ข่าว

เตือนด่วน เครื่องสำอาง อ้างขาวไว-รักษาสิวทันใจ เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ หน้าพังถาวร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 11:55 น.
53
อย. เตือนภัยเครื่องสำอาง อ้างขาวไว เสี่ยงผสมสเตียรอยด์

อย. เตือนภัย เครื่องสำอาง อ้างขาวไว-รักษาสิวทันใจ เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ ทำลายผิวหน้าถาวร แนะวิธีสังเกตเบื้องต้น หน้าแดง-ผื่นผดขึ้น ควรเช็กฉลากก่อนซื้อ

ในยุคที่ความสวยความงามเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ หลายคนจึงมองหาทางลัดด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่การันตีผลลัพธ์แบบเร่งด่วน แต่รู้หรือไม่ว่าคำโฆษณาชวนฝันอย่าง ‘ขาวไวภายในข้ามคืน’ หรือ ‘หน้าใสทันใจ’ อาจกำลังนำพาฝันร้ายมาสู่ผิวหน้าของคุณโดยไม่รู้ตัว ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกมาเตือนถึงภัยเงียบจากสารอันตรายอย่าง ‘สเตียรอยด์’ ที่มักแฝงมาในคราบของครีมหน้าขาว

นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า สถานการณ์การลักลอบใส่สารห้ามใช้ในเครื่องสำอางยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาที่ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ แต่กลับถูกผู้ผลิตหัวใสนำมาผสมในครีมเพื่อหวังผลเรื่องความขาวใสและการลดสิวแบบรวดเร็ว ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้บริโภค

หากคุณกำลังใช้ครีมที่ทำให้หน้าขาวเร็วผิดปกติ และเริ่มมีอาการเหล่านี้ ให้สันนิษฐานได้เลยว่าผิวของคุณอาจกำลังถูกทำลายจากสเตียรอยด์

  • เส้นเลือดใต้ผิวหนังผิดปกติ
  • ผิวบาง เกิดรอยแตก
  • หน้าแดงตลอดเวลา
  • เกิดผื่นแพ้ เกิดสิวผด
  • ผิวหนังมีสีจางลง

หากใช้เป็นเวลานานจะเกิดด่างขาว เสี่ยงต่อภาวะดื้อสเตียรอยด์

รองเลขาธิการฯ ได้แนะนำจุดสังเกตผลิตภัณฑ์ผสมสารสเตียรอยด์เบื้องต้น ดังนี้

1. มักให้ผลขาวผิดปกติในเวลาสั้น

2. บรรจุภัณฑ์ไม่มีฉลากภาษาไทย

3. ไม่มีเลขที่ใบรับจดแจ้ง

4. มีการโฆษณาเกินจริง เช่น ขาวใน 1 คืน, ขาวใสอย่างรวดเร็ว หรือ รักษาสิวฝ้าได้ทันใจ เป็นต้น

หากสงสัยว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสเตียรอยด์ ให้หยุดใช้ทันทีและรีบปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อทำการรักษาและฟื้นฟูผิวอย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หรือ Line: @FDAThai และหากพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ สายด่วน อย. 1556, Facebook: FDAThai, E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน ข่าวต่างประเทศ

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

10 วินาที ที่แล้ว
ภาพแสดงรายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 2569 จำนวน 502 คน ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 33 เขต 502 คน ศึกเลือกตั้ง 2569

37 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

41 วินาที ที่แล้ว
รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีเคสผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสนิปาห์ มารักษา ย้ำกรองข่าวก่อนแชร์ ข่าว

รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” มารักษา วอนอย่าตื่นตระหนก-กรองข่าวก่อนแชร์

4 นาที ที่แล้ว
อย. เตือนภัยเครื่องสำอาง อ้างขาวไว เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ ข่าว

เตือนด่วน เครื่องสำอาง อ้างขาวไว-รักษาสิวทันใจ เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ หน้าพังถาวร

7 นาที ที่แล้ว
แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท เศรษฐกิจ

แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เขยอังกฤษเปิดปาก สาเหตุยิงภรรยาชาวไทยดับ น้อยใจภรรยาไม่ดูแลแม้ป่วย

16 นาที ที่แล้ว
อ.ตฤณ โชว์สูทราคา 350 บาท พร้อมยืนยันทำหน้าที่ได้ดี เศรษฐกิจ

อ.ตฤณ โชว์สูท 350 บาท ลั่น “ยังทำหน้าที่ได้ปกติ” ชาวเน็ตชื่นชม ไม่ต้องพึ่งของแพง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

31 นาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ปล่อยโฮ 3 วัน เพราะอาการ PMS บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติด ให้ข้อคิดลึกซึ้ง อย่าปิดกั้นความรู้สึก จนปะทุออกมา

32 นาที ที่แล้ว
ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง ข่าวการเมือง

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ลุยเก็บทุ่นระเบิด ชายแดนไทย-เขมร ยืนยันพื้นที่ปลอดภัยแล้ว 74%

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

ฟังจากปาก! แม่ปุ้ย TPN ตอบชัดสถานะ แอนโทเนีย-เป๊ก เศรณี หลังลือซุ่มปลูกต้นรัก

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” ลั่นถ้าไม่มีตน รายได้ชาวประมงจาก “กุ้งก้ามกาม” ไม่มากขนาดนี้

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน เศรษฐกิจ

อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” จับมือ “ธนาธร” หลังบังเอิญเจอกันขณะหาเสียง ตกลงหาเสียงคนละทาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้าเน็ก เปิดใจครั้งแรกในฐานะพ่อ บอกเหตุผลที่ไม่เปิดตัวลูก บันเทิง

น้าเน็ก เผยสถานะพ่อ ตอนนี้โสด แต่ไม่เปิดตัวลูก กลัวอยู่ใต้เงา-ถูกมองเป็นลูกดารา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารแนวหน้า แห่ร้องเรียน ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว ข่าว

ทหารแนวหน้าโอด ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก แจง เบี้ยกำลังพลล่าช้า ตอนนี้ได้รับโอนงบแล้ว เร่งให้ถึงมือกำลังพลเร็วที่สุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สึกยกวัด! พระดูหนังโป๊ แผ่นยังคาเครื่องฉาย พบมีเครื่องบริหารอวัยวะเพศด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3 บันเทิง

ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินเดีย แถลงพบผู้ป่วยนิปาห์แค่ 2 ราย ยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม กักตัวดูแลเข้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 11:55 น.
53
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
ภาพแสดงรายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 2569 จำนวน 502 คน

รายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 33 เขต 502 คน ศึกเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท

แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
Back to top button