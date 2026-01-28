ลูกชาย “เรวัช” เผย เคยคิดทิ้งเก้าอี้ตำรวจ ลั่นถ้าไปอยู่ ป.ป.ช. หลายคนเหนื่อยแน่

ข่าว

เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 13:32 น.
พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ ลูกชาย “เรวัช” แจงปมลาออก ยอมรับเคยคิดจริงเพราะเบื่อระบบ ลั่นถ้าให้ตนย้ายไปอยู่ ป.ป.ช. กลับมาสอบตำรวจ หลายคนเหนื่อยแน่

จากกรณีที่ พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส. เปิดเผยว่า พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร รอง ผบก.ตม.4 บุตรชายคนโต นรต.รุ่น 51 จะขอลาออกจากราชการตำรวจ โดยดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) เป็นเวลาถึง 7 ปี เนื่องจากรู้สึกเบื่อหน่ายกับสังคมตำรวจ และการทะเลาะเบาะแว้งกัน

โดยเมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “เห็นคุณพ่อพูดกับ FC ว่าผมจะลาออก ผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมผมถึงเคยคิด ใช้คำว่า เคยคิดนะ ผมเคยคิดจะลาออก คุณพ่อชอบพูดเรื่องบุญวาสนา ว่าคนอื่นมีบุญวาสนา เขาถึงได้เป็นพลโท พลเอก

ผมไม่มีบุญวาสนา ผมก็คิดในใจว่าผมทำบุญมาตั้งแต่เด็ก และตั้งใจทำ 18 ปี ผมจะไม่มีบุญวาสนาได้ยังไง ถ้าการมียศมีตำแหน่งมันใช้บุญใช้วาสนาจริง พระหลายวัด คงจะเป็นพลเอกเยอะแล้ว นี้ขนาดพระนะ ยังมีข่าวว่าต้องทำอะไรถึงจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

มันเป็นเรื่องที่ข้าราชการ ทุกกระทรวงรู้ดี แต่บางคนก็ทำ บางคนก็ไม่อยากทำ เราอยู่กับศาสนามา 18 ปี อะไรเลวมากเราไม่ทำ และผมก็อธิบายเยอะแล้วว่า ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เขาเงินเดือนสูงกว่าผมแค่ไม่กี่บาท ทำไมผมจะต้องไปทำอะไรมากมาย เพื่อให้ได้เงินเพิ่มอีกแค่ไม่กี่บาท ผมรู้วิธีหาเงินได้โดยสุจริต

เหตุผลที่ผมอยากจะลาออกจริงๆ เพราะผมคิดเหมือนคนที่มีเงินมีอำนาจในบ้านในเมืองว่า การเป็นข้าราชการหรือเป็นนักการเมือง มันอยู่ภายใต้กฎที่มากกว่าประชาชนหลายอย่าง มีทั้งวินัย มีทั้งจริยธรรม และที่สำคัญคือ มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มีสำนักงาน ปปช. สองสำนักมาคอยไต่สวนการปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบเส้นเงินและทรัพย์สิน คนที่รวยมากๆ ของประเทศ และคนที่มีอำนาจมากๆ ตัวจริงๆ ของพรรคการเมืองแต่ละสี เขาไม่มีตำแหน่งอะไรกัน”

ล่าสุด พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ โพสต์ข้อความ ระบุว่า “เรื่องผม กับคุณพ่อเป็นข่าวกันมาหลายวัน ไม่จบเรื่อง มันก็ไม่ได้มีสาระอะไรเลย คำว่า “สอบกันขนาดนี้ ลาออกดีกว่า ขี้เกียจชี้แจง” ไม่ได้หมายถึงผมโดนสอบ แต่หมายถึงว่า ถ้าให้ผมโอนไปเป็น ปปช. และกลับมาสอบตำรวจนะผมว่า ตำรวจหลายคนจะเหนื่อย

ด้วยอำนาจ ศักยภาพของ ปปช. และด้วยความที่ผมโตในวงการตำรวจ ผมน่าจะรู้วิธีการไต่สวน และตรวจสอบจนคนที่โดนสอบ รู้สึกว่า สอบกันขนาดนี้ ลาออกดีกว่า จบนะครับ อย่าให้เป็นประเด็นอะไรอีกเลย บ้านเมืองเรา กำลังจะมีเลือกตั้ง เอาพื้นที่สมองไปสนใจบ้านเมืองดีกว่าครับ ผมไม่ได้สำคัญอะไร”

