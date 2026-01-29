ข่าวต่างประเทศ

หญิงช็อก ปฏิเสธแต่งงาน 8 ครั้ง สุดท้ายแฟนไปแต่งแฟนเก่า บุกร้องไห้กลางงาน สงสารหรือสมน้ำหน้า

เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 14:15 น.
รายการโทรทัศน์ชื่อดังของมณฑลหูหนาน “Xun Qing Ji” ได้นำเสนอเรื่องราวสุดดราม่าจนเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ หญิงสาวรายหนึ่งบุกเข้าไปในงานแต่งงานของอดีตแฟนหนุ่ม เพื่อทวงคืนคนรัก อ้างว่าถูกหักหลัง ทั้งที่ความจริงแล้วเธอเป็นฝ่ายปฏิเสธคำขอแต่งงานของเขามาตลอด 8 ปี

เยว่เยว่ ครูสาววัย 38 ปี ร้องเรียนมายังรายการเพื่อขอให้ช่วยตามง้อแฟนหนุ่ม ซีหลี่โหว ที่คบหากันมานาน 8 ปี แต่จู่ๆ ฝ่ายชายก็หายตัวไปและกำลังจะแต่งงานกับหญิงอื่น

ทีมงานรายการจึงพาเธอไปที่งานแต่งงานเพื่อเคลียร์ใจ แต่สถานการณ์กลับตึงเครียดเมื่อเยว่เยว่ในชุดกระโปรงสีชมพู บุกเข้าไปเผชิญหน้ากับเจ้าสาวกลางงาน พร้อมประกาศลั่นว่า “เขาเป็นแฟนของฉัน คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นต้องเป็นฉัน”

สร้างความตกตะลึงให้กับแขกเหรื่อและญาติของทั้งเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว เยว่เยว่พยายามกล่าวหาว่าเจ้าบ่าวหักหลัง และมองเจ้าสาวว่าเป็นมือที่สาม

ท่ามกลางความวุ่นวาย ซีหลี่โหว เจ้าบ่าวของงาน ได้เปิดเผยความจริงที่ทำเอาคดีพลิก เขาเล่าว่าตลอดระยะเวลา 8 ปีที่คบหากัน เขาจริงจังกับความสัมพันธ์มาก “เคยขอเยว่เยว่แต่งงานถึง 8 ครั้ง”แต่กลับถูกเธอปฏิเสธมาโดยตลอด

เยว่เยว่ รู้จักกับ ซีหลี่โหว ผ่านเว็บไซต์หาคู่ ในขณะที่เยว่เยว่อายุ 30 ปีและทางบ้านเริ่มเร่งรัดเรื่องแต่งงาน ด้วยความที่เธอมีฐานะทางบ้านดีและมีการงานมั่นคง เป็นครู ทำให้เธอมีมาตรฐานสูง

แม้ซีหลี่โหวจะพยายามพิสูจน์ความรัก แต่เยว่เยว่กลับมองว่า พิธีการขอแต่งงานยังไม่น่าประทับใจพอ หรืออ้างเหตุผลเรื่องความพร้อม ทำให้เธอปฏิเสธเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกระทั่งครั้งล่าสุด ซีหลี่โหวตัดสินใจเด็ดขาดว่าหากถูกปฏิเสธอีกเขาจะถอยออกมา และเมื่อเขาจากไปจริงๆ เธอกลับรับไม่ได้ที่เห็นเขาไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่พร้อมสร้างครอบครัว

หลังจากรายการออกอากาศ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เยว่เยว่ โดยมองว่าเธอไม่ได้รักฝ่ายชายจริง แต่เก็บเขาไว้เป็น “ตัวสำรอง” เพื่อรอเลือกคนที่ดีกว่า แต่เมื่อของตายหายไปจึงเกิดอาการหวงก้างและรับไม่ได้

