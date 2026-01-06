ทุบสถิติโลก! เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังจัดหนัก ประมูลทูน่าครีบน้ำเงินยักษ์ 243 ก.ก. จบที่ 101 ล้านบาท
เจ้าของร้านซูชิดัง ฉายา “ราชาทูน่า” ยอมควักเงินกว่า 510.3 ล้านเยน เพื่อปิดประมูลปลาทูน่าครีบน้ำเงินยักษ์ 243 กิโลกรัม ในการประมูลปลารับปีใหม่ 2026
บรรยากาศการประมูลปลาทูน่าครั้งแรกของปี 2569 ที่ตลาดปลาหลักของกรุงโตเกียวกลับมาคึกคักและสร้างความฮือฮาไปทั่วโลก เมื่อมีการทุบสถิติราคาสูงสุดเท่าที่เคยมีมา
นายคิโยชิ คิมูระ เจ้าของเชนร้านซูชิชื่อดังผู้ได้รับฉายาว่า “ราชาทูน่า” (Tuna King) เป็นผู้ชนะการประมูลปลาทูน่าครีบน้ำเงิน (Bluefin Tuna) ขนาดมหึมาที่มีน้ำหนักมากถึง 243 กิโลกรัม ถูกจับได้บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น
การประมูลในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นั่นเป็นเพราะว่าการประมูลปลาตัวนี้จบลงที่ 510.3 ล้านเยน หรือประมาณ 101 ล้านบาท ซึ่งถือว่าแพงที่สุด ทุบสถิติเดิมในปี 2019 ที่เคยทำไว้ที่ 333.6 ล้านเยน (ประมาณ 66 ล้านบาท)
โดยนายคิมูระเปิดเผยหลังการประมูลในช่วงเช้ามืดว่า “ตอนแรกผมคิดว่าจะซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่านี้สักหน่อย แต่ราคาพุ่งสูงขึ้นเร็วมากจนน่าตกใจ อย่างไรก็ตาม ผมหวังว่าการได้ทานทูน่ามงคลนี้จะช่วยให้ผู้คนรู้สึกมีพลังและเริ่มต้นปีได้อย่างสดใส”
หลังจากการประมูลเสร็จสิ้นลง ปลาทูน่ายักษ์ตัวนี้ถูกส่งไปยังร้านซูชิในเครือของนายคิมูระเพื่อแล่และเสิร์ฟให้กับลูกค้าทันที แม้จะประมูลมาในราคาสูงลิบลิ่ว แต่ทางร้านกลับจำหน่ายซูชิโรลจากปลาตัวนี้ในราคาเพียงประมาณ 500 เยน (หรือประมาณ 100 บาท) ต่อคำเท่านั้น
ลูกค้าวัย 19 ปีรายหนึ่งระบุว่าการได้ทานปลาที่เป็นมงคลตั้งแต่ต้นปีทำให้รู้สึกดีมาก ขณะที่ลูกค้าอีกรายซึ่งเป็นพระในนิกายชินโตชื่นชมว่า เนื้อปลามีความหวานและเข้มข้นแม้ไม่ได้จิ้มโชยุ ให้ความรู้สึกที่มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก
การประมูลในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบของอุตสาหกรรมร้านอาหารในญี่ปุ่น หลังจากที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ราคาประมูลทูน่าฉลองปีใหม่เคยตกลงไปเหลือเพียงเศษเสี้ยวจากปกติเนื่องจากการจำกัดเวลาให้บริการของร้านอาหารนั่นเองครับ
อ้างอิง : www.theguardian.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
