แมนซิตี้ พบ กาลาตาซาราย ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 15:09 น.
28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง แมนซิตี้ พบ กาลาตาซาราย ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แมนซิตี้ VS กาลาตาซาราย ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ พบ กาลาตาซาราย
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
Credit : Manchester City

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ จอห์น สโตนส์, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, ซาวินโญ่, มาเตโอ โควาซิช, นิโก้ กอนซาเลซ และ ออสการ์ บ็อบบ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โรดรี ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, นาธาน อาเก้, มาร์ค เกฮี, นิโก้ โอไรลี่ย์ กองกลางตัวรับเป็น ริโก้ ลูอิส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

กาลาตาซาราย

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ โอคาน บูรุค จะไม่มีชื่อของ เอเนส บูยุค, วิลฟริด ซิงโก และ อาร์ด้า อุนเยย์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เมเตฮาน บัลตาชี ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อูกูร์คาน ชากีร์ แนวรับ 4 คนเป็น โรแล็งด์ ซาลไล, อับดุลเคริม บาร์ดัคชี่, เดวินซอน ซานเชซ, อิสมาอิล ยาค็อบส์ แดนกลางเป็น มาริโอ เลอมิน่า, ลูคัส ตอร์เรร่า ตัวรุกนำทัพมาโดย ลีรอย ซาเน่, อิลคาย กุนโดกัน, บาริส อัลเปอร์ ยิลมาส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคเตอร์ โอซิมเฮน

Credit : Galatasaray

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ – กาลาตาซาราย

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยพบกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

  • 24/01/26 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/01/26 แพ้ โบโด กลิมท์ 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/01/26 ชนะ นิวคาสเซิล 2-0 (คาราบาว คัพ)
  • 10/01/26 ชนะ เอ็กเซเตอร์ 10-1 (เอฟเอ คัพ)

กาลาตาซาราย

  • 24/01/26 ชนะ ฟาตีร์ คารากุมรุค 3-1 (ตุรกี ซูเปอร์ลีก)
  • 21/01/26 เสมอ แอต.มาดริด 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 เสมอ กาเซียนเตป 1-1 (ตุรกี ซูเปอร์ลีก)
  • 13/01/26 ชนะ เฟธิเยสปอร์ 2-1 (ตุรกี คัพ)
  • 10/01/26 แพ้ เฟเนร์บาห์เช่ 0-2 (ตุรกี ซูเปอร์คัพ)
Credit : Manchester City

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, นาธาน อาเก้, มาร์ค เกฮี, นิโก้ โอไรลี่ย์ – ริโก้ ลูอิส – รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

กาลาตาซาราย (4-2-3-1) : อูกูร์คาน ชากีร์ (GK) – โรแล็งด์ ซาลไล, อับดุลเคริม บาร์ดัคชี่, เดวินซอน ซานเชซ, อิสมาอิล ยาค็อบส์ – มาริโอ เลอมิน่า, ลูคัส ตอร์เรร่า – ลีรอย ซาเน่, อิลคาย กุนโดกัน, บาริส อัลเปอร์ ยิลมาส – วิคเตอร์ โอซิมเฮน

Credit : Galatasaray

Thaiger ทายผลบอล แมนซิตี้ 3-2 กาลาตาซาราย

 

