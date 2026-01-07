ข่าวต่างประเทศ

ชายอิตาลีฟ้องร้านอาหาร หลังคลิปโปรโมททำโป๊ะแตกว่าแอบคบชู้ จนเมียไล่ออกจากบ้าน

Photo of Bas Basเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 09:30 น.
คดีสุดแปลก เมื่อชายอิตาลีตัดสินใจฟ้องร้านอาหารแห่งหนึ่ง หลังคลิปโปรโมทร้านมีภาพเขาร่วมเฟรมกับชู้ จนสุดท้ายเมียจับได้ ไล่ออกจากบ้าน

กลายเป็นคดีความสุดแปลกที่สะเทือนวงการตลาดออนไลน์ เมื่อชายคนหนึ่งตัดสินใจฟ้องร้องร้านอาหารฐานละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หลังจากที่ภาพของเขาขณะกำลัง “ออกเดท” ถูกนำไปใช้ในวิดีโอประชาสัมพันธ์ร้านบนแพลตฟอร์ม TikTok โดยไม่ได้รับอนุญาต

หตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อภรรยาของผู้เสียหาย (หรือคนรู้จักของเธอ) บังเอิญไปเห็นคลิปวิดีโอโปรโมทร้านอาหารแห่งหนึ่งใน TikTok ซึ่งปรากฏภาพสามีของเธอกำลังนั่งรับประทานอาหารอย่างกะหนุงกะหนิงกับผู้หญิงคนอื่น ทั้งที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายบอกภรรยาว่าเขาต้องไปร่วมงานเลี้ยงมื้อค่ำทางธุรกิจกับกลุ่มเพื่อนร่วมงาน

เมื่อความจริงปรากฏผ่านสื่อโซเชียล ภรรยาที่รู้สึกอับอายและถูกหักหลังจึงตัดสินใจยุติความสัมพันธ์และไล่สามีออกจากบ้านทันที

ชายวัย 42 ปีรายนี้ไม่ได้นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขาเข้าขอความช่วยเหลือจาก Codacons สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคของอิตาลี เพื่อดำเนินการฟ้องร้องเจ้าของร้านอาหาร โดยอ้างว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวของเขาถูกละเมิดอย่างร้ายแรง

ฟรานเชสโก ทานาซี โฆษกของสมาคม ระบุว่า “เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่ร้านอาหารจะถ่ายทำลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมที่ชัดเจน แล้วนำไปเผยแพร่จนสร้างผลกระทบที่คาดไม่ถึงต่อชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของผู้อื่น”

นอกจากค่าเสียหายแล้ว ทางสมาคมกำลังพิจารณายื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอิตาลี (Garante della Privacy) อีกด้วย

คดีนี้กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมาก เนื่องจากอาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในเรื่องขอบเขตของความเป็นส่วนตัวกับการทำคอนเทนต์การตลาดในยุคดิจิทัล ว่าร้านอาหารมีสิทธิ์แค่ไหนในการถ่ายติดใบหน้าลูกค้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าครับ

อ้างอิง : www.odditycentral.com

 

