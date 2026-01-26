ข่าว

สนามบินภูเก็ต เตรียมมาตรการคัดกรอง “ไวรัสนิปาห์” พบมีเที่ยวบินมา 5 เที่ยว

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 09:28 น.
54
แฟ้มภาพ

สนามบินภูเก็ต เตรียมพร้อมมาตรการคัดกรอง ไวรัสนิปาห์ หลังพบผู้ติดเชื้อในรัฐเบงกอลตะวันตก ตรวจพบมีเที่ยวบินมา 5 เที่ยวต่อสัปดาห์

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้เตรียมความพร้อมด้านมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ในรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย

โดย ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ดำเนินการเชิงรุกตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างใกล้ชิด

ปัจจุบัน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) มีเที่ยวบินตรงจากพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ดังกล่าว 1 สายการบิน สัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)ได้เพิ่มมาตรการด้านสาธารณสุขภายในอาคารผู้โดยสาร

อาทิ การเพิ่มวงรอบการทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสร่วม รวมถึงการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

