สนามบินภูเก็ต เตรียมมาตรการคัดกรอง “ไวรัสนิปาห์” พบมีเที่ยวบินมา 5 เที่ยว
สนามบินภูเก็ต เตรียมพร้อมมาตรการคัดกรอง ไวรัสนิปาห์ หลังพบผู้ติดเชื้อในรัฐเบงกอลตะวันตก ตรวจพบมีเที่ยวบินมา 5 เที่ยวต่อสัปดาห์
ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้เตรียมความพร้อมด้านมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ในรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย
โดย ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ดำเนินการเชิงรุกตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างใกล้ชิด
ปัจจุบัน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) มีเที่ยวบินตรงจากพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ดังกล่าว 1 สายการบิน สัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)ได้เพิ่มมาตรการด้านสาธารณสุขภายในอาคารผู้โดยสาร
อาทิ การเพิ่มวงรอบการทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสร่วม รวมถึงการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน
