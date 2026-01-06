ข่าวต่างประเทศ

ทุบสถิติโลก! เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังจัดหนัก ประมูลทูน่าครีบน้ำเงินยักษ์ 243 ก.ก. จบที่ 101 ล้านบาท

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 14:37 น.
เจ้าของร้านซูชิดัง ฉายา “ราชาทูน่า” ยอมควักเงินกว่า 510.3 ล้านเยน เพื่อปิดประมูลปลาทูน่าครีบน้ำเงินยักษ์ 243 กิโลกรัม ในการประมูลปลารับปีใหม่ 2026

บรรยากาศการประมูลปลาทูน่าครั้งแรกของปี 2569 ที่ตลาดปลาหลักของกรุงโตเกียวกลับมาคึกคักและสร้างความฮือฮาไปทั่วโลก เมื่อมีการทุบสถิติราคาสูงสุดเท่าที่เคยมีมา

นายคิโยชิ คิมูระ เจ้าของเชนร้านซูชิชื่อดังผู้ได้รับฉายาว่า “ราชาทูน่า” (Tuna King) เป็นผู้ชนะการประมูลปลาทูน่าครีบน้ำเงิน (Bluefin Tuna) ขนาดมหึมาที่มีน้ำหนักมากถึง 243 กิโลกรัม ถูกจับได้บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น

A bluefin tuna that won the highest bid at the annual New Year auction is carried to a Sushi Zanmai restaurant in Tokyo, Monday, Jan. 5, 2026. (AP Photo/Louise Delmotte)

การประมูลในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นั่นเป็นเพราะว่าการประมูลปลาตัวนี้จบลงที่ 510.3 ล้านเยน หรือประมาณ 101 ล้านบาท ซึ่งถือว่าแพงที่สุด ทุบสถิติเดิมในปี 2019 ที่เคยทำไว้ที่ 333.6 ล้านเยน (ประมาณ 66 ล้านบาท)

โดยนายคิมูระเปิดเผยหลังการประมูลในช่วงเช้ามืดว่า “ตอนแรกผมคิดว่าจะซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่านี้สักหน่อย แต่ราคาพุ่งสูงขึ้นเร็วมากจนน่าตกใจ อย่างไรก็ตาม ผมหวังว่าการได้ทานทูน่ามงคลนี้จะช่วยให้ผู้คนรู้สึกมีพลังและเริ่มต้นปีได้อย่างสดใส”

A bluefin tuna that won the highest bid at the annual New Year auction is carried to a Sushi Zanmai restaurant in Tokyo, Monday, Jan. 5, 2026. (AP Photo/Louise Delmotte)

หลังจากการประมูลเสร็จสิ้นลง ปลาทูน่ายักษ์ตัวนี้ถูกส่งไปยังร้านซูชิในเครือของนายคิมูระเพื่อแล่และเสิร์ฟให้กับลูกค้าทันที แม้จะประมูลมาในราคาสูงลิบลิ่ว แต่ทางร้านกลับจำหน่ายซูชิโรลจากปลาตัวนี้ในราคาเพียงประมาณ 500 เยน (หรือประมาณ 100 บาท) ต่อคำเท่านั้น

ลูกค้าวัย 19 ปีรายหนึ่งระบุว่าการได้ทานปลาที่เป็นมงคลตั้งแต่ต้นปีทำให้รู้สึกดีมาก ขณะที่ลูกค้าอีกรายซึ่งเป็นพระในนิกายชินโตชื่นชมว่า เนื้อปลามีความหวานและเข้มข้นแม้ไม่ได้จิ้มโชยุ ให้ความรู้สึกที่มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก

Wholesalers and buyers take part in the New Year’s tuna auction at Toyosu fish market in Tokyo, Monday, Jan. 5, 2026. (AP Photo/Louise Delmotte)

การประมูลในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบของอุตสาหกรรมร้านอาหารในญี่ปุ่น หลังจากที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ราคาประมูลทูน่าฉลองปีใหม่เคยตกลงไปเหลือเพียงเศษเสี้ยวจากปกติเนื่องจากการจำกัดเวลาให้บริการของร้านอาหารนั่นเองครับ

อ้างอิง : www.theguardian.com

 

