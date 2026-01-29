ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินโคลอมเบียตก ตายยกลำ 15 ศพ มีนักการเมืองรวมอยู่ด้วย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 08:19 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 08:19 น.
62

เครื่องบินโคลอมเบีย สายการบินซาเตนาตก ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นเหตุให้เสียชีวิตยกลำ 15 ศพ ในบรรดาผู้เสียชีวิตมีนักการเมืองรวมอยู่ด้วย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินสายการบินซาเตนาตกทางตอนเหนือของประเทศโคลอมเบีย เป็นเหตุให้ผู้โดยสารและนักบินเสียชีวิตทั้งหมด 15 ศพ โดยในบรรดาผู้โดยเสียชีวิตนั้นมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาล่างที่จะถึงนี้ด้วย

โดยทางสายการบินระบุว่าเที่ยวบิน NSE8849 ขึ้นบินจากเมืองกูกูตา โดยมีผู้โดยสาร 13 คน และลูกเรือ 2 คน ก่อนที่จะขาดการติดต่อ 11 นาทีก่อนจะลงจอดที่เมืองโอคานา ในเวลา 12.05 น. ตามเวลาท้องถิ่น

ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เริ่มปฏิบัติทันทีหลังขาดการติดต่อ โดยระบุเพียงแค่ว่าซากเครื่องบินอยู่ในบริเวณภูเขา แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงสาเหตุของโศกนาฎกรรมในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากนี้ทางการจะทำการสอบสวนเพิ่มเติม หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป

