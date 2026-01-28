เตือนด่วน เครื่องสำอาง อ้างขาวไว-รักษาสิวทันใจ เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ หน้าพังถาวร
อย. เตือนภัย เครื่องสำอาง อ้างขาวไว-รักษาสิวทันใจ เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ ทำลายผิวหน้าถาวร แนะวิธีสังเกตเบื้องต้น หน้าแดง-ผื่นผดขึ้น ควรเช็กฉลากก่อนซื้อ
ในยุคที่ความสวยความงามเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ หลายคนจึงมองหาทางลัดด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่การันตีผลลัพธ์แบบเร่งด่วน แต่รู้หรือไม่ว่าคำโฆษณาชวนฝันอย่าง ‘ขาวไวภายในข้ามคืน’ หรือ ‘หน้าใสทันใจ’ อาจกำลังนำพาฝันร้ายมาสู่ผิวหน้าของคุณโดยไม่รู้ตัว ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกมาเตือนถึงภัยเงียบจากสารอันตรายอย่าง ‘สเตียรอยด์’ ที่มักแฝงมาในคราบของครีมหน้าขาว
นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า สถานการณ์การลักลอบใส่สารห้ามใช้ในเครื่องสำอางยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาที่ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ แต่กลับถูกผู้ผลิตหัวใสนำมาผสมในครีมเพื่อหวังผลเรื่องความขาวใสและการลดสิวแบบรวดเร็ว ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้บริโภค
หากคุณกำลังใช้ครีมที่ทำให้หน้าขาวเร็วผิดปกติ และเริ่มมีอาการเหล่านี้ ให้สันนิษฐานได้เลยว่าผิวของคุณอาจกำลังถูกทำลายจากสเตียรอยด์
- เส้นเลือดใต้ผิวหนังผิดปกติ
- ผิวบาง เกิดรอยแตก
- หน้าแดงตลอดเวลา
- เกิดผื่นแพ้ เกิดสิวผด
- ผิวหนังมีสีจางลง
หากใช้เป็นเวลานานจะเกิดด่างขาว เสี่ยงต่อภาวะดื้อสเตียรอยด์
รองเลขาธิการฯ ได้แนะนำจุดสังเกตผลิตภัณฑ์ผสมสารสเตียรอยด์เบื้องต้น ดังนี้
1. มักให้ผลขาวผิดปกติในเวลาสั้น
2. บรรจุภัณฑ์ไม่มีฉลากภาษาไทย
3. ไม่มีเลขที่ใบรับจดแจ้ง
4. มีการโฆษณาเกินจริง เช่น ขาวใน 1 คืน, ขาวใสอย่างรวดเร็ว หรือ รักษาสิวฝ้าได้ทันใจ เป็นต้น
หากสงสัยว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสเตียรอยด์ ให้หยุดใช้ทันทีและรีบปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อทำการรักษาและฟื้นฟูผิวอย่างถูกวิธี
ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หรือ Line: @FDAThai และหากพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ สายด่วน อย. 1556, Facebook: FDAThai, E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
