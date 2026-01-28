ข่าวอาชญากรรม

ขยับนิดคือศพ! คลิประทึก ตำรวจสันกำแพง หลบกระสุนจ่อหัว ยิงสวนคนร้ายวิ่งป่าราบ

เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 13:30 น.
88
ตำรวจสันกำแพงหลบกระสุนจากคนร้ายที่จ่อหัวอย่างหวุดหวิด
เปิดนาทีเฉียดตาย สายตรวจสันกำแพงเข้าตรวจค้นชายพิรุธ เจอชักปืนรัวใส่ระยะเผาขน อาศัยไหวพริบหลบทันก่อนยิงสวนป้องกันตัว เพจดังยกเป็นเคสตัวอย่าง ย้ำยุทธวิธี “ค้นตัวก่อนค้นรถ” พลาดนิดเดียวอาจถึงชีวิต

วันที่ 28 ม.ค. 2569 โลกออนไลน์แห่แชร์เหตุการณ์ระทึกขวัญราวกับฉากในภาพยนตร์ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้แชร์ข้อมูลจากเพจ ตำรวจเมกา เผยแพร่ นาทีชีวิตของตำรวจสายตรวจ สภ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่รอดตายจากการถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนจ่อยิงได้อย่างหวุดหวิด พร้อมระบุข้อความเตือนใจว่า “ถ้าพลาดนิดเดียว ตำรวจคนนี้คงตายไปแล้ว”

เผยนาทีชีวิต ส.ต.ต.สันกำแพง หลบกระสุนระยะเผาขน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2569 เวลาประมาณ 19.00 น. ส.ต.ต.อภิวัฒน์ เจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ในเขต ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง ได้พบชายต้องสงสัยจอดรถจักรยานยนต์อยู่บริเวณริมถนนในหมู่บ้าน ม.8 (บ้านไร่พัฒนา) ด้วยท่าทีมีพิรุธ

เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบ ชายคนดังกล่าวได้ชักอาวุธปืนไม่ทราบชนิดออกมาจ่อยิง ส.ต.ต.อภิวัฒน์ ทันที แต่ด้วยสัญชาตญาณและการฝึกฝน ส.ต.ต.อภิวัฒน์ สามารถเบี่ยงตัวหลบวิถีกระสุนได้ทัน พร้อมใช้อาวุธปืนพกประจำกายยิงสวนไป 1 นัดเพื่อป้องกันตัว ทำให้คนร้ายตัดสินใจทิ้งรถจักรยานยนต์และวิ่งหลบหนีไปในความมืด

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและร้อยเวรเข้าตรวจสอบพื้นที่ พบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่จำนวน 3 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมยึดรถจักรยานยนต์ของคนร้ายเพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี

คลิปเหตุการณ์ระทึก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ สภ.สันกำแพง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569
บทเรียนยุทธวิธี “ค้นตัวต้องมาก่อน”

เพจ ตำรวจเมกา ได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ โดยเน้นย้ำเรื่องลำดับความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ว่า ตำรวจต้อง “ค้นตัวก่อนเป็นอันดับแรก” แล้วจึงค่อยค้นรถหรือกระเป๋า เนื่องจากอาวุธที่ซุกซ่อนอยู่กับตัวนั้นหยิบฉวยได้ง่ายและรวดเร็วกว่า

“เรียงลำดับความสำคัญให้ดี มากกว่าใช้ความคุ้นชิน เพราะเราแยกสิ่งเหล่านั้นจากเขาแล้วทำให้เขาเข้าถึงได้ยากกว่า การแสดงความบริสุทธิ์ใจเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องหลังจากที่เราตั้งหลักความปลอดภัยได้แล้ว” เพจตำรวจเมการะบุ

เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ต่างเข้ามาชื่นชมไหวพริบของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตมาได้ โดยมีคอมเมนต์หนึ่งสร้างสีสันถามแทนใจคนดูว่า “พี่ห้อยพระอะไรครับ” เพราะถือว่าโชคดีและดวงแข็งสุด ๆ ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย

ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความโชคดีของตำรวจ
