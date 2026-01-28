นาโปลี พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง นาโปลี พบ เชลซี ที่สนาม สตาดิโอ ดิเอโก้ อาร์มันโด้ มาราโดน่า เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก นาโปลี VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
- แมตช์การแข่งขัน : นาโปลี พบ เชลซี
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : สตาดิโอ ดิเอโก้ อาร์มันโด้ มาราโดน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
นาโปลี
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ อันโตนิโอ คอนเต้ จะยังไม่มีชื่อของ ปาสกัวเล่ มาซซอกชี่, วานย่า มิลินโควิช-ซาวิช, แฟรงค์ อองกิสซ่า, เดวิด เนเรส, อามีร์ ราห์มานี่, บิลลี่ กิลเมอร์, มัตเตโอ โปลิตาโน่ และ เควิน เดอ บอรยน์ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น อเล็กซ์ เมเร็ต พร้อมกองหลัง 3 คน แซม บิวเคบ้า, อเลสซานโดน บวนจอร์โน่, ฮวน เชซุส แดนกลางเป็น โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์, เลโอนาร์โด สปินาซโซล่า แนวรุกนำทัพมาโดย เอลยิฟ เอลมาส, อันโตนิโอ แฟร์การ่า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ราสมุส ฮอยลุนด์
เชลซี
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของ เลีม โรซิเนียร์ จะไม่มีชื่อของ โตซิน อดาราบิโอโย่, ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น, โรเมโอ ลาเวีย และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โคล พาลเมอร์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมแนวรับ 4 คน มาโล กุสโต้, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น อังเดรย์ ซานโตส, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ, เปโดร เนโต้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เลียม ดีแลป
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นาโปลี – เชลซี
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 14/03/12 เชลซี 4-1 นาโปลี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 21/02/12 นาโปลี 3-1 เชลซี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
นาโปลี
- 25/01/26 แพ้ ยูเวนตุส 0-3 (เซเรียอา)
- 20/01/26 เสมอ โคเปนเฮเก้น 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 ชนะ ซาสซูโอโล่ 1-0 (เซเรียอา)
- 14/01/26 เสมอ ปาร์ม่า 0-0 (เซเรียอา)
- 11/01/26 เสมอ อินเตอร์ มิลาน 2-2 (เซเรียอา)
เชลซี
- 25/01/26 ชนะ คริสตัล พาเลซ 3-1 (พรีเมียร์ลีก
- 21/01/26 ชนะ ปาฟอส 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/01/26 แพ้ อาร์เซนอล 2-3 (คาราบาว คัพ)
- 10/01/26 ชนะ ชาร์ลตัน 5-1 (เอฟเอ คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
นาโปลี (3-4-2-1) : อเล็กซ์ เมเร็ต (GK) – แซม บิวเคบ้า, อเลสซานโดน บวนจอร์โน่, ฮวน เชซุส – โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์, เลโอนาร์โด สปินาซโซล่า – เอลยิฟ เอลมาส, อันโตนิโอ แฟร์การ่า – ราสมุส ฮอยลุนด์
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – มาโล กุสโต้, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาร์ค กูกูเรญ่า – อังเดรย์ ซานโตส, มอยเซส ไกเซโด้ – เอสเตเวา, เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ, เปโดร เนโต้ – เลียม ดีแลป
Thaiger ทายผลบอล นาโปลี 2-2 เชลซี
