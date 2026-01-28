ราชกิจจา ประกาศ “ข้าราชการการเมือง” ลาออกจากตำแหน่ง 2 ราย
วันที่ 27 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่อง “ให้ข้าราชการออกจากตำแหน่ง” ระบุว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 375/2568 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2568 แต่งตั้ง นายพรชัย อินทร์สุข และนายเอกรัฐ พลซื่อ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไปนั้น
เนื่องจาก นายพรชัย อินทร์สุข และนายเอกรัฐ พลซื่อ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2568 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 จึงให้ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายพรชัย อินทร์สุข
2. นายเอกรัฐ พลซื่อ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
(อ่านประกาศฉบับเต็ม – คลิกที่นี่)
