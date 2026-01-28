แมนซิตี้ พบ กาลาตาซาราย ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง แมนซิตี้ พบ กาลาตาซาราย ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แมนซิตี้ VS กาลาตาซาราย ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
- แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ พบ กาลาตาซาราย
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ จอห์น สโตนส์, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, ซาวินโญ่, มาเตโอ โควาซิช, นิโก้ กอนซาเลซ และ ออสการ์ บ็อบบ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โรดรี ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, นาธาน อาเก้, มาร์ค เกฮี, นิโก้ โอไรลี่ย์ กองกลางตัวรับเป็น ริโก้ ลูอิส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
กาลาตาซาราย
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ โอคาน บูรุค จะไม่มีชื่อของ เอเนส บูยุค, วิลฟริด ซิงโก และ อาร์ด้า อุนเยย์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เมเตฮาน บัลตาชี ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อูกูร์คาน ชากีร์ แนวรับ 4 คนเป็น โรแล็งด์ ซาลไล, อับดุลเคริม บาร์ดัคชี่, เดวินซอน ซานเชซ, อิสมาอิล ยาค็อบส์ แดนกลางเป็น มาริโอ เลอมิน่า, ลูคัส ตอร์เรร่า ตัวรุกนำทัพมาโดย ลีรอย ซาเน่, อิลคาย กุนโดกัน, บาริส อัลเปอร์ ยิลมาส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคเตอร์ โอซิมเฮน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ – กาลาตาซาราย
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยพบกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
- 24/01/26 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/01/26 แพ้ โบโด กลิมท์ 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/01/26 ชนะ นิวคาสเซิล 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 10/01/26 ชนะ เอ็กเซเตอร์ 10-1 (เอฟเอ คัพ)
กาลาตาซาราย
- 24/01/26 ชนะ ฟาตีร์ คารากุมรุค 3-1 (ตุรกี ซูเปอร์ลีก)
- 21/01/26 เสมอ แอต.มาดริด 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 เสมอ กาเซียนเตป 1-1 (ตุรกี ซูเปอร์ลีก)
- 13/01/26 ชนะ เฟธิเยสปอร์ 2-1 (ตุรกี คัพ)
- 10/01/26 แพ้ เฟเนร์บาห์เช่ 0-2 (ตุรกี ซูเปอร์คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, นาธาน อาเก้, มาร์ค เกฮี, นิโก้ โอไรลี่ย์ – ริโก้ ลูอิส – รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
กาลาตาซาราย (4-2-3-1) : อูกูร์คาน ชากีร์ (GK) – โรแล็งด์ ซาลไล, อับดุลเคริม บาร์ดัคชี่, เดวินซอน ซานเชซ, อิสมาอิล ยาค็อบส์ – มาริโอ เลอมิน่า, ลูคัส ตอร์เรร่า – ลีรอย ซาเน่, อิลคาย กุนโดกัน, บาริส อัลเปอร์ ยิลมาส – วิคเตอร์ โอซิมเฮน
Thaiger ทายผลบอล แมนซิตี้ 3-2 กาลาตาซาราย
