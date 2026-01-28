ประกันสังคม โต้ดราม่า รักษามะเร็ง ไม่ด้อยกว่าบัตรทอง ยาดี-รังสีครอบคลุม

ประกันสังคม แจงดราม่า “สิทธิรักษามะเร็ง” ยันไม่ด้อยกว่า “บัตรทอง” ย้ำยาดี-รังสีครอบคลุม เข้า รพ.โรงเรียนแพทย์ต้องมีใบส่งตัวเหมือนกัน
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ออกโรงชี้แจงด่วน หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ที่มีการเปรียบเทียบสิทธิการรักษามะเร็งระหว่างประกันสังคมกับบัตรทอง จนสร้างความกังวลใจให้ผู้ประกันตน ยืนยันหนักแน่นว่า สิทธิของประกันสังคมไม่ด้อยกว่า ในบางรายการครอบคลุมมากกว่าด้วยซ้ำ ดังนี้
1. ยา-การรักษา มาตรฐานสูง
โครงการ SSO Cancer Care ครอบคลุมยาเคมีบำบัด ทั้งในและนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงกลุ่มยาที่มีราคาสูง ส่วนการฉายรังสี ครอบคลุมค่าใช้จ่ายถึง 48 รายการ เพื่อให้แพทย์มีทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสมที่สุด
2. ทางเลือกเยอะ ลดแออัด
แม้ไม่ได้ใช้ชื่อ “Anywhere” แต่ในทางปฏิบัติมีสถานพยาบาลเข้าร่วมจำนวนมากทั้งภาครัฐและเอกชน เป้าหมายคือกระจายผู้ป่วยไม่ให้กระจุกตัว เพื่อลดระยะเวลารอคอย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วทันท่วงที
3. เข้าโรงเรียนแพทย์ ต้องมีใบส่งตัวเหมือนกัน
สปส. เน้นย้ำความเข้าใจที่ถูกต้องว่า ไม่ว่าจะใช้สิทธิ ประกันสังคม หรือ บัตรทอง หากต้องการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์ จำเป็นต้องมีใบส่งตัว จากต้นสังกัดเช่นเดียวกัน ไม่สามารถ Walk-in เข้าไปได้โดยตรง เนื่องจากโรงเรียนแพทย์มีผู้ป่วยจำนวนมาก ต้องรองรับเคสที่มีความซับซ้อน
4. ระบบยืนยันตัวตนเพื่อความสะดวก
สปส. ได้วางระบบลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อคุ้มครองสิทธิและป้องกันการสวมสิทธิ เพื่อให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ นางสาวกาญจนา ทิ้งท้ายว่า สปส. พร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนทุกคน
