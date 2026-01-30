ชีวิตปัจจุบัน นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดัง โชว์ฝีมือตำส้มตำให้สามี รอยยิ้มสดใสอีกครั้ง

ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี ใบหน้าสดใส โชว์เสน่ห์ปลายจวักตำส้มตำเสิร์ฟสามี แฟนคลับใจฟูแห่ชมดูแข็งแรงขึ้น หลังต่อสู้โรคร้าย กลับมายิ้มได้อีกครั้ง
ถือเป็นภาพที่สร้างรอยยิ้มและความอุ่นใจให้กับแฟนคลับยุค 90 ได้อย่างดี สำหรับ นิ้ง กุลสตรี หรือ นิ้ง ณิชชยาณัฐ อดีตนางเอกขวัญใจมหาชน ที่ก่อนหน้านี้เธอต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ ต่อสู้กับอาการป่วยโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือด ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดมายาวนานกว่า 5 ปี และเคยมีช่วงวิกฤตที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานนับเดือนเมื่อปี 2567 ที่ผ่านมา
ล่าสุด นิ้ง กุลสตรี ในวัย 52 ปี ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว nink_nichayanaht เผยให้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ที่สดใสและดูแข็งแรงขึ้น ครั้งนี้เธอสวมบทบาทแม่ศรีเรือนเข้าครัวโชว์ฝีมือปลายจวักด้วยความตั้งใจ เพื่อทำเมนูพิเศษเสิร์ฟให้กับคุณสามีสุดที่รักหลังเลิกงาน ซึ่งเมนูเด็ดที่นิ้งเลือกโชว์ฝีมือคือส้มตำรสแซ่บ เจ้าตัวระบุแคปชั่นสั้น ๆ แต่อบอุ่นว่า “ส้มตำ อร่อย เสริฟสามีหลังเลิกงาน”
จากภาพและคลิปวิดีโอที่ปรากฏ เผยให้เห็นโมเมนต์ที่แสนเรียบง่าย โดยนิ้งมาในลุคธรรมชาติ ผมสั้นรับกับใบหน้า สวมเสื้อแขนยาวจับคู่กับกางเกงขายาวลายกราฟิกสีขาว-ดำ นั่งบนระเบียงไม้ในสวน ตรงหน้ามีครกไม้ใบใหญ่และวัตถุดิบครบครัน ทั้งเส้นมะละกอ มะเขือเทศ และเครื่องปรุงต่าง ๆ ซึ่งสีหน้าของอดีตนักแสดงดูผ่อนคลายทำให้เห็นถึงสุขภาพกายและใจที่ฟื้นฟูขึ้นมาก
หลังจากโมเมนต์สุดอบอุ่นถูกแชร์ออกไป แฟนคลับและชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความดีใจที่ได้เห็นอดีตนางเอกในดวงใจกลับมาแข็งแรงและมีรอยยิ้มอีกครั้ง อาทิ
“น่าทานมากค่ะ วันก่อนเจอพี่นิ้งที่ร้านอาหาร พี่นิ้งสวยมาก ใจดีมาก ๆ เลยค่ะ”
“ดีใจค่ะที่ได้เห็นกิจกรรมที่มีความสุข”
“ดีใจจังเห็นคุณนิ้งแข็งแรงมากแล้ว ส้มตำน่าทานมากเลยค่ะ”
“มองแต่หน้าสวยๆของพี่นิ้ง แข็งแรง ๆ นะคะ”
