะซ้อมบิน ที่จอมทอง
ยืนยันพบผู้เสียชีวิต 2 ศพ เหตุเครื่องบินทหารตก ขณะซ้อมบิน ที่จอมทอง จ.เชียงใหม่ ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดที่ทำให้เครื่องตก
เกิดเหตุเครื่องบินทหารรุ่น AT-6 ตก ในพื้นที่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.50 น. ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจ Fire & Rescue Thailand ได้ออกมายืนยันว่า พบผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ศพจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดผู้เสียชีวิต
กองทัพอากาศ ยืนยันได้รับรายงานว่าเครื่องบินแบบ AT-6 ของกองทัพอากาศตก บ้านห้วยฝาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ขณะปฏิบัติภารกิจฝึกซ้อมการบิน และกำลังตรวจสอบเพิ่มเติม
