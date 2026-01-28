ใจสลาย “หลุยส์-นุ่น” สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

หัวใจสลาย “หลุยส์-นุ่น” นัดแถลงข่าว สูญเสีย ย้อนบทสัมภาษณ์ทั้งน้ำตา เส้นทาง 6 ปี แลกมาด้วยชีวิต ฝ่าวิกฤตเนื้องอก ก่อนกำหนดคลอดเพียง 3 วัน
ข่าวเศร้าคนทั้งประเทศ หลังสื่อมวลชนได้รับหมายด่วนจากคู่รักมาราธอน “หลุยส์ สก๊อต” กับ “นุ่น รมิดา” เพื่อร่วมงานแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ (29 ม.ค. 69) เวลา 14.30 น. ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
หัวข้อการแถลงข่าวระบุชัดเจนถึง อัปเดตเรื่องการสูญเสีย ซึ่งจะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสูตินรีแพทย์และแพทย์เฉพาะทางด้านมารดาและทารกในครรภ์ร่วมชี้แจงด้วย สร้างความตกใจให้แฟนคลับที่รอลุ้นข่าวดีอย่างยิ่ง เพราะหากนับตามกำหนดการเดิม อีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นที่ทั้งคู่จะได้เห็นหน้าลูกน้อยที่รอคอยมานาน
ทีมข่าวไทยเกอร์ย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ไม่นาน ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกบีบหัวใจ เพราะ “นุ่น-หลุยส์” ได้เปิดใจเล่าถึงเส้นทางอันยากลำบากกว่า 6 ปี ที่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตา กว่าจะมีวันนี้ ทั้งคู่อยากมีลูกมาก
คำทำนาย “ท้องตอน 42” กับความพยายามที่แลกด้วยสุขภาพ
นุ่น รมิดา เคยเล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า “เราแต่งงานเลท แต่งตอนอายุ 37 ตอนนั้นไม่มีความรู้เรื่องท้อง คิดแค่ว่าเป็นผู้หญิงถ้าปล่อยธรรมชาติก็น่าจะติดได้ง่ายๆ แต่พอปล่อยแล้วไม่เวิร์ค ก็เริ่มหาหมอ เข้าสู่กระบวนการพยายามมาตลอด มีพักไปถ่ายละครบ้าง”
สิ่งที่น่าขนลุกคือ นุ่นเผยว่า “คุณหมอที่ดูแลมีซินแสส่วนตัว ท่านเคยทักว่านุ่นจะมีลูกตอนอายุ 42 เรายังคิดในใจเลยว่าแก่ไปไหม แต่เราก็พยายามมาตลอด เก็บไข่มาตลอดแต่เกรดยังไม่แฮปปี้ จนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่หมด ศึกษาการกิน กินคลีน ลดน้ำตาล อัดวิตามิน งดปาร์ตี้ จนสุดท้ายมันก็มาจริงๆ ได้ไข่ที่สมบูรณ์ในวัย 42 ตามคำทัก”
ประโยคที่ฟังแล้วสะเทือนใจที่สุดในเวลานี้ คือความรู้สึกของนุ่นที่ไม่อยากประกาศข่าวดีเร็วเกินไป “เราผ่านกระบวนการมาเยอะ ความตื่นเต้นมันไม่ได้จบแค่มีลูก แต่มันคือการรอคอยที่ยาวนาน การประกาศว่าท้องแล้วไม่ได้ทำให้เรามีความสุขที่สุด เพราะเราไม่อยากแบกความรู้สึกว่า ‘เราท้องแล้วนะ แต่ไม่รู้จะไปได้ไกลแค่ไหน’ แล้วถ้าวันหนึ่งมันไปต่อไม่ได้ หนูจะต้องแบกความรู้สึกนี้ไปบอกทุกคนว่ายังไงต่อ เราเลยไม่อยากเล่า”
นอกจากภาวะมีบุตรยาก อุปสรรคใหญ่หลวงที่ทั้งคู่ต้องเจอคือเนื้องอก “ย้อนไปตอนแต่งงานเสร็จ พอไปเช็คสุขภาพ แจ๊คพอทเลยจ้ะ นึกว่าท้อง สรุปเจอเนื้องอกในกล้ามเนื้อมดลูกความโชคดีคือมันอยู่ข้างๆ ไม่ได้อยู่ในโพรงมดลูก หมอบอกว่าต้องเอาออก เพราะถ้านุ่นมีลูก สารอาหารจะไม่ไปถึงลูกได้เต็มที่ และแม้จะเอาออก มันก็เกิดขึ้นใหม่ได้ เราต้องดูแลตัวเองไม่ให้มันเกิดอีก เพราะถ้าปล่อยไว้ อาจรุนแรงถึงขั้นต้อง ตัดมดลูกทิ้ง เลยก็ได้”
นุ่นเล่าต่อว่า “ตอนไปอัลตร้าซาวด์ เห็นน้ำตาของหลุยส์ เรารู้เลยว่าเขาเครียด หมอก็เครียด พอครบ 3 เดือน หมอมาบอกว่าทีมแพทย์ต้องระดมสมองช่วยกันหมด”
ด้าน หลุยส์ เปิดใจว่า “เราเครียด แต่ต้องใจเย็น เราต้องฟังหมอ เพราะนุ่นเขาสติแตก เราเลยบอกหมอว่ามีอะไรให้บอกเราก่อน เพื่อเราจะกลั่นกรองไปอธิบายให้เขาฟัง”
นุ่นเสริมว่า “เนื้องอกมันยังอยู่ ภาพอัลตร้าซาวด์ของเราจะขุ่นๆ ไม่ใสเหมือนคนอื่น เพราะมันบังอยู่ แต่หมอเก่ง พยายามดูว่าเด็กโตตามวัยไหม ซึ่งเด็กก็ขยายมดลูกออกไปได้ แต่ก็กังวลเรื่องการคลอดว่าจะคลอดเองหรือผ่า”
ท้ายที่สุด นุ่นเคยระบุวันกำหนดคลอดไว้ว่า “วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ถ้าครบ 37 วีค อาจจะมาช่วงปลายมกราคม ก็ลุ้นอย่างเดียวว่าอย่าคลอดก่อนกำหนด”
ทว่า วันนี้ (28 ม.ค.) กลับกลายเป็นวันที่ต้องแจ้งข่าวการแถลงเรื่องการสูญเสียแทน ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับทั่วประเทศที่ส่งไปให้ทั้งคู่ในนาทีที่ยากลำบากที่สุดนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: