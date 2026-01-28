ข่าว

ราชกิจจา ประกาศ “ข้าราชการการเมือง” ลาออกจากตำแหน่ง 2 ราย

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 13:10 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 13:10 น.
63

วันที่ 27 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่อง “ให้ข้าราชการออกจากตำแหน่ง” ระบุว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 375/2568 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2568 แต่งตั้ง นายพรชัย อินทร์สุข และนายเอกรัฐ พลซื่อ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไปนั้น

เนื่องจาก นายพรชัย อินทร์สุข และนายเอกรัฐ พลซื่อ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2568 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 จึงให้ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายพรชัย อินทร์สุข

2. นายเอกรัฐ พลซื่อ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

(อ่านประกาศฉบับเต็ม – คลิกที่นี่)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

Pornhub เตรียมบล็อกผู้ใช้งานหน้าใหม่ใน UK 2 ก.พ.นี้ เซ่นกฎหมายยืนยันอายุสุดเข้ม

2 นาที ที่แล้ว
ใจสลาย &quot;หลุยส์-นุ่น&quot; สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก บันเทิง

ใจสลาย “หลุยส์-นุ่น” สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ภูเก็ต ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ ดำเนินการเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม

4 นาที ที่แล้ว
เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี ข่าวการเมือง

เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

16 นาที ที่แล้ว
ซีเค เจิง ตอบโต้ชาวเน็ตเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งในโพสต์ล่าสุด ข่าว

ฟาดหน้าหงาย! “ซีเค” ตอกกลับ ชาวเน็ตแซะไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ลั่น “ผมคนไทย ถ้าโง่ก็แค่เงียบ”

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนเอกสาร ประกันสังคม พบจ้างตัดชุดสูท-ทำปฏิทิน วิธีเฉพาะเจาะจง ได้เจ้าเดิมตลอด

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุมตัวชายมะกัน ฉีดของเหลวปริศนามีกลิ่นแอมโมเนีย ใส่นักการเมืองหญิง (คลิป)

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม โต้ดราม่า รักษามะเร็ง ไม่ด้อยกว่าบัตรทอง ยาดี-รังสีครอบคลุม เศรษฐกิจ

ประกันสังคม โต้ดราม่า รักษามะเร็ง ไม่ด้อยกว่าบัตรทอง ยาดี-รังสีครอบคลุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงปัญหาเบี้ยเลี้ยงชายแดนล่าช้า ข่าว

กองทัพภาค 2 แจงปม เบี้ยเลี้ยงชายแดนช้า ยันเงินเข้าแล้ว เร่งจ่ายตกเบิกครบภายใน 2 ก.พ. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมายถึงสื่อมวลชน แจ้งกำหนดการแถลงข่าวอัปเดตการสูญเสีย พร้อมสูตินารีแพทย์ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมาย แถลงสูญเสีย พร้อมหมอสูติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พีเอสวี พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ถ่ายหนังเรื่องใหม่ เผยติดใจจนไม่อยากอ่านข่าว บันเทิง

พี่หนุ่ม เล่าโมเมนต์เป็นดารา ถ่ายหนังฟอร์มยักษ์ การันตีบทดี ติดใจจนไม่อยากอ่านข่าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัน จอมพลัง เปิดภาพเขมรขุดคูเลต ยาวหลายกิโลฯ เติมของได้สบายๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลือสะพัด! ดร.มัลลิกา เผย เฉินจื้อ สารภาพเป็นแค่ลูกจ้าง ซัดทอด “วุ้นเส้น-คนในคลองเปรม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเรือช่วยเหลือวัยรุ่นจากการทำร้ายกลางแยกสรรพาวุธ ข่าว

คลิปทหารเรือใจเด็ด ขวางแก๊งโจ๋ ควงมีดรุมยำอริกลางแยก สังคมยกนิ้ว “ทำดี ต้องชื่นชม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เด็กป.2 ถูกเพื่อนบูลลี่ “กินยาเพราะปัญญาอ่อน” เรื่องนี้ครูประจำชั้นรู้คนเดียว พ่อสงสัยข้อมูลหลุดได้ไง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“กัมพูชา” ร่วม “คณะกรรมการสันติภาพ” ของ “ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดับพุ่ง 30 ศพ พายุฤดูหนาวถล่มสหรัฐฯ ประชาชน 5 แสนครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 30 ศพ พายุฤดูหนาวถล่มสหรัฐฯ ประชาชน 5 แสนครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Ajit Pawar รองมุขมนตรีเครื่องบินตกเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ช็อกอินเดีย! Ajit Pawar รองมุขมนตรี เครื่องบินตกไฟลุกท่วม ดับยกลำ 5 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;เรวัช&quot; เผยสาเหตุ เคยคิดทิ้งเก้าอี้ตำรวจ ลั่นถ้าไปอยู่ ป.ป.ช. หลายคนเหนื่อยแน่ ข่าว

ลูกชาย “เรวัช” เผย เคยคิดทิ้งเก้าอี้ตำรวจ ลั่นถ้าไปอยู่ ป.ป.ช. หลายคนเหนื่อยแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบนฟิก้า พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไล่ออก ปลัดจังหวัดสงขลา เซ่นคดีทุจริตสวนปาล์มฯ สมัยนั่งนายอำเภอ ข่าวการเมือง

ไล่ออก ปลัดจังหวัดสงขลา เซ่นคดีทุจริตสวนปาล์มฯ สมัยนั่งนายอำเภอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 13:10 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 13:10 น.
63
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Pornhub เตรียมบล็อกผู้ใช้งานหน้าใหม่ใน UK 2 ก.พ.นี้ เซ่นกฎหมายยืนยันอายุสุดเข้ม

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
ใจสลาย &quot;หลุยส์-นุ่น&quot; สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

ใจสลาย “หลุยส์-นุ่น” สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

โมนาโก พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
Back to top button